Die beliebtesten Flohmärkte in Dresden

Von Franziska Topf

Dresden - Flohmärkte in Dresden sind eine wahre Fundgrube an kleinen und großen Schätzen sowie echten Raritäten. Zum Glück gibt es in Sachsens Hauptstadt direkt mehrere regelmäßig stattfindende Flohmärkte zu entdecken.

Alte Schätze und Einzigartiges findet Ihr auf den Flohmärkten in Dresden. (Symbolbild) © unsplash/Nikola Đuza Welches Liebhaberstück wird wohl beim nächsten Flohmarkt in Euren Besitz übergehen? Und wer schafft es, den besten Preis für eine besonders schöne Rarität auszuhandeln? Eines ist klar: Bei Flohmärkten weiß man am Ende nie, mit welchen Errungenschaften man wieder nach Hause geht. Wer genügend Bargeld dabei hat und bereits pünktlich mit Öffnung des Flohmarktes kommt, hat aber die besten Chancen auf Schnäppchen. Verschafft Euch mit TAG24 einen Überblick über fünf der beliebtesten Trödel- und Flohmärkte in Dresden. Du möchtest noch mehr Ausflugs- und Einkaufsideen erhalten? Dann schau in unserem Dresden entdecken: Ratgeber vorbei.

Diese Flohmärkte in Dresden gibt es

Informiert Euch hier, wo die Trödelmärkte in Dresden zu finden sind, wann sie stattfinden und was Euch dort erwartet. Die Angaben zu Terminen und Öffnungszeiten stammen von August 2023 und sind ohne Gewähr.

1. Elbeflohmarkt Dresden an der Albertbrücke

Der Elbeflohmarkt Dresden an der Albertbrücke ist die erste Adresse zum Trödeln. © Thomas Türpe Ein Klassiker unter den Flohmärkten ist der Flohmarkt an der Elbe, direkt unter der Albertbrücke. Für gewöhnlich öffnet er jeden Samstag im Jahr seine Pforten und bietet Händlern und Trödlern genügend Platz zum Kaufen und Verkaufen. Es gibt hier jede Menge Antikes und Trödel zu entdecken, aber auch zahlreiche Stände mit Mode, Spielsachen, Büchern, Haushaltswaren und vieles mehr. Für Interessierte ist der Flohmarkt schon deshalb ein Besuch wert, weil freier Eintritt herrscht und durch das ebenerdige Gelände und barrierefreie Zugänge auch Menschen mit körperlicher Einschränkung, aber auch Familien mit Fahrrädern und Kinderwagen problemlos über den Flohmarktplatz schlendern können. Selbstverständlich ist für Essen und Trinken bei dem Trödelmarkt gesorgt und auch der ein oder andere Gemüsehändler bietet die Chance, den Wochenendeinkauf hier abzurunden. Elbeflohmarkt Dresden an der Albertbrücke Öffnungszeiten: samstags von 9 bis 15 Uhr

Adresse: unterhalb der Albertbrücke, 01307 Dresden

Website: flohmarkt-sachsen.de/elbeflohmarkt

2. Trödelmarkt am Haus der Presse Dresden

Auf dem Trödelmarkt am Haus der Presse Dresden gibt es Kunst, Antikes und vieles mehr. © Petra Hornig Von April bis Mitte November findet regelmäßig samstags sowie am ersten Sonntag im Monat am Haus der Presse ein Flohmarkt statt, direkt gegenüber des Kongresszentrums. Auch bei diesem Flohmarkt gibt es Trödel und Schätze aus dem Bereich Antiquitäten und Kunst, aber auch alles, was sich beim Plündern von Dachboden und Keller findet. Auch Obst- und Gemüsehändler, Kunsthandwerker, Imker und Musiker sind willkommen, sofern diese sich vorher angemeldet haben. Während für Händler eine geringe Standgebühr zu entrichten ist, erhalten Besucher kostenlosen Eintritt auf den Flohmarkt. Da dieser Flohmarkt im Freien stattfindet, ist er gut geeignet, um einen kurzen Besuch mit einem Spaziergang durch den angrenzenden Park am Dresdner Zwinger zu verbinden. Das komplette Flohmarktgelände ist barrierefrei und damit gut befahrbar. Trödelmarkt am Haus der Presse Dresden Öffnungszeiten: samstags von 9 bis 15 Uhr; zusätzlich am ersten Sonntag im Monat von 9 bis 15 Uhr

Adresse: Haus der Presse, Parkplatz und Freigelände, Devrientstraße 9, 01067 Dresden

Website: flohmarkt-sachsen.de/2019/10/21/stadtfesttroedelmarkt

3. Lady Fashion Flohmarkt in Dresden

Kreiert neue und einzigartige Looks mit den Errungenschaften vom Lady Fashion Flohmarkt in Dresden. (Symbolbild) © unsplah/Anastasiya Badun Der mehrmals im Jahr stattfindende Lady Fashion Flohmarkt ist in Dresden eine besondere Adresse für hochwertige Second-Hand-Ware. Auf Dresdens Pferderennbahn sind Frauen jedes Alters dazu eingeladen, ihren Kleiderschrank von Fehlkäufen oder unliebsamen Klamotten und Schuhen zu befreien, um diese auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Marken-Artikel und Designer Teile findet man hier ebenso, wie gut erhaltene Vintage-Mode für jeden Geschmack. Grundsätzlich gibt es alles rund um Mode zu kaufen. Dazu gehören Oberteile und Hosen, Schuhe, Handtaschen, Accessoires, Kosmetik und Parfüm. Umkleidekabinen und Spiegel sind bei dieser Modetauschbörse natürlich in ausreichender Zahl vorhanden. Die Verkaufsstände selbst stehen im Grünen, sodass bequem das Auto neben dem Stand stehen bleiben kann. Lady Fashion Flohmarkt in Dresden Öffnungszeiten: 11 bis 16 Uhr

Eintritt: 5 Euro pro Person; für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei

Adresse: Galopprennbahn Dresden-Seidnitz, Oskar-Röder-Straße 1, 01237 Dresden

Website: ladyfashion-flohmarkt.de/location/dresden

Nächste Termine werden auf der Website angekündigt

5. Hosenscheißer-Flohmarkt in Dresden

Günstige Kindersachen, Spielzeug und mehr kann man auf dem Hosenscheißer-Flohmarkt erwerben. (Symbolbild) © 123RF/chansont Wer Kinder hat, weiß, wie schnell diese aus ihrer Kleidung herauswachsen. Wer hierbei stets alle Kindersachen neu kaufen würde, hätte in wenigen Jahren viel Geld ausgegeben. Viel besser ist es, auf einem Flohmarkt für Kinder gut erhaltene Kleidung, Schuhe und sonstiges Zubehör für einen schmalen Taler zu erstehen. Der Hosenscheißer-Flohmarkt findet wahlweise in der Messehalle Dresden oder zusammen mit dem Lady Fashion Flohmarkt auf der Galopprennbahn statt. Hier gibt es an zahlreichen Ständen große Mengen an Kinderkleidung zu entdecken. Wer selbst am Flohmarkt teilnimmt, kann sich zudem gleich mit einer neuen Auswahl an passender Kleidung für Kinder eindecken. Hosenscheißer-Flohmarkt Dresden Öffnungszeiten: 11 bis 16 Uhr

Eintritt: 5 Euro pro Person; 4 Euro für Schwerbehinderte, Rentner & ALGII Empfänger mit Nachweis; für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei

Adresse: Galopprennbahn Dresden-Seidnitz, Oskar-Röder-Straße 1, 01237 Dresden

Website: hosenscheisser-flohmarkt.de/location/dresden

Nächste Termine werden auf der Website angekündigt

Tipp: Weitere Termine für große und kleine Kinderflohmärkte in Dresden sind auf der Website kinderflohmarkt-dresden.de zu finden.

5. Dresdner Haus- und Hoftrödelmarkt

Findet Raritäten und neue Lieblingsstücke auf dem Dresdner Haus- und Hoftrödelmarkt (Symbolbild) © unsplash/Anja Bauermann Der Dresdner Haus- und Hoftrödelmarkt findet in unregelmäßigen Abständen im Gebiet der Dresdner Neustadt statt. In circa zwölf Höfen bieten über 200 Anwohner, Dresdner und "Profi-Trödler" verschiedenste Raritäten, Kleidung, Kunst, Antikes, Bücher, Möbel, Schmuck, Haushaltsgegenstände, Spielzeug und vieles mehr an. Auch ein kulturelles Programm und Imbissstände sind oft Teil des Dresdner Haus- und Hoftrödelmarktes. Zu den Standorten gehören: Sonnenhof - Alaunstraße 66-68

Malwinahof im KJH Luise - Louisenstraße 41



Louisengarten - Louisenstraße 43



Katys Garage - Alaunstraße/ Ecke Louisenstraße



Scheunehof - Alaunstraße 36-40



Bunte Ecke - Alaunstraße/ Ecke Böhmische



Panamahof - Eingang über Louisenstraße und Görlitzer Straße



Nordbadpassage - Louisenstraße 48

Spatzenhof - Louisenstraße 89

Louisenhof - Louisenstraße 62-64

Martinshof - Kugel am Martin-Luther-Platz

Katharinenhof - Katharinenstraße 5 Dresdner Haus- und Hoftrödelmarkt

Nächster Termin: 7.10.2023

Öffnungszeiten: 12 bis 18 Uhr

Adresse: verschiedene Höfe in der 01099 Dresden-Neustadt

Website: 01099.info

Nächste Termine werden auf der Website angekündigt