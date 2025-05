Schildkröten im Tempo-Check: Wie schnell sind sie wirklich?

Schildkröten gehören zu den Kriechtieren und gelten als Inbegriff der Langsamkeit. Doch stimmt das tatsächlich? Manchmal hält die Natur Überraschungen bereit, mit denen man kaum rechnen würde - so auch bei den gepanzerten Reptilien. Wie schnell sind Schildkröten also wirklich?

Wie schnell können Schildkröten laufen? © 123RF/khlongwangchao

In Fabeln verlieren sie regelmäßig Wettrennen gegen andere Tiere, können aber im Gegenzug häufig mit Ausdauer, Besonnenheit und Zielstrebigkeit punkten.

So wirken viele Schildkröten an Land zwar oft schwerfällig und apathisch, tatsächlich sind einige der Panzertiere jedoch richtig flott unterwegs, insbesondere im Wasser.

Als schnellste Schildkrötenart gilt die Lederschildkröte, die in tropischen und subtropischen Meeren lebt. Mit einer Schwimmgeschwindigkeit von bis zu 35 Kilometern pro Stunde soll sie durch das Wasser gleiten können und ist damit in etwa so schnell wie ein sprintender Mensch.

Zum Vergleich: Usain Bolt (geb. 1986) lief in seinem Weltrekordlauf über 100 Meter Distanz bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 37,58 Kilometer pro Stunde (Quelle: www.statista.com).

Erfahre jetzt mehr über die Geschwindigkeit von Schildkröten an Land und im Wasser, welche Arten schnell und welche eher gemächlich sind und dass "langsam" nicht gleich "langweilig" bedeutet.