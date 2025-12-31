Unglaublich, aber wahr: Wie Schildkröten durch ihr Poloch atmen

Können alle Schildkröten durch ihr Poloch atmen? Erfahre, wie die Kloakenatmung funktioniert und warum sie überlebenswichtig ist. ➤ Jetzt bei TAG24.

Von Aline Neißner

Was zunächst unglaublich klingt, ist in Wahrheit eine erstaunliche Überlebensstrategie der Natur. Einige Schildkrötenarten haben eine Fähigkeit entwickelt, wodurch sie wochenlang unter Wasser überleben können - ganz ohne Luft zu holen. Aber wie funktioniert das? Können Schildkröten wirklich durch ihr Poloch atmen? Weitere erstaunliche Fakten zu den Panzertieren gibt's im TAG24-Ratgeber unter Kleintiere.

Wie atmen Schildkröten?

Prinzipiell atmen alle Schildkröten über ihre Lungen. © 123RF/wirestock Die Antwort auf die Frage, ob Schildkröten durch ihr Poloch atmen können, mag überraschen, doch einige Schildkrötenarten sind tatsächlich in der Lage, in begrenztem Umfang Sauerstoff über ihre Kloake aufzunehmen. Diese besondere Fähigkeit betrifft jedoch ausschließlich bestimmte wasserlebende Arten und dient lediglich als Ergänzung zur normalen Atmung. Grundsätzlich atmen Schildkröten, ähnlich wie andere Reptilien, über Lungen. Sie besitzen keine Kiemen und sind auf Sauerstoff aus der Luft angewiesen. Die Aufnahme von Sauerstoff über die Kloake kann die Lungenatmung daher nicht ersetzen, sondern unterstützt sie nur in speziellen Situationen, etwa bei längeren Aufenthalten unter Wasser beispielsweise während der Winterstarre. Es handelt sich dabei also keineswegs um einen Mythos, sondern um eine untersuchte biologische Anpassung, die das Überleben der Schildkröten in bestimmten Lebensräumen erleichtert.

Kloakenatmung - Wie funktioniert das Atmen durch das Poloch?

Das sogenannte Poloch ist bei Schildkröten die Kloake, eine Körperöffnung, die gleich mehrere Funktionen übernimmt. Dazu gehören folgende: Ausscheidungen von Kot, Urin und Sperma

Fortpflanzung

Eiablage

und bei manchen Arten die Sauerstoffaufnahme

Kloakenatmung einfach erklärt

Die Kloake ist im Allgemeinen ein Ausscheidungsorgan am Schwanz von Schildkröten. © Fotomontage: 123rf/Isselee, TAG24/AN Bei einigen Sumpf- und Wasserschildkröten gehört zur Kloake ein besonderes Organ, die Analblase, bestehend aus zwei beutelartigen Kammern. In diese können die Reptilien mithilfe spezieller Muskeln Wasser einsaugen und entweichen lassen. Feine, stark durchblutete Strukturen an der Innenfläche der Analblase ermöglichen es den Reptilien, Sauerstoff direkt aus dem Wasser aufzunehmen. Der Vorgang ähnelt einem passiven Gasaustausch: Sauerstoff aus dem Wasser gelangt ins Blut, während Kohlendioxid entweicht - ein langsamer, aber lebenswichtiger Vorgang. Die aufgenommene Sauerstoffmenge ist bei der Kloakenatmung zwar gering, aber unter bestimmten Bedingungen ausreichend, um den minimalen Grundbedarf des Körpers zu decken.

Übrigens: Die Analblase hat noch weitere Funktionen: Sie hilft der Schildkröte, leichter im Wasser zu schweben, weicht bei der Eiablage den Boden auf und kann zur Abwehr von Feinden beitragen, indem unangenehm riechende Stoffe abgegeben werden.

Welche Schildkröten können durch das Poloch atmen?

Nicht alle Schildkröten atmen durch ihr Poloch bzw. ihre Kloake. Diese Fähigkeit ist auf einige wasserlebende Arten beschränkt, z. B.: Fitzroy-Schildkröte

Mary-River-Schildkröte

Europäische Sumpfschildkröte Wichtig: Nicht jede Wasserschildkröte nutzt diese Atmung in gleichem Maße, und keine Art kann vollständig auf Lungenatmung verzichten.

Nur wenige Sumpf- und Wasserschildkröten können über ihr Poloch atmen. © 123RF/ikvyatkovskaya

Wie atmen Schildkröten unter Wasser?

Die meisten Schildkröten halten beim Tauchen einfach die Luft an und verlangsamen dabei Herzschlag und Stoffwechsel, um Energie zu sparen. Bei Arten mit Kloakenatmung kommt zusätzlich der Gasaustausch über das Hinterteil zum Einsatz. Dadurch können sie länger unter Wasser bleiben, müssen seltener auftauchen und sind sogar in sauerstoffarmen Gewässern überlebensfähig. In der Winterstarre kann die Kloakenatmung den Schildkröten helfen, den minimalen Sauerstoffbedarf zu decken, während sie am Gewässergrund ruhen. Ohne diesen Mechanismus würden viele wasserlebende Arten den Winter nicht überstehen.

Wie atmen Schildkröten unter der Erde?

Landschildkröten atmen ausschließlich über ihre Lungen. Unter der Erde, zum Beispiel beim Winterschlaf, verlangsamt sich ihr Stoffwechsel stark, wodurch ihr Sauerstoffbedarf minimal ist. Sie können über längere Zeiträume ohne aktives Atmen auskommen, indem sie langsam und sparsam Luft in die Lungen ziehen, aber sie besitzen keine Kloakenatmung wie einige Wasserschildkröten. Natürlich ist auch in der Erde Sauerstoff vorhanden. Letztlich graben sich die Schildkröten so ein, dass vor ihrem Kopf eine kleine Höhle bleibt. Deshalb ist es wichtig, die Panzertiere niemals selbst einzugraben.