Wusstest Du, dass Kaninchen schlafen, ohne auszusehen wie Schlafende?

Wie schlafen Kaninchen wirklich? Schlafpositionen, offene Augen & Zeichen für echte Entspannung ➤ verständlich erklärt von TAG24.

Von Aline Neißner

Viele Kaninchen wirken mit ihren offenen Augen hellwach. Dabei sind sie es gar nicht immer, sondern schlafen vielleicht gerade tief und fühlen sich erstaunlich sicher. Wie Kaninchen schlafen und was dabei ihre Liegepositionen über ihre Stimmung verraten, wird in diesem Beitrag erklärt. Im Kleintierratgeber gibt es viele weitere Themen, Tipps und Infos zum Nachzulesen.

Wie schlafen Kaninchen wirklich? © Unsplash/Frankie Kaninchen gehören zu den dämmerungsaktiven Tieren, also zu Arten, die vor allem in den frühen Morgenstunden und am Abend aktiv sind. Das bedeutet: Sie haben keinen langen, durchgehenden Schlaf, sondern viele kurze Erholungsphasen, verteilt über den ganzen Tag und die Nacht. Es ist wichtig zu wissen, dass ... Kaninchen im Durchschnitt etwa sechs bis acht Stunden täglich schlafen,

ihre Schlafphasen aus kurzen Abschnitten, viele davon nur wenige Minuten lang, bestehen und

längerer Tiefschlaf eher selten ist und nur in absolut sicherer Umgebung stattfindet. Katzenratgeber Katze hat Lametta gefressen: Was Du jetzt unbedingt tun solltest Der Grund: Als Fluchttiere bleiben Kaninchen selbst im Schlaf wachsam. Ihr Körper ist auf ständige Aufmerksamkeit ausgelegt - anders als bei Katzen oder Hunden mit ausgeprägten Tiefschlafphasen. Stattdessen verbringen Kaninchen sehr viel Zeit im Ruhezustand. Dabei handelt es sich nicht um Schlaf, sondern um einen Zustand äußerlicher Ruhe, in dem sie aber jederzeit auf mögliche Gefahren reagieren können.

Schlafen Kaninchen mit offenen Augen - Ja oder nein?

Ja, Kaninchen schlafen mit offenen Augen. © 123rf/chat9780 Einer der erstaunlichsten Fakten über Kaninchen ist, dass sie ihre Augen nicht notwendigerweise schließen müssen, um zu schlafen. Diese Besonderheit verdanken sie ihrem dritten Augenlid, der sogenannten Nickhaut. Diese ist durchsichtig, kann sich horizontal über den Augapfel schieben und schützt ihn dadurch vor Austrocknung und Fremdkörpern. Dadurch können die Langohren gleichzeitig ruhen und wachsam bleiben, um schneller auf Bewegungen oder Geräusche zu reagieren. So erkennt man schlafende Kaninchen, trotz offener oder halb geöffneter Augen: Ohren hängen locker

gleichmäßiger, ruhiger Atem

entspannte Gesichtsmuskeln

weniger Nasenbewegungen Viele Kaninchen schließen die Augen nur, wenn sie sich extrem sicher fühlen. Geschlossene Augen sind daher ein sehr positives Signal.

Typische Schlaf- und Liegepositionen von Kaninchen und ihre Bedeutung

Kaninchen zeigen ihr Wohlbefinden und ihren Sicherheitszustand deutlich über ihre Körperhaltung. Die verschiedenen Ruhe- und Schlafpositionen geben ihrem Bezugsmenschen wertvolle Hinweise darauf, wie entspannt und vertraut sich das Tier in seiner Umgebung fühlt. Lesetipp: Mehr zum natürlichen Biorhythmus der Langohren erfährst Du unter "Sind Kaninchen nachtaktiv?".

Ruhesitz (Loaf) - entspannter Halbschlaf

Die häufigste Schlafposition von Kaninchen: Die Vorderpfoten sind dabei unter dem Körper. © Unsplash/Usagi Honmono

Beim Ruhesitz zieht das Kaninchen seinen Körper zusammen und legt die Pfoten unter sich. Diese Haltung wirkt auf den ersten Blick unscheinbar, ist jedoch die häufigste Ruheposition im Alltag. Bedeutung: Das Kaninchen döst oder schläft leicht, fühlt sich grundsätzlich sicher, bleibt aber aufmerksam gegenüber seiner Umgebung. Der Ruhesitz spart Energie und bietet gleichzeitig Schutz, da das Tier jederzeit bereit ist, schnell zu reagieren. Diese Haltung ist typisch für entspannte, aber wachsame Ruhephasen.

Seitenlage - tiefe Entspannung

Die Seitenlage bei Kaninchen zeigt extremes Wohlbefinden. © 123RF/bearok

Liegt ein Kaninchen seitlich ausgestreckt, ist das ein positives Zeichen. Auch wenn diese Haltung vielleicht etwas ungewohnt wirkt, signalisiert sie maximales Vertrauen. Bedeutung: Das Tier befindet sich in einem Zustand echten Wohlbefindens und kann sogar in kurze Tiefschlafphasen fallen. Diese Position wird ausschließlich in einer sicheren, vertrauten Umgebung eingenommen und gilt als einer der deutlichsten Hinweise auf ein glückliches und stressfreies Kaninchen.

Bauchlage ("Superman") - entspannter Ruhemodus

Entspannend für Kaninchen ist auch die Bauchlage. © 123rf/viktoriiakokhanevych

In der Bauchlage streckt das Kaninchen seinen Körper lang aus, wobei die Hinterläufe weit nach hinten und die Vorderpfoten nach vorn zeigen. Diese Position wirkt locker und gelassen. Bedeutung: Das Kaninchen ist tief entspannt, jedoch nicht völlig abgeschaltet. Gleichzeitig kann es überschüssige Körperwärme gut abgeben, weshalb diese Haltung besonders nach aktiven Phasen oder an warmen Tagen häufig zu beobachten ist. Vor allem im Sommer zählt sie zu den bevorzugten Ruhepositionen.

Aufrechte Rastposition - kurze Erholung

Die aufrechte Position wird von Kaninchen häufig für einen Powernap genutzt. © 123rf/piyaphat

Bei der aufrechten Rastposition sitzt das Kaninchen mit leicht geschlossenen Augenlidern, entspannten Ohren und kaum sichtbarer Bewegung. Bedeutung: Diese Haltung deutet auf einen kurzen Halbschlaf hin. Das Tier sucht Ruhe, bleibt jedoch vorsichtig und jederzeit bereit, auf Reize zu reagieren. Meist dauert diese Phase nur wenige Minuten und dient der schnellen Erholung zwischendurch.

Tipps für eine optimale Ruhe- und Schlafumgebung

Bei artgerechter Haltung finden Kaninchen ausreichend Erholung. © 123RF/tennesseewitney Damit ein Kaninchen wirklich zur Ruhe kommt, braucht es geeignete Rahmenbedingungen. Besonders wichtig sind: ausreichend Rückzugsmöglichkeiten wie Häuschen, Tunnel oder dunklere Bereiche, in denen sich das Tier geschützt fühlt.

mehrere Verstecke und Schlafplätze, die gut im Gehege verteilt sind.

erhöhte Plattformen, von denen aus sie die Umgebung im Blick haben.

soziale Kontakte bzw. Gruppenhaltung. In Anwesenheit eines Artgenossen schlafen Kaninchen deutlich entspannter, da gegenseitige Sicherheit vermittelt wird.

eine ruhige Umgebung ohne laute Fernseher, hektische Bewegungen oder ständige Störungen. So wird zusätzlich das Sicherheitsgefühl unterstützt.

frische Luft. Zugluft muss dagegen vermieden werden.

ein angenehmer Untergrund. Teppiche, Decken oder weiche Einstreu entlasten den Körper und fördern entspanntes Liegen.

feste Routinen im Tagesablauf. Sie geben Kaninchen Orientierung und Vorhersehbarkeit, was Stress reduziert und tiefen Schlaf begünstigt. Je vielfältiger die Umgebung, desto besser können Kaninchen ihre individuelle Lieblingsposition finden. Lesetipp: Hilfreiche Tipps für ein optimales Außengehege liefert dieser Beitrag: "Kaninchen draußen halten".

Wie viel Schlaf ist für Kaninchen normal - und wann wird es auffällig?

Schläft das Kaninchen ungewöhnlich lange, könnte es krank sein und sollte untersucht werden. © 123RF/irrmago Eine durchschnittliche Schlafdauer von etwa sechs bis acht Stunden ist für die Langohren völlig normal. Viele Kaninchen wirken aber so, als würden sie mehr schlafen. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch um Ruheverhalten, nicht um Tiefschlaf. Bei folgenden Anzeichen ist allerdings Warnung angesagt: Das Kaninchen ist in normalerweise aktiven Tageszeiten sehr träge.

Das Tier verweilt ungewöhnlich lange in Seitenlage und reagiert nur langsam.

Es zieht sich dauerhaft zurück.

Das Kaninchen zeigt kein Interesse an Futter oder Sozialkontakt. Dieses Verhalten kann auf Schmerzen oder Unwohlsein hindeuten und sollte tierärztlich abgeklärt werden.

3 Fragen zum Schlaf von Kaninchen kurz beantwortet

Nur entspannte Kaninchen sind glückliche Kaninchen. © 123rf/beewuttisit

Schlafen Kaninchen in der Nacht? Sie schlafen in kurzen Intervallen, sowohl tagsüber als auch nachts. Darf man ein schlafendes Kaninchen berühren? Besser nicht, da es sich stark erschrecken könnte. Ist es gefährlich, wenn ein Kaninchen seitlich umkippt? Nein, meist ist es ein Zeichen von Vertrauen und tiefer Entspannung.