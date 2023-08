Giftigster Fisch der Welt ist ein Meister der Tarnung

Lebensraum: Am Fuß von Korallenriffen und steinigen Küstenregionen in einer Tiefe von circa zwei bis dreißig Metern

Am besten sollte man sich beim Schwimmen und Tauchen in Gebieten, in denen sich der Steinfisch aufhält, nicht unüberlegt auf dem Meeresgrund stehen oder diesen berühren. Das bedeutet man sollte sich nicht an Korallenriffen voran ziehen oder auf vermeidliche Steine stellen. Grundsätzlich gilt:

Am besten nichts im Wasser unüberlegt anfassen!