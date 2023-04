Wochenmarkt in Berlin: 7 wunderbare Märkte zum Einkaufen

Zeit für einen Einkauf auf dem Wochenmarkt? Berlin lädt vor allem samstags genau dazu ein! TAG24 liefert eine Top-Auswahl | ✓Adressen ✓Öffnungszeiten

Von Marcel Nasser

Berlin - Na, ist es endlich mal wieder Zeit für eine kleine Bummeltour über einen Wochenmarkt? Berlin bietet mit vielen schönen Wochenmärkten reichlich Möglichkeiten dazu. Also schau Dir die besten von ihnen gern mal an!

Von den vielen Wochenmärkten in Berlin haben es sieben Standorte in die Top-Auswahl geschafft. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa Obwohl es heutzutage vor allem in Großstädten quasi an jeder Ecke einen Supermarkt gibt, erfreuen sich traditionelle Wochenmärkte großer Beliebtheit! Mit frischem Obst und Gemüse sowie anderen regionalen Produkten locken die Standansammlungen immer wieder etliche Menschen an. Das Einkaufen unter freiem Himmel ist nämlich für viele ein wöchentliches Highlight, das sie nicht mehr missen wollen. Kein Wunder also, dass es in Berlin unzählige Wochenmärkte gibt. Aber wann öffnen sie ihre Pforten und wie genau kommt man dahin? Die passenden Antworten darauf liefert dieser Ratgeber von TAG24 mit einer Top-Auswahl der Berliner Märkte. So kann man aus dem großen Angebot die für sich passende Adresse finden und einen entspannten Einkaufsbummel planen. Weitere Tipps für schöne Erlebnisse in der Hauptstadt gibt's übrigens im Berlin entdecken: Ratgeber.

Wochenmarkt: Berlin lädt mit vielen Top-Märkte zum Einkaufen ein

Wer nach einem schönen Wochenmarkt in Berlin Ausschau hält, der sollte die nachstehenden sieben Top-Adressen genauer ins Auge fassen. Karl-August-Platz in Charlottenburg

Maybachufer in Neukölln

Winterfeldtplatz in Schöneberg

Boxhagener Platz in Friedrichshain

am Südstern in Kreuzberg

Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg

DIE DICKE LINDA in Neukölln Alle Angaben zu den Wochenmarkt-Öffnungszeiten und Co. sind von April 2023 und ohne Gewähr.

1. Karl-Augusta-Platz: Wochenmarkt in Berlin-Charlottenburg

Du stehst so richtig auf Wochenmarkt? Berlin-Charlottenburg lädt Dich mit dem Karl-Augusta-Platz immer mittwochs und samstags zu einem wahren Erlebnis beim Einkaufen ein. Schließlich findet man hier die ganze Bandbreite an wunderbaren Ständen: Neben den klassischen Obst- und Gemüsehändlern präsentieren auch Kunsthandwerker, Weinverkäufer, Floristen und viele andere ihre Ware. Bei einem so vielseitigen Angebot sollte eine Stärkung zwischendurch natürlich nicht fehlen, also ran an einen der Imbissstände. So muss ein Berliner Wochenmarkt sein! Öffnungszeiten mittwochs: 8 bis 13.30 Uhr

samstags: 8 bis 14.30 Uhr Adresse Karl-August-Platz, 10625 Berlin-Charlottenburg

2. Wochenmarkt am Maybachufer: Berlin-Neukölln

Wer auf Wochenmarkt in Berlin steht, kann das z. B. am Maybachufer haben! © Bernd von Jutrczenka/dpa In Berlin-Neukölln wartet mit dem Wochenmarkt am Maybachufer ein ganz spezieller Markt auf Dich. Er steht ganz klar im Zeichen von "Multikulti". Denn hier ist mit Stoffen, jeder Menge Obst und Gemüse sowie Handwerk aus aller Welt für jeden etwas dabei. Stände mit türkischen Spezialitäten verleihen dem Ganzen zusätzlich einen Hauch des Orients. Auch alle, die eine große Auswahl an Bioprodukten mögen, werden am Maybachufer fündig. Kurzum: Diesen Wochenmarkt sollte man als Berliner auf jeden Fall mal ausprobieren! Öffnungszeiten dienstags und freitags: 11 bis 18.30 Uhr Adresse Maybachufer, 12047 Berlin-Neukölln

3. Wochenmarkt Winterfeldtplatz

Der Wochenmarkt am Winterfeldtplatz gehört zu den beliebtesten Märkten Berlins. © Christoph Soeder/dpa Jeden Mittwoch und Samstag wird auf dem Winterfeldtplatz in Schöneberg ein Wochenmarkt errichtet, der schlagartig zum Dreh- und Angelpunkt des Bezirks wird. Etliche Menschen sammeln sich auf dem Markt, um die schier grenzenlose Welt regionaler und überregionaler Produkte einzutauchen. Egal, ob man Obst, Gemüse oder Blumen will, die angebotene Vielfalt auf dem Winterfeldtmarkt sucht seinesgleichen. Das ist auch einer der Gründe, warum er den Ruf als größter und bekanntester Wochenmarkt Berlins genießt. Davon überzeugt man sich aber am besten selbst! Wann ist Markt am Winterfeldtplatz?

mittwochs: 8 bis 14 Uhr

samstags: 8 bis 16 Uhr Adresse Winterfeldtplatz, 10781 Berlin-Schöneberg

4. Markt am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain

Wochenmarkt und Berlin-Friedrichshain lassen sich auf dem Boxhagener Platz wunderbar miteinander verbinden. © Fabian Sommer/dpa Alle, die einfach mal entspannt über den Markt schlendern und dabei ein bisschen Einkaufen wollen, ist der Boxhagener Platz am Samstag eine Top-Adresse. Während man sich sein liebstes Obst und Gemüse schnappt, kann man ganz nebenbei im "nur mal schauen"-Stil von einem besonderen Stand zum nächsten bummeln. Von Bio-Tofu über verschiedene Öle und Weine ist bis hin zu Spielzeug und Schallplatten alles dabei. Diesen besonderen Wochenmarkt sollte man sich nicht entgehen lassen! Öffnungszeiten samstags: 9 bis 15.30 Uhr Adresse Gärtnerstraße 23-24, 10245 Berlin-Friedrichshain

5. Neuer Markt am Südstern

Auf dem Berliner Wochenmarkt am Südstern bekommt man regionales Obst und Gemüse. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Auf dem Neuen Markt am Südstern dreht sich alles um Regionales und kulinarische Leckerbissen. Ein Besuch auf diesem Wochenmarkt in Berlin-Kreuzberg lohnt sich auch dann, wenn man besonderen Wert auf Bio-Lebensmittel legt. Abgesehen von klassischen Ständen mit Obst und Gemüse laden auch Weinverkäufer und viele Imbisse zu ein paar schönen Stunden ein. Als echtes Highlight sollte noch die Hotdog-Bude vor Ort erwähnt sein, an der übrigens auch vegane Hotdogs angeboten werden. Öffnungszeiten samstags: 10 bis 16 Uhr Adresse Südstern, 10961 Berlin-Kreuzberg

6. Kollwitzplatz: Wochenmarkt in Prenzlauer Berg

Jeden Samstag tummeln sich etliche Menschen auf dem Wochenmarkt in Berlin-Prenzlauer Berg. © Paul Zinken/dpa Der Wochenmarkt am Kollwitzplatz ist bei Berlinern ebenso beliebt wie bei Touristen. Wer schon mal dort war, den dürfte das keineswegs wundern. Schließlich treffen auf diesem Markt die unterschiedlichsten Waren aufeinander, wodurch insgesamt eine erfrischende Mischung entsteht. Street-Food-Liebhaber können sich an den verschiedenen Snack-Gelegenheiten austoben, während Fans von Kunsthandwerk ganz in Ruhe Porzellan, Schmuck und Co. begutachten. Oder man macht einfach beides - geht natürlich auch! Dieser Top-Wochenmarkt am Berliner Kollwitzplatz eignet sich auch wunderbar, um am Ende ein Souvenir als Erinnerung oder ein Geschenk für Freunde und Familie mitzunehmen. Öffnungszeiten samstags: 10 bis 16.30 Uhr Adresse

Kollwitzplatz, 10435 Berlin-Prenzlauer Berg

Gut zu wissen: Am Kollwitzplatz findet jeden Donnerstag zwischen 12 und 18 Uhr ein Ökomarkt statt. Von April bis Dezember bleibt er sogar bis 19 Uhr geöffnet.

7. DIE DICKE LINDA: Wochenmarkt in Neukölln

DIE DICKE LINDA ist der Name des Regionalmarkts am Kranoldplatz in Neukölln. Diese spezielle Bezeichnung soll aber nicht seine einzige Besonderheit sein. Denn zusätzlich zum klassischen Markterlebnis mit frischen Produkten aus Berlin und Brandenburg gibt es hier auch musikalische Highlights! Jeden zweiten Samstag im Monat erlebt man diesen Wochenmarkt in Berlin-Neukölln nämlich mit musikalischer Untermalung regionaler Künstler - coole Sache! Im Jahr 2023 sind diese Events vom 13. Mai bis zum 9. September geplant. Öffnungszeiten samstags: 10 bis 16 Uhr Adresse

Kranoldplatz, 12051 Berlin-Neukölln

Fazit: Wochenmarkt & Berlin - das passt!

Wem schon diese sieben Top-Wochenmärkte große Lust auf einen Einkauf gemacht haben, für den gibt es zusätzlich frohe Kunde. Denn die Hauptstadt lädt gefühlt in jedem Kiez zu einem schönen Wochenmarkt ein. Es lohnt sich also auf alle Fälle, die Möglichkeiten in der eigenen Nähe zu prüfen. Ansonsten bleiben natürlich die von TAG24 vorgestellten beliebtesten Märkte Berlins. Auf das Wochenmarkt-Erlebnis muss man keinesfalls verzichten!