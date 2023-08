Biergarten & Berlin - das passt! Diese 10 Biergärten sollte man kennen

Biergarten & Berlin kann man z. B. im Zollpackhof in Mitte genießen. Welche weiteren Top-Biergärten es gibt, zeigt Dir TAG24 | ✓Adressen ✓Öffnungszeiten

Von Marcel Nasser

Berlin – Bier und Sonne satt? Das geht wunderbar in einem schönen Biergarten. Berlin hält dafür mehr als genügend passende Locations parat. Es spricht daher nichts gegen ein paar süffisante Stunden in der Hauptstadt - also Prost!

Unter anderem macht dieser coole Außenbereich das BRLO BRWHOUSE zu einem der zehn besten Biergärten in Berlin. © BRLO GmbH Ganz besonders im Sommer erfreuen sich die Biergärten in Berlin natürlich allergrößter Beliebtheit. Dank ihnen braucht man keinen eigenen Garten, um draußen ein leckeres Fassbier, andere Getränke und sogar frisch zubereitete Speisen zu genießen. Egal, ob in Kreuzberg, Treptow oder Wannsee - die besten zehn Biergärten finden sich in den verschiedensten Ortsteilen der Hauptstadt wieder. Da dürfte jeder Berliner eine passende Option in der Nähe finden. Zumal diese grandiosen Locations auch mal eine etwas längere Anreise rechtfertigen würden. Das muss am Ende aber jeder selbst wissen. Es muss allerdings niemand komplett unvorbereitet in die Welt des frisch gezapften Bieres unter freiem Himmel eintauchen, keine Sorge. Deswegen liefert TAG24 die wichtigsten Informationen zu jedem einzelnen Top-10-Biergarten. Berlin wäre nicht Berlin, wenn diese Spots nicht zu überzeugen wüssten. Alle, die noch mehr des Berliner Stadtlebens erleben möchten, können sich übrigens im Berlin entdecken: Ratgeber inspirieren lassen.

Hinweis: Achte auf die gesetzlichen Bestimmungen und pflege einen verantwortungsbewussten Umgang mit alkoholischen Getränken. In Deutschland dürfen laut § 9 Jugendschutzgesetz Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in der Öffentlichkeit weder Bier oder Mischungen von Bier konsumieren noch kaufen.

Die 10 besten Biergärten in Berlin

Wer unter freiem Himmel oder zumindest nur unter einem coolen Sonnenschirm ein paar leckere Bierchen zischen will, der sollte einen Blick auf die Karte mit den zehn Top-Biergärten in Berlin werfen. Dann findet man schnell eine Location in der Nähe. Alle Angaben zu den zehn beliebten Biergärten in Berlin stammen von August 2023 und sind ohne Gewähr. Die folgende Reihenfolge stellt kein Ranking, sondern eine einfache Auflistung dar.

1) Café am Neuen See in Tiergarten

Es ist sicher kein Zufall, dass diese Location zu den beliebtesten Biergärten in Berlin gehört. Schließlich geizt man hier keineswegs mit einladenden Attraktionen. Abgesehen von der wunderbaren Lage direkt am Wasser, glänzt dieser Biergarten auch mit einem Bootsverleih, hausgemachter Limonade und regionalen sowie bayrischen Leckereien. Frisch gezapftes Bier gibt's natürlich auch. Wem bis hierhin noch die musikalische Untermalung fehlt, der darf sich montags und dienstags von 18 bis 22 Uhr auf einen DJ direkt auf dem See freuen - vorausgesetzt das Wetter stimmt. Die wichtigsten Infos zum Café am Neuen See in Berlin-Tiergarten Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 24 Uhr

keine Reservierungen

Adresse: Lichtensteinallee 2, 10787 Berlin

Website: cafeamneuensee.de/biergarten

Ein der besten Adressen in Sachen Biergarten: Berlin-Tiergarten lädt mit dem Café am Neuen See zu einem schönen Erlebnis ein. © Café am Neuen See

2) Prater Biergarten in Prenzlauer Berg

Dieser große Berliner Biergarten genießt nicht nur einen fantastischen Ruf, sondern er ist zusätzlich noch der älteste der Hauptstadt. Im Prater Biergarten dürfen sich Gäste auf Prater Pils, Helles und Schwarzbier vom Fass freuen. Hier kann man es sich auf jeden Fall richtig gut gehen lassen. Bei einem gemütlichen Plausch mit Freunden oder Bekannten genießt man ein kühles Bierchen oder eines der vielen anderen Getränke unter hübschen Kastanienbäumen. Alle wichtigen Informationen zum Prater in Prenzlauer Berg Öffnungszeiten: bei gutem Wetter täglich ab 12 Uhr

keine Reservierungen



Adresse: Kastanienallee 7–9, 10435 Berlin

Website: prater-biergarten.de

3) Zenner Bier- und Weingarten im Treptower Park

Lust auf einen Biergarten am Wasser? Dann ist das Zenner im Treptower Park eine perfekte Anlaufstelle. Schließlich liegt der Bier- und Weingarten mit seinen 1500 Plätzen direkt an der Spree - einfach eine tolle Location! Wer noch mehr erleben will, als ein paar entspannte Stunden beim Bierchen, der kommt ebenfalls auf seine Kosten. Denn das Zenner verwandelt sich immer am Montagabend in einen coolen Filmgarten, an bestimmten Wochenenden auch gern mal in einen Musikgarten mit DJ und Bands. Wichtigste Infos zum Zenner Bier- und Weingarten in Alt-Treptow Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 12 bis 21 Uhr, donnerstags und freitags von 12 bis 23 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 23 Uhr

Reservierung: ab 100 Personen

Adresse: Alt-Treptow 15-17, 12435 Berlin

Website: zenner.berlin

Wer ein leckeres Bier am Wasser trinken will, ist im Zenner Biergarten genau richtig. © Trebow GmbH / Zenner

Tipp: Ob der Biergarten bei mäßigem Wetter offen hat und welche Events anstehen, sollte man vor einem Besuch auf der Website und auf Instagram nachlesen. So verpasst man kein Highlight in diesem Top-Biergarten Berlins.

4) Schleusenkrug in Berlin-Tiergarten

Im Schleusenkrug im Tiergarten bekommt man alles, was das Herz begehrt. Neben vielen köstlichen Gerichten wie z. B. Flammkuchen ist auch die Auswahl der Getränke riesig. Vom Fass darf man sich hier ganz klassisch auf Berliner Kindl freuen. Als Alternativen stehen noch das helle Allgäuer Büble Bier und Erdinger Urweisse Hefe bereit. Man sollte aber die Küchenzeiten auf dem Schirm haben. Obwohl der Schleusenkrug täglich bis Mitternacht geöffnet ist, schließt die Küche in der Regel um 21 Uhr, Flammkuchen gibt's noch bis 22 Uhr. Bei schönem Wetter wird in diesem schönen Biergarten übrigens auch gegrillt. Das Wichtigste zum Schleusenkrug im Tiergarten auf einen Blick Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 24 Uhr

Reservierung: 100 von 700 Plätzen sind für Reservierungen verfügbar, Mindestanzahl: 8 Personen

Adresse: Müller-Breslau-Straße, 10623 Berlin

Website: schleusenkrug.de

5) Zollpackhof in Mitte

Ein leckeres Augustiner mit Blick auf die Spree und dabei ausreichend Schatten dank einer mehr als 150 Jahre alten Rosskastanie - na, das klingt doch extrem einladend, oder? Genau in diese Wohlfühlatmosphäre kann man im Zollpackhof in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs eintauchen. Von dem beliebten Biergarten in Berlin-Mitte aus kann man übrigens direkt auf das Bundeskanzleramt schauen. Und das Beste kommt noch: Dabei kann man es sich sogar mit einer schönen Maß gutgehen lassen, also auf in das Vergnügen! Die wichtigsten Infos zum Zollpackhof in Berlin-Mitte Öffnungszeiten: bei schönem Wetter täglich ab 11 Uhr

Reservierung: online für bis zu zehn Personen möglich

Adresse: Elisabeth-Abegg-Straße 1, 10557 Berlin

Website: zollpackhof.de/biergarten

Eine extrem einladende Location in Berlin: Der Biergarten des Zollpackhofes gehört zu den beliebtesten der Stadt. © Zollpackhof Gastronomie GmbH

6) BRLO BRWHOUSE in Berlin-Kreuzberg

Diese Location bietet Berlin pur. Denn wer sich für den Biergarten des BRLO Brwhouse in Kreuzberg entscheidet, sichert sich ein schönes Plätzchen im Park am Gleisdreieck mit Blick auf eine U-Bahnbrücke. Hast Du Lust auf diese volle Ladung Hauptstadt-Flair? Dann genieß ein köstliches Bier aus einer der besten Brauereien der Stadt, während im Hintergrund U-Bahnen vorbeirauschen. Mehr Berlin geht doch nicht! Die wichtigsten Infos zum BRLO Brwhouse in Kreuzberg Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 16 bis 24 Uhr, freitags von 14 bis 24 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 24 Uhr

keine Reservierungen für den Biergarten

Adresse: Schöneberger Straße 16, 10963 Berlin

Website: brlo.de

Direkt neben der hauseigenen Brauerei können sich Fans des BRLO Brwhouse in einem gemütlichen Biergarten niederlassen. © BRLO GmbH

Tipp: Das BRLO Brwhouse gehört mit einer speziellen Bauweise aus 38 Schiffscontainern und leckerem Craftbier zu den beliebtesten Brauereien in Berlin. Mehr dazu gibt's im folgenden Artikel: >>>Diese 7 Brauereien in Berlin bieten Bier, Braukunst und ein schönes Erlebnis.

7) Golgatha

Und gleich noch mal Kreuzberg: Dieser beliebte Biergarten mit über 500 Plätzen steht vor allem im Zeichen von Fußball-Übertragungen, bietet aber auch jedes Jahr zur Fête de la Musique echte musikalische Highlights unter freiem Himmel. Das Ganze lässt sich doch wunderbar mit einem frisch gezapften Bier verbinden - und ruckzuck kommt man in den Genuss eines grandiosen Tages im Golgatha. Von Oktober bis März hängen die Biergarten-Öffnungszeiten stark vom Berliner Wetter ab. Daher empfiehlt sich vor einem Besuch ein Blick auf die Website oder den Facebook-Kanal, wo genaue Zeiten kurzfristig verkündet werden. Wissenswerte Infos zum Golgatha-Biergarten in Kreuzberg Öffnungszeiten von April bis September: täglich ab 9 Uhr

Reservierung: online über die Website möglich

Adresse: Dudenstraße 40, 10965 Berlin

Website: golgatha-berlin.de

8) Clärchens Ballhaus in Berlin-Mitte

Wer sich für ein paar gemütliche Stunden bei leckerem Essen und Fassbier in den Biergarten des Clärchens begibt, der kommt echter Berliner Geschichte ganz nah. Auch wenn das draußen nicht sofort klar wird, erinnert das Ballhaus vor allem im Innenbereich mit Spiegel- und Ballsaal noch an die 20er Jahre. Will man gern mal ein köstliches Bierchen an einem geschichtsträchtigen Ort zischen, ist man hier also genau richtig. Vom Fass gibt's übrigens König Ludwig Hell und Warsteiner Pils. Die wichtigsten Daten zum Clärchens in Mitte Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 17 bis 23 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 23 Uhr

Reservierung: telefonisch und per Mail

Adresse: Auguststraße 24, 10117 Berlin

Website: claerchensball.haus

Ein toller Ort für gemeinsame Stunden: Das Clärchens Ballhaus ist einer der besten Biergärten in Berlin. (Symbolbild) © 123Rf/oneinchpunch

9) Baergarten auf dem Revier Südost

Im Baergarten auf dem Revier Südost in Niederschöneweide geht gefühlt alles. Zur freudigen Kombination aus Bier und Pizza darf man auch noch Hunde mitbringen - total entspannt. Allerdings kann es hier durchaus mal etwas lauter werden, weswegen man selbst einschätzen muss, ob der eigene Hund das abkann. In diesem selbst ernannten Kunst- und Kulturbiergarten gibt's natürlich regelmäßig coole Events mit Live-Musik. Man kann sich also ganz entspannt berieseln lassen und ein kühles Blondes schlürfen. Für Studenten kostet das Bier dienstags übrigens immer nur zwei Euro - da kann man nicht meckern. Das Wichtigste zum Baergarten in Berlin-Niederschöneweide Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags von 16 Uhr bis 23 Uhr, freitags ab 16 Uhr (Open End), samstags ab 12 Uhr (Open End), sonntags von 12 bis 23 Uhr

Reservierung per Mail und Online-Formular möglich

Adresse: Schnellerstraße 137, 12439 Berlin

Website: reviersuedost.de/baergarten

Gut zu wissen: Wenn größere Events stattfinden, kann im Baergarten Eintritt fällig werden. Ob das der Fall ist und wie viel es dann genau kostet, erfährt man vorab über die Website und die Social-Media-Kanäle der Location.

10) Loretta am Wannsee

Dass man sich am Wannsee wunderbar entspannen kann, ist vor allem für Berliner kein Geheimnis. Wenn man sich dabei für den Biergarten im Loretta am Wannsee entscheidet, muss man sich wirklich um gar nichts kümmern. Denn hier wird nicht nur für fantastischen Speis und Trank gesorgt, sondern man kann dank Hundebar und eingezäuntem Spielplatz auch Kinder oder den geliebten Vierbeiner mitbringen. Dieser schicke Biergarten am südwestlichen Stadtrand von Berlin lädt echte Fassbier-Fans mit Augustiner Hell und König Pilsener zu ein paar süffisanten Gesprächen ein. Andere alkoholische sowie alkoholfreie Alternativen stehen natürlich auch bereit. Die wichtigsten Infos zum Biergarten im Loretta am Wannsee Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags ab 12 Uhr (bei schönem Wetter)

keine Reservierungen

Adresse: Kronprinzessinnenweg 260, 14109 Berlin

Website: loretta-berlin.de/lorettas-biergarten

Das Loretta am Wannsee lädt zu entspannten Stunden in einem wunderbaren Biergarten ein. (Symbolbild) © 123rf/antoniodiaz