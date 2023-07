Das kannst Du alles am Wannsee Berlin erleben

Der Wannsee Berlin hat mehr zu bieten als ein Strandbad. Informationen✓ Tipps✓ Adressen✓ Verkehrsverbindungen✓ Sehenswertes✓ Hotels✓

Von Clara Danneberg

Berlin - "Wannsee, Wannsee, wann seh' ich Dich endlich wieder?" heißt es im Hit "Wannsee" der Band "Die Toten Hosen". Was es am Wannsee Berlin alles zu sehen und zu erleben gibt, verrät Dir TAG24.

Informationen und Tipps für eine schöne Zeit am Wannsee Berlin gibt es von TAG24. © 123rf/spn01 Einer der bedeutendsten Seen in Berlin und Brandenburg ist der Wannsee bzw. der Große Wannsee, wobei es sich dabei um eine Bucht der Havel handelt. Leute aus ganz Berlin und Touristen fahren zum Wannsee, um dem Großstadttrubel zu entkommen und sich zu erholen. Die beliebte Gegend ist jedoch nicht nur touristisch, sondern auch historisch interessant, denn hier finden sich bewegende Zeugnisse der deutschen Geschichte. Am Wannsee Berlin kann man z. B. baden, wandern, Museen besuchen und verschiedenen Wassersportarten nachgehen. Erfahre, wo es am schönsten ist, was man alles am Wannsee erleben kann und wie Du dort hinkommst. Hol Dir die Tipps für den Wannsee Berlin von TAG24. Andere Empfehlungen, nützliche Tipps und Infos zur Hauptstadt findest Du übrigens im Berlin entdecken: Ratgeber.



Steckbrief Wannsee

Fakten zum Großen Wannsee: Lage: im Ortsteil Wannsee des südwestlichen Berliner Bezirks Steglitz-Zehlendorf

im Ortsteil Wannsee des südwestlichen Berliner Bezirks Steglitz-Zehlendorf Wasserfläche des Sees: circa 2,82 Quadratkilometer

circa 2,82 Quadratkilometer Länge: 2,53 Kilometer

2,53 Kilometer maximale Tiefe: 9,79 Meter Der Große Wannsee erreicht eine maximale Tiefe von fast zehn Metern. Wer hier gesichert baden möchte, sollte dies unbedingt im Strandbad oder an den offiziellen Badestellen tun. Da es sich bei dem Wannsee vielmehr um eine Bucht als um einen richtigen See handelt, kann man von hier aus auch wunderbare Bootstouren entlang der Havel unternehmen.

Wo liegt der Große Wannsee?

Der Große Wannsee liegt in Berlin, genauer im Ortsteil Wannsee des südwestlichen Berliner Bezirks Steglitz-Zehlendorf. Hydrologisch korrekt betrachtet ist der Wannsee eine ausgedehnte Bucht der Havel, welche sich zwischen den Berliner Ortsteilen Pichelsdorf, Nicolassee, Wannsee und Kladow erstreckt. Wer mit dem Auto zum Wannsee fahren möchte, kann als Adresse Wannseebadweg 25 in 14129 Berlin in das Navigationsgerät eingeben. Alternativ kann man auch mit der S1 und S7 zum S-Bahnhof Wannsee fahren.

Was kann man am Wannsee machen?

Der Große Wannsee und dessen Umgebung sind für Berliner und auch für Touristen beliebte Ausflugsziele, denn man kann sich dort nicht nur erholen, sondern auch viel erleben. Mögliche Aktivitäten und Angebote am Wannsee Berlin: Standbad und Badestellen

Fahrradweg

Wandern, Nordic Walking

Hafen mit Anlegestellen

Schifffahrt

Segeln, Surfen, Rudern, Kiten

Boots- und Kajak-Verleih

Museen, Kirchen, Schlösser und weitere Sehenswürdigkeiten

Gastronomie

Übernachtungsmöglichkeiten

Hundeauslaufgebiete Worauf Du auch Lust hast, am Wannsee Berlin findet sich bestimmt das passende Angebot.

Strandbad Wannsee

Das Strandbad Wannsee ist eines der größten Freibäder an einem Binnengewässer in Europa. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde an dieser Stelle des Wannsees gebadet. Die denkmalgeschützten Gebäude des historischen Strandbads wurden vom Architekten Richard Ermisch entworfen und in den Jahren 2005 bis 2007 saniert. Aufgrund der Größe findet hier jeder ein schattiges Plätzchen. Das Bad verfügt auch über einen FKK-Bereich, feste sanitäre Einrichtungen und ein gastronomisches Angebot. Ein Aufenthalt im Strandbad Wannsee ist wie ein Urlaub am Meer, weshalb das Bad bei Berlinern und Touristen sehr beliebt ist. Weitere Informationen zum Strandbad Wannsee Adresse: Wannseebadweg 25, 14129 Berlin

Einzeltickets: 5,50 Euro für den normalen Tarif; 3,50 für den ermäßigten Tarif

Website: berlinerbaeder.de/baeder/strandbad-wannsee

Das historische Strandbad Wannsee ist eine beliebte Adresse zum Baden und Erholen. © 123rf/spn01

Schifffahrt auf dem Wannsee

Wer lieber auf dem anstatt im Wasser unterwegs ist, kann eine der Schiffstouren buchen oder sich ein Wassergefährt ausleihen. Schiffstouren Die Schiffe starten an der Dampferanlegestelle direkt am S-Bahnhof Wannsee, von welcher aus man auch einen wunderschönen Blick über den See hat. Klassische Touren wie die 7-Seen-Rundfahrt dauern etwa zwei Stunden. Es gibt aber auch Touren, welche über fünf Stunden lang sind, wie z. B. die historische Stadtrundfahrt auf dem Wasser. Ein besonderes Highlight ist die abendliche Schiffstour "Wannsee in Flammen", welche jährlich im September stattfindet. Das Erlebnis besteht aus einem Buffet und Musik an Bord des Schiffes sowie einem spektakulären Höhenfeuerwerk über dem Wannsee. Fähre Wannsee-Kladow Wer weniger Zeit auf dem Wasser verbringen oder auch etwas Geld sparen möchte, nutzt die Fähre F10. Die Fahrt von Wannsee (Anlegestelle Kronprinzessinnenweg 5 in 14109 Berlin) vorbei an der Havelinsel Schwanenwerder nach Alt-Kladow Bezirk Spandau dauert nur 20 Minuten. Außerdem gehört die Fähr-Linie zu den Berliner Verkehrsbetrieben und kann mit den entsprechenden Tickets genutzt werden. Boot mieten Nimmt man das Steuer oder Ruder lieber selbst in die Hand, dann kann man sich bei den zahlreichen Bootsvermietungen am Wannsee ein Paddelboot, Kajak, Kanadier, Tret- oder Ruderboot ausleihen. Besitzt man einen Bootsführerschein, dann ist auch die Ausleihe eines Segelboots oder einer Motoryacht möglich.

Am Wannsee kann man sich Paddelboote mieten und den See auf eigene Faust erkunden. © 123RF/guinnexx

Fahrradtour am Wannsee

Die umliegenden Gebiete sowie die Seen- und Waldlandschaften des Wannsees sind ebenfalls sehenswert. Schwing Dich auf Dein Fahrrad und erkunde die Gegend. Fahrradtour zum Schloss und Park Glienicke Am Wannsee gibt es einen gut ausgebauten Fahrradweg bis zum Jagdschloss Glienicke. Das Schloss wurde einst für den Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm errichtet und ist mit samt der Parkanlage auf jeden Fall einen Besuch wert. Der Glienicker Park erinnert an die englischen Gärten und gehört zur UNESCO-Welterbestätte Schlösser und Parks in Potsdam und Berlin. Der Fahrradweg führt dann weiter über die Glienicker Brücke bis nach Potsdam.

Vom Wannsee aus mit dem Fahrrad gut zu erreichen ist das Schloss Glienicke und die dazugehörige Parkanlage. © 123RF/bildradar

Wandern in der Umgebung des Wannsees

Ist man gern zu Fuß unterwegs, dann hat die Umgebung des Wannsees auch einiges zu bieten. Wanderung durch den Forst Düppel Südwestlich von Berlin erstreckt sich das 1300 Hektar große Naherholungsgebiet Forst Düppel, in welchen man die 4-Seen-Wanderung machen kann. Die etwa neun Kilometer lange Wanderung kann man am S-Bahnhof Wannsee und damit am Kleinen Wannsee beginnen. Von dort aus geht man auf der Bismarckstraße in südliche Richtung bis zum Zugang in den Wald und anschließend entlang des "Sieben-Raben-Weges" am Ufer des Pohlesees. Der "Sieben-Raben-Weg" führt auf die Kohlhasenbrücker Straße. Geht man diese entlang, läuft man parallel zum Stölpchensee. Die Kohlhasenbrücker Straße führt zum Prinz-Friedrich-Leopold-Kanal (Griebnitzkanal), welchen man dann auf der Hubertusbrücke überqueren kann. Nach der Brücke geht man den Stölpchenweg in Richtung Süden bis zum Zugang in den Wald, in welchen man ebenfalls in südliche Richtung geht. So gelangt man bald auf die Wald-Ufer-Promenade des Griebnitzsees. Die Promenade geht nach einiger Zeit in die Griebnitzstraße über und diese endet dann auf der Wannseestraße. Der Wannseestraße folgt man in nördliche Richtung, bis man den Trampelpfad zum Böttcherberg erreicht. Vom Berg aus geht es in nordwestliche Richtung hinab zur Königstraße. Geht man auf der Straße nach Westen, erreicht man Potsdam und das Schloss Glienicke. Spaziergang durch die Villenkolonie Alsen Im Berliner Ortsteil Wannsee, am nördlichen Ufer des Kleinen und westlichen Ufer des Großen Wannsees, erstreckt sich die sogenannte "Colonie Alsen", welche 1863 vom Bankier Wilhelm Conrad gegründet wurde. Es lohnt sich, einen Spaziergang durch den Stadtteil zu machen, denn hier gibt es prächtigen Villen und einzigartige Architektur zu betrachten. Einige Highlights sind die Straße "Am Sandwerder" mit der "Villa Wild" und dem Borussia-Monument, das "Landhaus Springer", der "Flensburger Löwe am Wannsee" sowie die "Villa Herz" von Paul und Ida Herz, welche später vom Schokoladenfabrikanten Nelson Faßbender gekauft wurde. Wer Lust hat, kann sich auch noch den Hochbunker Heckeshorn als "Lost Place" am Wannsee ansehen. Als Startpunkt eignet sich der S-Bahnhof Wannsee, von wo aus man sich zum Borussia-Monument und zur Ronnebypromenade in Richtung "Colonie Alsen" auf den Weg machen kann.

Die Ronnebypromenade am Wannsee ist ein schöner Startpunkt für einen Spaziergang. © 123rf/katatonia

Besondere Sehenswürdigkeiten am Wannsee Berlin

In der Region Wannsee gibt es zahlreiche geschichtsträchtige Orte und Sehenswürdigkeiten, die alle für einen Besuch empfehlenswert sind.

Haus der Wannsee-Konferenz

Auch ein scheinbar idyllischer Ort wie der Wannsee hat seine Schattenseiten. Das Haus der Wannsee-Konferenz ist heute eine Gedenk- und Bildungsstätte, welche an die dunkle Seite der Geschichte des Sees und Deutschlands erinnert. Am 20. Januar 1942 fand in der Villa am Wannsee die Wannsee-Konferenz statt. Wie aus dem dazugehörigen Wannsee-Protokoll hervorgeht, wurde bei dem Treffen der fünfzehn hochrangigen Vertreter der SS, der NSDAP und verschiedener Reichsministerien die sogenannte "Endlösung der Judenfrage" und damit die Organisation des Holocausts besprochen. Weitere Informationen zur Konferenz, Gedenkstätte, Ausstellung und den aktuellen Bildungsangeboten stehen auf der Website ghwk.de. Der Eintritt ist frei.

Das Haus der Wannsee-Konferenz ist eine Gedenk- und Bildungsstätte, welche mit Ausstellungen, Bildungsangeboten und einer Bibliothek an den Holocaust erinnert. © 123RF/sepavo

Pfaueninsel in Wannsee

Ein schönes Ziel für einen Tagesausflug in der Nähe des Großen Wannsees ist die Pfaueninsel, welche seit 1924 unter Naturschutz steht und zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Am besten fährt man mit dem Bus 218 ab S-Bahnhof Wannsee zur Anlegestelle am Düppeler Forst. Die Insel ist nur mit der Fähre "Luise" zu erreichen und die Fahrt dauert etwa zwei Minuten. Das Ticket ist gleichzeitig der Eintritt zur Insel. Fahrräder und Hunde sind auf der Insel nicht erlaubt. Ist man auf der grünen Insel angekommen, dann gibt es viel zu sehen. Wie der Name Pfaueninsel schon vermuten lässt, laufen auf der Insel blaue Pfaue frei herum. Es leben dort auch weiße Pfaue, die jedoch in einer Voliere gehalten werden. Außerdem gibt es einige sehenswerte Bauten wie das historische Bootshaus mit einem Nachbau der königlichen Fregatte, der Rosengarten, der Beelitzer Jagdschirm, der Gedächtnistempel für Königin Luise, die Meierei, das Kavaliershaus und das weiße Schloss, welches Friedrich Wilhelm II. Ende des 18. Jahrhunderts bauen ließ. Wichtige Informationen zur Pfaueninsel Adresse: Pfaueninsel, Nikolskoer Weg, 14109 Berlin

Hinweis: Das Schloss Pfaueninsel und die Meierei sind vorübergehend wegen Sanierung geschlossen.



Website: spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/pfaueninsel

Das weiße Schloss ist nur eines von vielen Sehenswürdigkeiten auf der Pfaueninsel. © 123RF/tdezenzio

Liebermann-Villa am Wannsee

Für Kunstliebhaber empfiehlt sich der Besuch der Liebermann-Villa am Westufer des Wannsees. Das Gebäude ist heute ein Museum mit Künstlergarten, welches von der Max-Liebermann-Gesellschaft mit Unterstützung durch Spenden und Ehrenamt betrieben wird. Das Sommerhaus des Malers Max Liebermann wurde zwischen 1909 und 1910 gebaut. Die Familie Liebermann verbrachte bis zu Max Liebermanns Tod im Jahr 1935 jeden Sommer am Wannsee. Seine Witwe musste das "Schloss am See" 1940 auf Zwang durch die Nationalsozialisten an die Deutsche Reichspost verkaufen. In den folgenden Jahren wurde das Haus für unterschiedliche Zwecke genutzt, bis es im Jahr 2006 nach umfangreichen Sanierungen und Rekonstruktionen als Museum der Max-Liebermann-Gesellschaft eröffnet wurde. Die Dauerausstellung zeigt die Werke von Max Liebermann als einer der bedeutendsten Vertreter des deutschen Impressionismus. Außerdem gibt es wechselnde Ausstellungen zu Künstlern seiner Zeit zu sehen. Ein weiteres Highlight ist die Gartenanlage mit dem Museumscafé Max. Bei einem Stück Kuchen und leckerem Kaffee kann man dort wie einst Liebermann selbst den traumhaften Blick auf den Wannsee genießen. Weitere Informationen zur Liebermann-Villa Adresse: Colomierstraße 3, 14109 Berlin

Öffnungszeiten: täglich außer dienstags von 10 bis 18 Uhr

Website: liebermann-villa.de

Die Liebermann-Villa liegt direkt am Westufer des Wannsees. © 123rf/spn01

Literarisches Colloquium Berlin

Wer mehr an Worten als an Bildern interessiert ist, sollte das Literarische Colloquium Berlin am Wannsee besuchen. Die Gründerzeitvilla war einst ein Terrassenhotel und ist heute ein experimentierfreudiger Ort der Literatur. Hier traf sich einst die legendäre Gruppe 47. Aktuell finden verschiedene Veranstaltungen wie z. B. Buchvorstellungen, ein Open-Air-Festival und die Gartenmesse "Kleine Verlage am Großen Wannsee" statt. Das Haus beherbergt auch so manchen Autor und Stipendiaten. Weitere Informationen zum Literarischen Colloquium Berlin Adresse: Am Sandwerder 5, 14109 Berlin

Website: lcb.de

Gastronomie am Wannsee

Die körperlichen und geistigen Anstrengungen während eines Tages am Wannsee Berlin machen hungrig. Glücklicherweise gibt es am Wannsee und in der Region verschiedenste gastronomische Angebote.

Biergärten und Restaurants am Wannsee

Sei es für eine Stärkung zwischendrin oder ein leckeres Abendessen, am Wannsee finden sich ein paar gute Adresse zum Schlemmen und Genießen. Manche Restaurants kann man sogar für Hochzeiten und andere Events mieten. Empfehlungen für Biergärten und Restaurants am Wannsee: Loretta am Wannsee: Kronprinzessinnenweg 260, 14109 Berlin; Website: loretta-berlin.de

Wannseeterrassen Berlin: Wannseebadweg 35, 14129 Berlin-Zehlendorf; Website: wannseeterrassen.berlin

Spinner-Brücke: Spanische Allee 180, 14129 Berlin; Website: spinner-bruecke.de

PieroGo Grill & Biergarten: Königstraße 4a, 14109 Berlin; Website: pierogo.info

Blockhaus Nikolskoe: Nikolskoer Weg 15, 14109 Berlin; Website: blockhaus-nikolskoe.de

Wirtshaus Moorlake: Moorlakeweg 6, 14109 Berlin-Wannsee; Website: moorlake.de

Wiesenstein Restaurant "Zum grünen Baum": Wilhelmplatz 4, 14109 Berlin-Wannsee; Website: wiesenstein.de/restaurant-zum-gruenen-baum

Cafés am Wannsee und in der Region

Lass Dir von Eis, Kuchen und Kaffee den Tag am Wannsee versüßen. Schöne Cafés in der Nähe des Wannsees: Café Max: Colomierstraße 3, 14109 Berlin-Wannsee; Website: cafe-max-liebermann.de

Hofcafé bei Mutter Fourage: Chausseestraße 15a, 14109 Berlin-Wannsee; Website: hofcafe-berlin.de

Café Wartmanns: Waldmüllerstraße 8, 14482 Potsdam, Website: wartmanns.de



Kaffeegarten auf der Pfaueninsel: Pfaueninsel 1, Liegewiese, 14109 Berlin; Website: kaffeegarten-pfaueninsel.eatbu.com

Übernachten am Wannsee

Da man die vielfältigen Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten am Wannsee kaum an einem Tag schafft, ist ein mehrtägiger Ausflug empfehlenswert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um am Wannsee zu übernachten, welche sich auch für Hochzeiten, Tagungen und Firmenevents anbieten.

Gästehäuser und Jugendherbergen am Wannsee

Viele Aktivitäten am Wannsee machen zusammen mit der Klasse, den Freunden oder der Familie noch mehr Spaß. Als Unterkunft für den Trip zu zweit, mit der Familie oder als große Gruppe bieten sich die Gästehäuser und Jugendherbergen in der Umgebung des Sees an. Schöne Gästehäuser und Jugendherbergen am Wannsee: Blumenfisch Gästehaus: Am Sandwerder 11-13, 14109 Berlin; Website: blumenfisch-gaestehaus.de

Gästehaus Schwanenwerder: Inselstraße 20-22, 14129 Berlin; Website: schwanenwerder.gfbm.de

JH Jugendherberge Berlin - Am Wannsee: Badeweg 1, 14129 Berlin; Website: jugendherberge.de/jugendherbergen/berlin-am-wannsee

Als Gruppe kann man am Wannensee sehr viel erleben. © 123rf/heiko119

Hotels am Wannsee

Wer den Urlaub am Wannsee ein wenig exklusiver und komfortabler gestalten möchte, bucht sich am besten ein Hotel. Mögliche Hotels am Wannsee Haus Sanssouci: Am Großen Wannsee 60, 14109 Berlin; Website: web.haussanssouci.com

Bonverde Hotel am Wannsee: Kronprinzessinnenweg 251/252, 14109 Berlin; Website: bonverde.de

Hotel-Petit am Wannsee: Königstraße 10, 14109 Berlin; Website: petit-wannsee.de



Hotel Forsthaus: Stölpchenweg 45, 14109 Berlin; Website: hotel-forsthaus-wannsee.de



Der Wannsee Berlin ist schon lange Zeit Kult

Der Wannsee Berlin ist schon längst kein Geheimtipp mehr und ein beliebtes Ausflugsziel für Groß und Klein. Auch einige Künstler und Musiker zieht es an den See, weil dieser manchmal eine echte Inspiration für Kunstwerke, Literaturstücke und Songs ist. "Pack’ die Badehose ein, nimm’ dein kleines Schwesterlein und dann nischt wie raus nach Wannsee. Ja, wir radeln wie der Wind, durch den Grunewald geschwind und dann sind wir bald am Wannsee." Bereits 1951 war der Wannsee und das dazugehörige Strandbad Thema in dem Schlagersong der damals siebenjährigen Cornelia Froboess, welchen sie in einer Fernsehsendung sang und wodurch der See deutschlandweit bekannt wurde. Auch "Die Toten Hosen" widmeten dem See einen Song. Das Lied "Wannsee" aus dem Jahr 2017 ist wie eine Hymne, die den besonderen Charme der Idylle zelebriert.