Hamster alleine halten oder in der Gruppe - Was ist artgerecht?

Viele Tiere fühlen sich nur in Gesellschaft richtig wohl und würden ohne ihre Artgenossen regelrecht verkümmern, sowohl physisch als auch psychisch. Aber was gilt in Bezug auf Hamster bzw. anders gefragt: Kann man Hamster alleine halten? TAG24 ist der Frage auf den Grund gegangen.

Die meisten Hamster sind von Natur aus Einzelgänger. © 123RF/nataliakopyltsova

In ihrem natürlichen Lebensraum, der sich vorwiegend über trockene bis halbtrockene Gebiete in Eurasien erstreckt, leben die meisten Hamsterarten größtenteils alleine. Eine der wenigen Ausnahmen bildet die Paarungs- und Fortpflanzungszeit, während der sie in einer größeren Gruppe bzw. im Familienverbund zusammen bleiben.

Diese Lebensweise gilt es grundsätzlich zu berücksichtigen, wenn man solch einen kleinen Wühler als Haustier zu sich nehmen möchte.

So ganz eindeutig lässt sich die Frage dennoch nicht beantworten, ob man Hamster alleine halten kann oder eher zu zweit bzw. sogar in einer Gruppe. Denn es kommt auch auf die jeweilige Hamsterart und das einzelne Tier an.

Nach aktuellem Wissensstand kann man aber prinzipiell erst einmal davon ausgehen, dass eine Einzelhaltung gerade für Anfänger einer Gruppenhaltung vorzuziehen ist.