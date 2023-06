Die beste Pizza in Hamburg: 8 Empfehlungen zum Ausprobieren

Original neapolitanische Pizza beim Italiener oder aufregende Kreationen vom Kiez. Aus besten Zutaten wird die beste Pizza Hamburgs. Jetzt selbst überzeugen!

Von Tristan Mößmer

Hamburg - Auf geht's in die Pizzerien der Stadt. Wer auf der Suche nach der besten Pizza in Hamburg ist, wird hier fündig. TAG24 hat die acht tollsten Pizzabäcker ausfindig gemacht und zusammengefasst - kompakt im Überblick.

Gemeinsam schmeckt die beste Pizza Hamburgs gleich noch viel besser. (Symbolbild) © Unsplash/Klara Kulikova Im Fokus steht in diesem Artikel die Pizza - das Leibgericht vieler. Bei der Vielzahl an Abwandlungen ist es jedoch gar nicht so leicht, eine richtig gute Pizza oder gar ein waschechtes Original zu finden. Aber - TAG24 hat gute Neuigkeiten: An jeder beliebten Ecke gibt es mindestens auch ein fantastisches Pizza-Lokal. Dieser Ratgeber eignet sich auch hervorragend, um eine ganze Pizza Tour zu planen und gleich alle folgenden Restaurants zu testen. Für alle Pizza-Begeisterten kommen jetzt die acht besten Pizzerien der Hansestadt. Welche davon die beste Pizza Hamburgs ist, ist Geschmackssache. Informationen zu Öffnungszeiten, Menüs, Adressen und weitere Details inklusive. Alle Angaben stammen von Juni 2023 und sind ohne Gewähr. Neugierig geworden? Weitere Tipps zum Leben in Hamburg unter Hamburg entdecken: Ratgeber.

Die beste Pizza Hamburgs: 8 Pizzerien mit Qualität und Charme

Die folgenden Empfehlungen sind beliebt und bekannt bei Hamburgerinnen und Hamburgern und das nicht ganz unbegründet. Über Jahre hinweg bauten sich Restaurants mit italienischen Wurzeln ihren Ruf in Hamburg auf oder expandierten mit bereits erfolgreichen Konzepten in den Norden Deutschlands. Klar ist: Das Handwerk und die Rezepte haben zu großen Teilen auch in Hamburg eine neapolitanische Handschrift.

1. "Good Vibes Only" im Pizza Social Club am Mühlenkamp

Im Pizza Social Club treffen traditionelle Pizzen auf ein modernes Konzept. (Symbolbild) © Unsplash/Kaja Reichardt Eine echte Bekanntheit in Hamburg ist der Pizza Social Club - ein hippes Pizza-Lokal am Mühlenkamp in Winterhude. Die Pizzen werden ganz klassisch mit luftigem Rand und dünnem Boden gebacken. Wählen kann man zwischen "Pizza White" oder "Pizza Red", also mit Tomatensoße oder mit einer leckeren Alternative. Auf den Pizzen landen im Pizza Social Club nur hochwertige und frische Zutaten wie cremiger Burrata, frischer Trüffel oder herzhafter, getrockneter Schinken. Unweit von der Alster, umgeben von Kulturangeboten, tollen Cafés und Shops, befindet sich die Pizzeria an einem der Hotspots in Hamburg. Die Einrichtung ist weniger typisch traditionell und eher urban mit stilvollen Möbeln, einer Bar mittendrin und zahlreiche Pflanzen. Ein Blick auf den Instagram-Feed sollte wirklich jeden überzeugen, denn die Pizzen sehen allesamt fantastisch aus. Dort werdet Ihr außerdem über Angebote und Aktionen informiert. Von Montag bis Freitag kann beispielsweise beim Lunch-Angebot kräftig gespart werden. Reservierungen sind beim Pizza Social Club nicht möglich. Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 23 Uhr

Speisekarte: pizzasocialclub.de/menu

Telefonnummer: 0152 38021537

Adresse: Mühlenkamp 29, 22303 Hamburg

Website: pizzasocialclub.de

2. Pizza Puro: Original Pizza Napoletana aus dem Kuppelofen

Die Pizzen von Pizza Puro können auch nach Hause geliefert werden. (Symbolbild) © Unsplash/Aurélien Lemasson-Théobald Mitten an der Hoheluftchaussee findet Ihr Pizza Puro. Die Pizzeria stellt original neapolitanische Pizza mit frischen Zutaten aus Italien und Qualitätsware aus der Region her. Die traditionelle Herstellung wird hier ernst genommen. In der Soße landen frische und sorgfältig ausgewählte Tomaten, der Mozzarella kommt auf Bestellung frisch aus Kampanien und der Teig ruht einen ganzen Tag lang. Schlicht, urban und industriell angehaucht macht das Lokal von Pizza Puro eine Menge her. Der rote Ofen direkt im Eingangsbereich des Restaurants ist unverkennbar. Im hinteren Teil warten viele Plätze und eine Bar, um genüsslich die authentische Pizza mit guten Drinks zu verzehren. Bei gutem Wetter ist auch die Terrasse geöffnet. Montags bis freitags gilt das Mittagsangebot, bei dem eine Pizza und ein Wasser schlappe 10,50 Euro kosten. Tische im Innenbereich des Restaurants können reserviert werden. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 12 bis 15 Uhr und 18 bis 22 Uhr; samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr

Speisekarte: pizza-puro.de/speisekarte

Telefonnummer: 040 30032880

Adresse: Hoheluftchaussee 49, 20253 Hamburg

Website: pizza-puro.de

3. Wahre Traditionspizza aus Neapel bei L'antica Pizzeria Da Michele

Die Pizza von Da Michele in Ottensen hat Potenzial zur besten Pizza in Hamburg. (Symbolbild) © 123RF/alkarnasia Da Michele ist eine wahre Traditionspizzeria mit dem Ursprung in Neapel. Die Restaurants haben mittlerweile übergreifend einen hohen Bekanntheitsgrad und auch in der Hansestadt besteht kein Zweifel - Da Michele gehört zu den besten Pizzerien in Hamburg. Jahrhundertelang erprobte Methoden kommen bei der Herstellung des Teiges zum Einsatz und begeistern mittlerweile Pizzafans in den großen Metropolen rund um den Globus. Der Hamburger Standort ist in Ottensen. Die Pizzeria bietet viele Plätze für große und kleine Gruppen und macht dabei das gesamte Restauranterlebnis perfekt. Zu den Pizzen aus dem besonderen Ofen gibt es von der Bar leckere Aperitifs, feine Drinks und eine herrliche Atmosphäre. Gerade deshalb ist das Restaurant aber auch immer gut besucht - abends und am Wochenende auch mal stimmungsvoll und turbulent. Ein Tisch sollte im Voraus reserviert werden. Auf der Karte begegnen einem neben klassischen und speziellen Pizzen auch Pizza Desserts, Pasta, Fisch und Fleisch. Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 11.30 bis 23 Uhr; donnerstags und freitags von 11.30 bis 1 Uhr; samstags von 12 bis 1 Uhr; sonntags von 10 bis 23 Uhr

Speisekarte: damichele-hamburg.de/menu

Telefonnummer: 040 64661906

Adresse: Bahrenfelder Straße 179-181, 22765 Hamburg

Website: damichele-hamburg.de

4. Al Volo - Einfach vorbeikommen und italienische Klassiker genießen

Für einen kurzen Ausflug in die italienische Küche ist Al Volo die ideale Anlaufstelle. (Symbolbild) © unsplash/amirali mirhashemian Als Nächstes geht es an die Hoheluft. In diesem Stadtteil reihen sich fantastische Restaurants aneinander - unter anderen auch Al Volo. Die Pizzeria ist für ihre italienische Pizza bekannt. Die Klassiker der italienischen Küche werden mit Leidenschaft und Transparenz zubereitet, denn der Kochbereich ist einsehbar. Eine einladende Stimmung lässt Pizza, Pasta und Co. gleich noch schmackhafter werden. Bei Al Volo kann man einfach hereinspazieren. In dem Restaurant herrscht ein reger Wechsel der Kundschaft, woran klar zu erkennen ist: Hamburgerinnen und Hamburger kommen gerne her. Wenn Ihr also mal auf einen freien Tisch warten müsst, keine Sorge - hier wird auf Hochtouren gearbeitet. An der Hoheluft ist generell einiges los - entsprechend gut ist die Verkehrsanbindung. Al Volo am Eppendorfer Weg erreicht man am besten mit dem Bus, der an der gleichnamigen Haltestelle nur wenige Meter vom Restaurant entfernt hält. Die Mittagsangebote von Al Volo wechseln regelmäßig und verwöhnen Gäste schon um die Mittagszeit mit tollen Gerichten zum vergünstigten Preis. Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 12 bis 23 Uhr

Speisekarte: alvolo.de/speisekarte

Telefonnummer: 040 43275924

Adresse: Eppendorfer Weg 211, 20253 Hamburg

Website: alvolo.de

5. Jill - Authentische Pizza mitten in der Schanze

In der Sternschanze bekommt Ihr bei Jill leckere Pizzen und tolles Ambiente. (Symbolbild) © Unsplash/Gor Davtyan Bei Jill in der Sternschanze habt Ihr das Gefühl, direkt in der Backstube zu sitzen. Durch große Glaswände kann man zuschauen, wie die Pizzen in Windeseile zubereitet werden und knusprig aus dem Ofen kommen. Dazu servieren sie leckere Drinks sowie köstliche Vorspeisen. In dem gemütlichen Restaurant wird im Hintergrund großes Pizza-Handwerk betrieben, während bei gedimmtem Licht und Kerzenschein die frischen Pizzen verputzt werden. Im Sommer kann man das Wetter und die Leckereien auch in geselliger Runde im Hinterhof genießen. An ausgewählten Tagen in der Woche düsen die Wagen von Jill durch die Stadt und liefern Pizza und Getränke an verschiedenste Wunschorte - draußen oder drinnen, im Park oder auf der Terrasse. Informationen zum Lieferservice gibts online. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 12 bis 22 Uhr; freitags bis sonntags von 12 bis 23 Uhr

Speisekarte: jill.hamburg/speisekarte

Telefonnummer: 040 65040500

Adresse: Bartelsstraße 12, 20357 Hamburg

Website: jill.hamburg

6. Farina meets Mehl - Premium Pizza in Ottensen

Beste Zutaten landen bei Farina meets Mehl in und auf der Pizza. (Symbolbild) © unsplash/Louis Hansel Bei Farina gibt es original neapolitanische Pizza aus dem Tonofen. Das Restaurant ist stilvoll und schick eingerichtet. Passend zur Philosophie der Pizzeria steht allerdings das Wesentliche im Fokus - gute Pizza. Besonders gewissenhaft wird die Pizza mit den besten Zutaten und geschicktem Handwerk in der Backstube hergestellt. Die Bar im Restaurant verwöhnt Farinas Gäste dazu noch mit einer Bandbreite an Drinks und lädt zum Verweilen ein. Auch bei Farina meets Mehl kann man vom Tisch aus in die offene Küche schauen und bei der Zubereitung schon mal die Geschmacksrezeptoren schärfen. Farina ist der ideale Ort für einen exquisiten Abend mit Pizza und guten Drinks. Öffnungszeiten: montags ist Ruhetag; dienstags bis sonntags von 17 bis 22.30 Uhr

Speisekarte: farina.pizza/pizza

Telefonnummer: 0162 8663600

Adresse: Gaußstraße 190, 22765 Hamburg

Website: farina.pizza

7. Astreine Pizzakreationen vom Kiez bei der Pizza Bande

Das ist eine der Spezialpizzen der Pizza Bande. Das Angebot der Specials wechselt monatlich. © Pizza Bande Pizza im Pauli-Style - ausgefallene Variationen und szeniges Ambiente mitten auf dem Kiez. In einer Seitenstraße der Reeperbahn hat die Pizza Bande ihr Lokal. Die besprühte Fassade und die Sticker überall machen die Pizzeria so originell - dahinter steckt eine der besten Pizzen Hamburgs. Auf den Pizzen landen verschiedenste Soßen, Fleischalternativen, eingelegte Zwiebeln, Serrano-Schinken, Gorgonzola, Sucuk und vieles mehr - alles frisch und lecker. Wer mag, kann sich auf der Karte eine der vielen Pizzen von klassisch bis ausgefallen aussuchen oder mit individuellem Belag eine eigene Kreation erschaffen. Wer sich rein pflanzlich ernährt, kommt bei der Pizza Bande in den Genuss attraktiver veganer Kreationen. Viele Zutaten kommen von Gemüsehändlern aus der Region. Bei der Zubereitung kann den Pizzabäckern direkt auf die Finger geschaut werden, denn der Küchenbereich ist offen. Ein edler Abend bei Kerzenschein und Tischdecken ist bei der Pizza Bande aber unwahrscheinlich - eher könnt Ihr Euch bei lockerer Atmosphäre an einen der großen Tische setzen oder mit der frischen Pizza auf dem Schoß die Schiffe auf der Elbe beobachten. Es gilt: einfach hereinkommen und bestellen. Reservierungen sind nicht möglich. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags und sonntags von 13.30 bis 22 Uhr; freitags und samstags von 13.30 bis 23 Uhr

Speisekarte: pizza-bande.de/speisekarte

Telefonnummer: 0152 59648964

Adresse: Lincolnstraße 10, 20359 Hamburg

Website: pizza-bande.de

8. Tazzi - Pizza und Pezzo in gemütlicher Runde oder bei frischen Beats

Neapolitanische Pizza aus dem neapolitanischen Ofen - authentische Pizza bei Tazzi. © zweiundfünfzig.einhalb An zwei Standorten in Hamburg tischt Tazzi Pizzen und Konzepte auf, die sich fantastisch ergänzen. Auf authentische Art backen sie ihre neapolitanische Pizza bei gemütlichem Ambiente im Restaurant und machen zeitgleich zwei Kilometer weiter Qualitätspezzo und spritzige Drinks für den kurzen Boxenstopp in der Schanze. Auf St. Pauli findet Ihr das Restaurant, in dem die Pizzen durch den neapolitanischen Kuppelofen gejagt werden. Gemeinsam kann man hier am Tisch sitzen und eine der besten Pizzen Hamburgs genießen. Neu eröffnet hat das Tazzi Pezzo. Seit Februar gibt es verschiedenste Pezzo-Slices und Aperitifs auf die Hand. Mit einem Mix Eurer liebsten Kreationen kann vor Ort oder aus der Box im Park der Abend genossen werden. Rappelvoll wird es bei Events wie Daydrinkin’ Sundays mit DJs und Drinks zum kleinen Preis. Tolle Mittagsdeals verlocken auch immer wieder. Reservieren kann man online auf der Website. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 17 bis 23 Uhr; samstags und sonntags von 13 bis 23 Uhr

Speisekarte: tazzipizza.com/menu

Telefonnummer: 040 75699730

Adresse: Rendsburger Straße 14, 20359 Hamburg

Website: tazzipizza.com