Flohmärkte in Berlin: Das sind die schönsten Trödelmärkte der Hauptstadt

Welche Flohmärkte in Berlin stattfinden, erfährst Du auf TAG24. Übersicht der Berliner Trödelmärkte mit Beschreibung, Adresse & Öffnungszeiten.

Von Clara Danneberg

Berlin - Sucht man Ausgefallenes, Sammlerstücke und Deko-Highlights, dann wird man auf den Trödelmärkten in Berlin sicherlich fündig. In fast jedem Stadtteil von Deutschlands Hauptstadt finden regelmäßig Flohmärkte statt.

Trödel- und Flohmärkte gibt es überall in Berlin. (Symbolbild) © 123rf/compuinfoto Will man in Berlin schicke oder nützliche Gebrauchtwaren kaufen und Antiquitäten entdecken, dann muss man nicht weit fahren, denn Trödelmärkte gibt es überall in der Stadt. Zahlreiche Berliner Floh-, Trödel- und Antikmärkte laden sogar wöchentlich zum entspannten Trödeln, Handeln und Kaufen ein. Wer Kunsthandwerk, Antiquitäten, Second-Hand-Sachen und vieles mehr zum kleinen Preis sucht, ist auf den Berliner Trödelmeilen in jedem Fall richtig. Auf welchen Flohmärkten in Berlin das Trödeln besonders viel Spaß macht, verrät Dir TAG24. Im "Berlin entdecken: Ratgeber" gibt es übrigens viele weitere Tipps für Hauptstadt-Highlights.

Trödelmärkte in Berlin

Wo und wann ist wieder Trödelmarkt in Berlin? Informiere Dich hier zu den verschiedenen Flohmärkten in der Hauptstadt. Die Angaben zu den Marktzeiten und Terminen stammen von November 2023 und sind ohne Gewähr.

Trödel- und Kunstmarkt an der Straße des 17. Juni

Trödle nach Herzenslust auf der Straße des 17. Juni vor dem Ernst-Reuter-Haus. (Symbolbild) © 123RF/grigory_bruev Das "Original" unter den Berliner Trödelmärkten ist im Herzen der Stadt an der Straße des 17. Juni zu finden. Gegründet wurde der Flohmarkt bereits 1973. Den Standort vor dem Ernst-Reuter-Haus hat der erste Trödelmarkt Berlins seit 1978. Neben dem üblichen Trödel-Angebot kann man hier auch Kunst erwerben sowie interessanten und sogar prominenten Menschen begegnen. Auf dem Flohmarkt befinden sich auch einige Imbissstände. Parkplätze und Toiletten sind ebenfalls vorhanden. Berliner Trödelmarkt sowie Kunst- & Kunsthandwerkermarkt

Marktzeit: samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr

Nächste Termine und mögliche Änderungen werden auf der Website angekündigt



Adresse: Straße des 17. Juni 110 - 114, 10623 Berlin

Website: berlinertroedelmarkt.com

Flohmarkt im Mauerpark

Auf dem großen Flohmarkt im Mauerpark findet man eine bunte Auswahl an Trödel. © 123rf/mathess Sonntags trifft sich Berlin zum Trödeln im Mauerpark. Der große Flohmarkt in Prenzlauer Berg ist ein regelrechtes Event. Bis zu 450 Händler bieten ihre Antiquitäten, Kunstwerke, Möbel, Kleidung, Schmuck, Schallplatten, Spielzeug, Gebrauchtwaren und vieles mehr zum Verkauf an. Im Zentrum des Trödelmarktes befindet sich ein "Food Court", wo man es sich auf den Sitzgelegenheiten gemütlich machen und sich durch das vielfältige kulinarische Angebot probieren kann. Flohmarkt im Mauerpark

Marktzeit: sonntags von 10 bis 18 Uhr

Nächste Termine und mögliche Änderungen werden auf der Website angekündigt



Adresse: Bernauer Straße 63-64, 13355 Berlin

Website: mv-perske.de/flohmarkt-im-mauerpark

Antik- und Buchmarkt am Bode-Museum

Menschen mit einer Leidenschaft für Antikes werden auf diesem Antik- und Buchmarkt fündig. © 123rf/hanohiki Vor der Kulisse des prächtigen Bode-Museums auf der Museumsinsel in Berlin wird regelmäßig getrödelt. Auf dem Antik- und Buchmarkt kann man entspannt durch das Angebot von bis zu 60 Händlern und Künstlern stöbern. Angeboten werden z. B. gebrauchte Bücher, Schallplatten, Kunsthandwerk, alte Postkarten sowie Schmuck, Geschirr, Besteck, Münzen und sogar Mobiliar. Sammler werden hier also genauso fündig wie Kunstliebhaber und Bücherwürmer. Antik- und Buchmarkt am Bode-Museum Marktzeit: samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 17 Uhr

Nächste Termine und mögliche Änderungen werden auf der Website angekündigt

Adresse: Am Kupfergraben 1, 10117 Berlin

Website: antikbuchmarkt.de

Flohmarkt am Boxhagener Platz

Am Boxi in Berlin-Friedrichshain wird sonntags getrödelt, gehandelt und gekauft. (Symbolbild) © 123rf/hanohiki Ein Trödelmarkt für Jung und Alt findet sonntags am "Boxi" in Berlin-Friedrichshain statt. Auf dem Flohmarkt bieten private und gewerbliche Händler ihren Trödel wie Bücher, Kleidung, Taschen, Schmuck, Vinylplatten, Haushaltswaren und vieles mehr zum Verkauf an. Wenn der kleine Hunger kommt, kann man sich durch das vielseitige Angebot an Snacks und Getränken probieren. An schönen Tagen bietet es sich an, den Markt mit Kindern zu besuchen, denn ein Spielplatz ist gleich in der Nähe. Flohmarkt am Boxhagener Platz Marktzeit: sonntags von 10 bis 18 Uhr

Nächste Termine und mögliche Änderungen werden auf der Website angekündigt

Adresse: Boxhagener Platz 1, 10245 Berlin

Website: berlin.de/special/shopping/flohmarkt-am-boxhagener-platz

RAW-Flohmarkt

Der RAW-Flohmarkt ist ideal, wenn man Besonderes sucht und gerne Streetfood isst. © 123rf/hanohiki Das ehemalige Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) in Berlin beherbergt heute verschiedene alternative Kulturprojekte und einen Trödelmarkt. Der bunte RAW-Flohmarkt öffnet sonntags seine Türen und lädt zum entspannten Trödeln ein. Zu entdecken gibt es eine große Auswahl an Mode, Trödel und Gebrauchtwaren sowie Schmuck, Kunst und so manche Kuriosität. Ein besonderes Highlight ist das angebotene Streetfood. Von knuspriger Pizza über herzhafte Burger und arabische Speisen bis hin zu frischen Säften und feinstem Kaffee ist alles dabei. Toiletten sind auf dem Gelände ebenfalls vorhanden. RAW-Flohmarkt Marktzeit: sonntags 8 bis 17 Uhr

Nächste Termine und mögliche Änderungen werden auf der Website angekündigt



Adresse: Revaler Straße 99, 10245 Berlin

Website: rawflohmarkt.de

Flohmarkt am Arkonaplatz

In Ruhe stöbern kann man auf dem kleinen Flohmarkt am Arkonaplatz. (Symbolbild) © 123RF/natulrich Hat man es beim Trödeln lieber klein und überschaubar, dann ist der Flohmarkt am Arkonaplatz in Berlin-Mitte die richtige Adresse. Jeden Sonntag kann man hier entspannt durch das Angebot von Antiquitäten, Büchern, Möbeln, Tonträgern, Kunsthandwerk und anderem Trödel stöbern. Die Besuchermischung aus Anwohnern und Leuten aus ganz Berlin sorgt für eine angenehme Kiez-Atmosphäre. Flohmarkt am Arkonaplatz Marktzeit: sonntags von 10 bis 16 Uhr

Nächste Termine und mögliche Änderungen werden auf der Website angekündigt

Adresse: Arkonaplatz, 10435 Berlin



Website: berlin.de/special/shopping/flohmarkt-am-arkonaplatz

Trödelmarkt am Marheinekeplatz

Begib Dich auf dem Marheinekeplatz auf Schatzsuche. (Symbolbild) © 123RF/jackf Samstags und sonntags lädt der Trödelmarkt am Marheinekeplatz in Berlin-Kreuzberg zum entspannten Bummeln. Der bunte Flohmarkt befindet sich am Ende der Bergmannstraße. Von Möbeln, Antiquitäten, Designerstücken, Haushaltswaren und Second-Hand-Mode bis hin zu Fahrrädern, Kunst, Technik, Büchern und Kindersachen ist auf dem Trödelmarkt am Marheinekeplatz alles zu finden. Es lohnt sich also, etwas Zeit mitzubringen und den Markt nach Schätzen und Sammlerstücken abzusuchen. In unmittelbarer Nähe zum Markt finden sich außerdem zahlreiche Cafés und Restaurants. Besonders in den Sommermonaten lohnt sich der Ausflug zum Flohmarkt für die ganze Familie, denn am Marheinekeplatz gibt es auch einen Spielplatz und einen Brunnen. Trödelmarkt am Marheinekeplatz Marktzeit: samstags von 10 bis 16 Uhr, sonntags von 11 bis 16 Uhr

Nächste Termine und mögliche Änderungen werden auf der Website angekündigt

Adresse: Marheinekeplatz, 10961 Berlin

Website: trödelmarkt-marheinekeplatz.de



Antikmarkt am Ostbahnhof

Der Antikmarkt am Ostbahnhof lässt die Herzen aller Sammler höherschlagen. (Symbolbild) © 123RF/apugach Sammler von Briefmarken, Büchern, Antiquitäten, Kunst und anderen Dingen sind auf dem Antikmarkt am Ostbahnhof genau richtig. Der Flohmarkt entlang der Nordseite des Berliner Ostbahnhofes hat sich als Treffpunkt und Handelsplatz für Händler und Sammler etabliert. Rund 120 bis 150 Stände präsentieren verschiedene Waren, die sich von üblichen Flohmarktartikeln wie Kleidung, Technik und Gebrauchtwaren unterscheiden. Das hochwertige Angebot umfasst antike Möbel, Kunst, Porzellan, Designerstücke, Münzen, Schmuck und diverse Kostbarkeiten genauso wie echte Unikate, jedes Sammlerherz höherschlagen lassen. Lässt die Sammlerleidenschaft nach, kann man die Privatsammlung auf dem Antikmarkt am Ostbahnhof veräußern. Antikmarkt am Ostbahnhof Marktzeit: sonntags von 9 bis 16 Uhr

Nächste Termine und mögliche Änderungen werden auf der Website angekündigt

Adresse: Erich-Steinfurth-Straße 1, 10243 Berlin

Website: oldthing.de/Berliner-Flohmarkt/Antikes-und-Sammeln/Grosser-Antikmarkt-Ostbahnhof

Nowkoelln Flowmarkt

Reges Markttreiben erwartet alle Besucher auf dem Nowkoelln Flowmarkt. (Symbolbild) © 123RF/erostunova Jeden zweiten Sonntag verwandelt sich das Areal am Maybachufer in einen coolen Design-Flohmarkt. Ist man auf der Suche nach Kunstwerken, Vintage-Kleidung, Sammelobjekten, handgemachten Kunstgegenständen und besonderen Schätzen, dann ist man auf dem "Nowkoelln Flowmarkt" genau richtig. Der Nowkoelln Flowmarkt ist ein Kunst- und Gebrauchtwarenmarkt, sodass weder industriell gefertigte Neuware noch irgendwelcher Ramsch verkauft werden. Nowkoelln Flowmarkt

Marktzeit: 11 bis 17 Uhr

Nächste Termine und mögliche Änderungen werden auf der Website angekündigt

Adresse: Maybachufer 32-33, 12047 Berlin

Website: nowkoelln.de

NK Flohmarkt Kranoldplatz

Mode, Accessoires und vieles mehr gibt es auf dem NK Flohmarkt Kranoldplatz. (Symbolbild) © 123rf/viewapart Für viele noch immer ein Geheimtipp unter den Berliner Trödelmärkten ist der "NK Flohmarkt" auf dem Kranoldplatz. Der kleine Flohmarkt in der Nähe der Hermannstraße findet von März bis November an jedem zweiten Sonntag statt. An überdachten Ständen werden verschiedenste Waren angeboten. Hier sind unter anderem Kleidung, Schmuck, Accessoires und Koffer, aber z. B. auch Musik und Büchern zu finden. Einige der Händler sind selbstständige und aufstrebende Unternehmer. Auf dem Markt sind darüber hinaus ein paar Imbissstände zu finden. NK Flohmarkt Kranoldplatz Marktzeit: 11 bis 17 Uhr

Nächste Termine und mögliche Änderungen werden auf der Website angekündigt

Adresse: Kranoldplatz, 12051 Berlin

Website: nkflohmarkt.de

Kunst- und Trödelmarkt Fehrbelliner Platz

Die Kunstmeile ist ein echtes Highlight des Kunst- und Trödelmarktes Fehrbelliner Platz. (Symbolbild) © 123RF/hotoaliona Second-Hand-Kleidung, Bücher, Kunsthandwerk, Möbel, Dekoration und vieles mehr finden alle Trödler jeden Samstag und Sonntag auf dem Kunst- und Trödelmarkt Fehrbelliner Platz. Der Markt befindet sich direkt am U-Bahnhof Fehrbelliner Platz vor dem Parkcafé Berlin. Ein Highlight des Marktes ist die Kunstmeile, die von April bis November stattfindet. Angeboten werden Gemälde, Zeichnungen sowie Keramik, Schmuck und weitere Handwerkskunst. Kunst- und Trödelmarkt Fehrbelliner Platz Marktzeit: 10 bis 16 Uhr

Nächste Termine werden auf der Website angekündigt



Adresse: Fehrbelliner Platz, 10707 Berlin

Website: burdack-maerkte.de

HansaMarkt

Der charmante HansaMarkt lockt mit ausgefallenen Waren und Gulaschkanone. (Symbolbild) © 123RF/studiograndouest Trödel, Hausrat und Gebrauchtwaren im Überfluss gibt es auf dem HansaMarkt im Nordosten von Berlin. Er findet jeden Sonntag statt. Schnäppchenjäger werden sich über das Angebot des Flohmarktes besonders freuen, denn so manche Schätze werden dort zum Spottpreis verkauft. Neben Mode, Schmuck, Kunsthandwerk, Haushaltswaren, Technik und Büchern gibt es viele Waren aus DDR-Zeiten, sodass der Markt eine gewisse nostalgische Atmosphäre verströmt. Die Feldküche mit Gulaschkanone, die man übrigens auch unter der Woche besuchen kann, versorgt alle Besucher mit leckeren Speisen. Wer möchte, kann vor oder nach dem Flohmarktbesuch noch einen Spaziergang durch den angrenzenden Volkspark und das Naturschutzgebiet "Fauler See" unternehmen. HansaMarkt Marktzeit: sonntags von 9 bis 16 Uhr

Nächste Termine und mögliche Änderungen werden auf der Website angekündigt

Adresse: Hansastraße 188, 13088 Berlin

Website: hansamarkt.de

Hallenflohmarkt in Treptow

Mit ein wenig Geduld findet man auf dem Hallenflohmarkt in Treptow echte Schätze. (Symbolbild) © 123RF/jackf Wer bei schlechtem Wetter nicht auf den Trödelmarkt verzichten möchte, den zieht es samstags und sonntags zum Hallenflohmarkt in Treptow. Der 3000 Quadratmeter große und überdachte Markt befindet sich direkt an der Arena in Treptow. Bei dem großen Angebot bleiben keine Wünsche offen, denn auf dem Hallenflohmarkt wird so ziemlich alles verkauft. So findet sich in dem Chaos aus Trödel, Gebrauchtwaren, Ramsch und Kuriositäten sicherlich auch der ein oder andere Schatz. Hallenflohmarkt in Treptow Marktzeit: 10 bis 18 Uhr

Nächste Termine und mögliche Änderungen werden auf der Website angekündigt

Adresse: Eichenstraße 4A, 12435 Berlin

Website: berlin.de/special/shopping/hallenflohmarkt-an-der-arena-treptow