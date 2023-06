Die 10 besten Pizzerien in Berlin

In welcher Pizzeria gibt es die beste Pizza von Berlin? TAG24 stellt die top Berliner Pizzerien vor! Adresse✓ Preise✓ Öffnungszeiten✓

Von Clara Danneberg

Berlin - Knusprige Pizza frisch gebacken aus dem Ofen gibt es in Berlin überall. Wer sich bei dem großen Angebot nicht für eine Pizzeria entscheiden kann, sollte einen Blick in die Tipps für Pizza in Berlin von TAG24 werfen.

Wo gibt es die beste Pizza in Berlin? Zehn der besten Pizzerien stellt TAG24 vor. © 123RF/viktoriiabondar Berlin hat kulinarisch unheimlich viel zu bieten. Auch in Bezug auf Pizza haben Hungrige die Qual der Wahl. In Deutschlands Hauptstadt ist alles zu finden: vom italienischen Familienbetrieb, neapolitanischer Pizza, meisterhaften Pizzabäckern und ausgefallenen Kreationen bis hin zu angesagten Mini-Pizzen. Bei der schier unendlichen Auswahl an Pizzerien ist es für Pizzaliebhaber gar nicht so einfach, die beste Pizza von Berlin zu finden. TAG24 präsentiert zehn der besten Pizzerien in Berlin. Erfahre, was die jeweilige Pizzeria so besonders macht, wo sie zu finden ist und was man beim Restaurantbesuch beachten sollte. Andere Empfehlungen, nützliche Tipps und Infos zum Hauptstadtalltag findest Du übrigens im Berlin entdecken: Ratgeber.

Wo gibt es die beste Pizza in Berlin?

Starte Deine persönliche Pizza-Tour durch Berlin und probiere die persönlichen Empfehlungen von TAG24. Welche Pizzeria für Dich die beste von Deutschlands Hauptstadt ist, musst Du aber selbst entscheiden. Die Angaben zu Preisen, Angeboten und Öffnungszeiten stammen von Juni 2023 und sind ohne Gewähr.

1) Sapori di Casa

Sapori di Casa ist ein Familienunternehmen, das von Mario Monterosso eröffnet wurde. Mario Monterosso betreibt die Pizzeria zusammen mit seinem Vater Angelo als Küchenchef und Schwiegervater Francesco di Caro im Service mit Liebe und Leidenschaft. Das Restaurant befindet sich im Bezirk Mitte, genauer in Berlin-Moabit. Wenn man den Name "Sapori" ins Deutsche übersetzt, dann verrät dieser schon, dass im Sapori di Casa großer Wert auf "Aromen" bzw. den Geschmack Italiens insbesondere Siziliens und Lampedusas gelegt wird. Zu genießen gibt es verschiedene Gerichte der italienischen Küche wie Antipasti, Pasta, Risotto, Fleisch- und Fischgerichte sowie laut Website eine der besten Pizzen in Berlin. Eine Pizza kostet zwischen 8 und 14 Euro. Die Kinder-Pizza kostet 5,50 Euro. Reservierungen sind empfehlenswert. Sapori di Casa Öffnungszeiten: montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags von 16 bis 23 Uhr, mittwochs ist Ruhetag, sonntags von 12 bis 23 Uhr

Adresse: Wilsnacker Straße 61-62, 10559 Berlin

Telefonnummer: 030 28424572

Website: saporidicasa.de

In der Pizza von Sapori di Casa steckt viel Liebe und der Geschmack Italiens. (Symbolbild) © Unsplash/Brett Jordan

2) 60 Seconds to Napoli

Wer echte neapolitanische Pizza in Berlin genießen möchte, ist bei 60 Seconds to Napoli genau richtig. Die original neapolitanischen Pizzen von 60 Seconds to Napoli zeichnen sich durch das typische Leopardenmuster am Rand und auf der Unterseite der Pizza aus. Auch werden für die Zubereitung beste Zutaten und das "00"-Mehl aus der Region Neapels verwendet. Bevor der Teig als Pizza für gerade mal 60 Sekunden im 485 Grad heißen "Izzo-Forni-Ofen" gebacken wird, ruht er bis zu 72 Stunden. Von klassischen Varianten bis hin zu Kreationen in Kooperation mit bekannten Persönlichkeiten wie z. B. Kollegah ist auf der Speisekarte alles zu finden. Der Preis für eine Pizza mit einem Durchmesser von etwa 32 Zentimetern liegt zwischen 9 und 19 Euro. Das 200 Quadratmeter große Restaurant umfasst 75 Sitzplätze. Bei schönem Wetter stehen zusätzlich 60 Außenplätze zur Verfügung. Eine Reservierung ist aber in jedem Fall empfehlenswert. Wer möchte, kann die Pizza online bestellen und die Bestellung täglich zwischen 12 und 23.30 Uhr abholen. Pizzeria 60 Seconds to Napoli Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 11.30 bis 24 Uhr

Adresse: Oderberger Straße 61, 10435 Berlin



Telefonnummer: 030 47009602

Website: 60secondstonapoli.de/berlin



Bei 60 Seconds to Napoli Berlin wird die neapolitanische Pizza Ofen bei 485 Grad für 60 Sekunden gebacken. © 60 seconds to napoli Berlin

3) Zeus Pizza & Pide

Meisterhafte Pizza aus dem Steinofen bekommst Du bei Zeus Pizza & Pide in Berlin. Die Pizzeria ist seit dem 5. Mai 2005 in Berlin-Friedrichshain in Betrieb. Das Team der Zeus Pizzeria nimmt jährlich als Vertreter Deutschlands an der Pizza-Weltmeisterschaft in Parma (Italien) teil, wo es als Teil der Pizza-Nationalmannschaft beispielsweise 2016 den ersten Platz und 2021 den 4. Platz belegte. Bei der Zubereitung der Pizzen wird Wert darauf gelegt, nur hochwertige und frische Zutaten zu verwenden. Folglich verzichtet die Pizzeria auf Fertigsoßen, Geschmacksverstärker und andere Zusatzstoffe. Eine Pizza mit einem Durchmesser von rund 32 Zentimetern kostet zwischen 9,90 und 16,50 Euro. Ist die Pizza vegan oder glutenfrei, dann können die Preise abweichen. Neben Pizza und Pide in verschiedensten Variationen stehen auch Pasta und Salat auf der Speisekarte. Die Pizzeria bietet einen Bestell- und Selbstabholservice von 15.30 bis 22.30 Uhr an. Zeus Pizza & Pide Öffnungszeiten: montags bis samstags von 15.30 bis 23 Uhr; sonntags von 14 bis 23 Uhr

Adresse: Boxhagener Straße 30, 10245 Berlin

Telefonnummer: 030 29009100

Website: zeuspizzeria.de

Das Team der Zeus Pizzeria in Berlin verwöhnt die Gäste mit meisterhafter Pizza. © Sahin Ciftci

4) Prometeo Authentic Pizza

Für ausgezeichnete Pizza muss man nicht nach Nepal reisen, denn diese gibt es auch in Berlin-Schöneberg bei Prometeo Authentic Pizza.

Nimm an den gemütlichen Holztischen vor den Weinregalen Platz und beobachte, wie Deine neapolitanische Pizza zubereitet wird. Die Pizza aus lange gereiftem Sauerteig wird hier im echten Holzofen aus Neapel gebacken. In dem authentischen Restaurant kann es an manchen Tagen sehr lebhaft sein. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, für größere Gruppen einen Tisch zu reservieren. Der Preis für eine Pizza mit einem Durchmesser von etwa 33 Zentimetern liegt zwischen 8,50 und 16 Euro. Angeboten werden auch Salate, Pasta und Desserts. Abholung und Lieferung sind möglich. Prometeo Authentic Pizza Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 16 bis 22.30 Uhr

Adresse: Goebenstraße 3, 10783 Berlin

Telefonnummer: 030 23638837

Website: prometeoberlin.com

Neapolitanische Pizza frisch aus dem Holzofen bekommt man bei Prometeo Authentic Pizza. (Symbolbild) © unsplash/Aliyah Jamous

5) Pizzeria-Marienkäfer

"Iss Dich glücklich" in der Pizzeria-Marienkäfer. Die stilvolle Pizzeria in Berlin-Mitte mit Schachbrett-Boden, atmosphärischer Beleuchtung, schöner Wandgestaltung sowie bequemen Sitzmöglichkeiten lädt alle Gäste zum Verweilen und Schlemmen ein. Auf der Karte stehen besondere Kreationen wie Pizza Curie, Pizza Hepburn, Pizza Bruce Lee und Pizza Kant. Man kann sich hier aber auch von Salaten, Pasta und Burgern den Gaumen schmeicheln lassen. Eine Pizza mit einem Durchmesser von 32 Zentimetern kostet in der Pizzeria-Marienkäfer zwischen 8,50 und 13 Euro. Die Online-Bestellung und Lieferung sind möglich. Da die Pizzeria vor allem abends gut besucht sein kann, empfiehlt sich die vorherige Tischreservierung. Pizzeria-Marienkäfer

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 24 Uhr; samstags bis sonntags von 12 bis 24 Uhr

Adresse: Marienstraße 18, 10117 Berlin

Telefonnummer: 030 32303532

Website: pizzeria-marienkaefer.de

6) La Stella Nera

Wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt und auf ökologische Produkte, Nachhaltigkeit und faire Bedingungen legt, der sollte zum Pizzaessen nach Berlin-Neukölln in "La Stella Nera" gehen. In der eleganten Umgebung kann man die neapolitanische Pizza mit gutem Gewissen genießen. Wie es sich für neapolitanische Pizza gehört, wird sie bei "La Stella Nera" im Holzofen gebacken. Besondere Highlights als Belag auf der Pizza sind die hausgemachte vegane Alternative zu Käse und die hausgemachte scharfe Seitanwurst. Bei den verwendeten Zutaten wird z. B. auf die ökologische Landwirtschaft und die Arbeitsverhältnisse vor Ort geachtet. Neben Pizza stehen auch hausgemachte Pasta, Salate und italienische Desserts auf der Speisekarte. Alle Gerichte sind vegan. Eine Pizza kostet zwischen 8,50 und 15 Euro. Die Tischreservierung ist empfehlenswert. Man kann die Speisen aber auch zum Mitnehmen bestellen. La Stella Nera Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 17 bis 23 Uhr

Adresse: Leykestraße 18, 12053 Berlin

Telefonnummer: 030 23949708

Website: lastellanera.de

La Stella Nera ist eine der besten Pizzerien von Berlin, wenn man vegane Pizza essen möchte. © Ilja Niederkirchner

7) Pomodorino

In der Pizzeria Pomodorino gibt es laut der eigenen Website "die beste Pizza in Berlin-Friedrichshain". Ob das stimmt, muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Seit März 2010 werden die Gäste mit frischen "Meter-Pizzen" aus hochwertigen Zutaten verwöhnt. Beim Bestellen kann man selbst entscheiden, ob es nur ein Stück Pizza oder gleich der ganze Meter sein soll. Die Pizzen gibt es mit klassischem Belag oder in ungewöhnlichen Kombinationen wie z. B. mit Aubergine und Kartoffeln. Wer eher Team "Pasta" ist, wird nebenan im Restaurant Saporito fündig. Ein Stück Pizza kostet 2,50 bis 2,60 Euro. Eine ganze "Meter-Pizza" kostet zwischen 14,50 und 17 Euro. Bei der Pizzeria Pomodorino ist keine Reservierung möglich. Es ist zu beachten, dass keine Kartenzahlung angeboten wird. Pomodorino Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 12 bis 24 Uhr

Adresse: Straßmannstraße 21, 10249 Berlin-Friedrichshain



Telefonnummer: 030 60930449

Website: pomodorino.de/pomodorino

8) Piccola Taormina

Die Pizzeria Piccola Taormina gibt es seit 1968, weshalb sie zu Berlins Urgesteinen zählt. Das Familienunternehmen mit Ursprung in Sizilien ist vor allem durch seine Mini-Pizzen bekannt. Aufgrund des langen Bestehens vertritt die Pizzeria laut Website die Meinung: "Wer uns nicht kennt, kennt Berlin nicht!" Das große Angebot an Pizzen und italienische Speisen ist sehr vielseitig. Auf der Speisekarte stehen klassische Pizzen wie Napoli, Funghi, Salami und Capricciosa, aber auch Pizza Hawaii, Pecorana und Contadina. Bei den Pizzen hat man die Wahl zwischen drei Größen. Eine Pizza mit einem Durchmesser von 28 Zentimetern kostet 7 bis 12 Euro, die Pizza mit einem Durchmesser von 32 Zentimetern kostet zwischen 10 und 15,30 Euro und das Blech mit dem Format 52 x 52 Zentimeter kostet zwischen 24 und 44 Euro. Einfach, günstig und sehr beliebt ist es jedoch, eine legendäre Mini-Pizza für 1,50 Euro auf die Hand zu nehmen. Im näheren Umkreis bietet die Pizzeria einen Lieferservice an. Auch Mini-Catering und Business-Catering sind möglich. Piccola Taormina

Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 11 bis 1 Uhr; freitags und samstags 11 bis 2 Uhr

Adresse: Uhlandstraße 29, 10719 Berlin

Telefonnummer: 030 8814710

Website: taormina.berlin

Die Pizzeria Piccola Taormina begeistert ihre Gäste mit sizilianischen Speisen und Mini-Pizzen. (Symbolbild) © unsplash/Quin Engle

9) Stranero

Wer in Berlin-Wedding unterwegs ist und Lust auf neapolitanische Pizza hat, wird in der Pizzeria Stranero auf der Liebenwalder Straße sicherlich fündig. Die hellen Räumlichkeiten laden seit 2014 zum Genießen ein. Da der Pizzateig lange ruht, ist der Rand der Pizza besonders fluffig. Selbstverständlich zeichnen sich die Pizzen auch durch das typische Leopardenmuster auf Rand und Boden aus. Das Angebot reicht von klassisch bis zu vegetarischen und veganen Varianten.

Eine Pizza kostet zwischen 5 und 13 Euro. Man sollte beachten, dass in der Pizzeria Stranero nur Barzahlung möglich ist. Stranero Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags von 17 bis 23 Uhr; freitags und samstags von 17 bis 23.30 Uhr

Adresse: Liebenwalder Straße 11, 13347 Berlin



Telefonnummer: 01573 3552900

Website: facebook.com/straneroberlin

Ein kulinarischer Tipp für neapolitanische Pizza in Wedding ist die Pizzeria Stranero. © Rasa Urnieziute

10) Salami Social Club

Manchmal braucht es nur ein gutes Stück Pizza und ein frisch gezapftes Bier, um glücklich zu sein. Das und mehr bekommt man im Salami Social Club in Berlin-Friedrichshain. Die gemütliche Craftbeer-Bar wurde 2016 eröffnet. Zu essen gibt es Sauerteig-Pizza mit kreativem und teils ungewöhnlichem Belag wie Blutwurst oder Honig. Eine Besonderheit ist die "Grüne Soße", eine hauseigene Pesto-Mayonnaise, die jede Pizza perfekt abrundet. Auch ist die Pizzakruste mit Knoblauchbutter überzogen und mit Parmesan garniert. Eine Pizza mit einem Durchmesser von 32 Zentimetern kostet 11 bis 15,50 Euro. Man kann auch einzelne Stücke kaufen. Das Restaurant bietet innen Platz für etwa 40 Gäste. Bei schönem Wetter stehen zusätzliche zwölf Plätze auf der Terrasse zur Verfügung. Lieferung und Reservierung sind möglich. Abholen kann man täglich ab 12 Uhr. Salami Social Club

Öffnungszeiten Restaurant: sonntags bis donnerstags von 16 bis 22 Uhr; freitags und samstags von 16 bis 23 Uhr

Adresse: Frankfurter Allee 43, 10247 Berlin



Telefonnummer Restaurant: 030 54819660

Website: salamisocialclub.de

Im Salami Social Club gibt es einzigartige Pizzen und Berliner Craftbeer. (Symbolbild) © 123RF/rilueda