So häuten sich Schildkröten - Ein faszinierender Prozess, den man kaum bemerkt

Unter alter Oberhaut bildet sich eine neue Haut. Damit die beiden Hautschichten während des Vorgangs nicht zusammenwachsen, entsteht dazwischen immer etwas Sekret, das auch als Häutungsmilch oder Häutungslymphe bezeichnet wird.

Durch dieses Sekret kann die Haut etwas matter wirken und je nach Reptilienart ihre Musterung verlieren. Kurz vor der eigentlichen Häutung werden die Farben wieder kräftiger.

Häuten sich Schildkröten, streifen sie ihre alte Haut am Kopf, an den Füßen und am Hals in Fetzen ab. Bei einigen Wasser- und Sumpfschildkröten können sich zusätzlich einzelne Panzerplatten lösen.

Ist der Prozess abgeschlossen, sind sowohl die Farben als auch die Musterungen genauso ausgeprägt wie vorher.