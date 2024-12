Warum mögen Schildkröten kein Schwarz? Es gibt einen Grund!

Vom Wesen her sind Schildkröten eher als gemächliche, friedliebende Tiere bekannt. Umso mehr verwundert es, wenn sie sich doch einmal angriffslustig verhalten - so z. B. bei sehr dunklen Farben. Aber warum? Mögen Schildkröten kein Schwarz? E s gibt eine vorstellbare Erklärung dafür.

Viele Schildkröten mögen keine schwarzen Hindernisse. © TAG24/AN

So manchem Schildkrötenhalter wird vielleicht aufgefallen sein, dass seine Reptilien bisweilen recht aggressiv auf dunkle bzw. schwarze Objekte reagieren, wohingegen helle Gegenstände kaum ihre Aufmerksamkeit erwecken.

Ist es nur Einbildung oder haben die Tiere tatsächlich Angst vor dunklen Farben? Oder warum mögen Schildkröten kein Schwarz?

Prinzipiell ist es so, dass die Reptilien gut sehen können, was nicht zuletzt an der Position ihrer Augen liegt, die seitlich am Kopf angeordnet sind. Dadurch wird ihnen ein fast vollständiger Rundumblick ermöglicht. Insbesondere solche Dinge, die sich in größerer Entfernung befinden, können Schildkröten gut sehen. Das ist unter anderem bei der Futtersuche von Vorteil.

Aber auch Farben nehmen die Tiere sehr gut wahr und können sie sogar besser als Menschen unterscheiden.