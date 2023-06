Wo gibt es die besten Cocktails in Leipzig?

Finde unter den Bars in Leipzig die besten Cocktailbars! Acht Adressen für leckere Cocktails empfiehlt TAG24.

Von Clara Danneberg

Leipzig - Wem das Feierabendbier zu langweilig ist, der geht vielleicht in eine Cocktailbar. In Leipzig gibt es eine Vielzahl an Bars, wo man sich mit leckeren Cocktails in entspannter Atmosphäre gemeinsam einen schönen Abend machen kann.

In den besten Cocktailbars von Leipzig könnt Ihr einen entspannten Abend genießen. (Symbolbild) © 123RF/carlosbarquero Cocktails leiten eine wilde Partynacht ein, verführen die Geschmacksnerven durch extravagante Aromen und lockern die Gespräche bei einem Date oder an einem entspannten Abend mit Freunden in Leipzig auf. Wer in Leipzig leckere Drinks genießen möchte, muss nicht lange nach einer passenden Bar suchen. Von traditionellen Kneipen bis hin zu modernen Cocktailbars hat die Messestadt alles zu bieten. Alle Bars verwöhnen ihre Gäste mit ausgezeichneten Cocktails und versprechen einen unvergesslichen Abend. TAG24 stellt Dir acht Bars, die zu den besten Cocktailbars in Leipzig zählen, mit all ihren Besonderheiten vor. Weitere Infos und Tipps zu Restaurants, Shopping und Freizeitaktivitäten findest Du übrigens in dem Ratgeber "Leipzig entdecken".

Die besten Bars in Leipzig

Jede Person hat sicherlich ganze eigene Vorstellungen davon, was eine gute Bar ausmacht. Ob die von TAG24 genannten Cocktailbars in Leipzig den eigenen Kriterien gerecht werden, entscheidet jeder individuell für sich. Wirf auf jeden Fall einen Blick auf alle Empfehlungen, denn vielleicht findest Du Deine neue Lieblingskneipe. Es ist zu beachten, dass minderjährigen Personen laut § 9 Jugendschutzgesetz der Konsum und Kauf von Alkohol mit mehr als 15 Volumenprozent Alkoholgehalt und derartigen alkoholischen Mischgetränken untersagt ist, weshalb sie auch in einigen der Cocktailbars keinen Zutritt haben. Gehe verantwortungsbewusst mit alkoholischen Getränken um und genieße die Cocktails in Maßen. Die Angaben zu den Öffnungszeiten und Angeboten stammen von Juni 2023 und sind ohne Gewähr. Bei der Auflistung handelt es sich nicht um eine Rangfolge.

1) Rorschach Bar

In Rorschach Bar kannst Du klassische Drinks und außergewöhnliche Cocktails genießen. (Symbolbild) © unsplash/Stanislav Ivanitskiy Wer auf der Karl-Liebknecht-Straße ("KarLi") in Leipzig unterwegs ist und nach einer ausgefallenen Cocktailbar mit persönlicher Atmosphäre sucht, sollte in die Arndtstraße abbiegen, denn dort befindet sich die Rorschach Bar. Die schummrig beleuchtete und raucherfreundliche Bar wurde im Jahr 2016 von Maurice Le Petit in dem Haus aus der Gründerzeit eröffnet.

In der Rorschach Bar kann man echte Cocktailkunst erleben. Das Team hinter der Bar entführt die Gäste auf eine sinnliche Reise durch die Welt der Mischgetränke. Von klassischen Cocktails wie Old Fashioned und Aviation bis hin zu modernen und außergewöhnlichen Eigenkreationen mit teils etwas gewagten Geschmackskombinationen ist alles dabei. Die wechselnde Karte wird saisonal oder nach einem bestimmten Thema konzipiert. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Drinks oft die Namen eines Films, eines Buches oder einer Liedzeile tragen. Auch ausgewählte Biere und andere Getränke werden angeboten. Die wichtigsten Informationen zur Rorschach Bar: Adresse: Arndtstraße 44, 04275 Leipzig

Öffnungszeiten: dienstags bis samstags von 19 bis 2 Uhr

Website: rorschach-bar.de

2) Mephisto Bar

Probiere extravagante Cocktailkreationen und verbringe einen unvergesslichen Abend in der Mephisto Bar Leipzig. © Auerbachs Keller Leipzig GmbH Auerbachs Keller begann im Jahre 1525 als studentischer Weinausschank und entwickelte sich schnell zu einer andauernden Erfolgsgeschichte. Nicht zuletzt durch die Erwähnung in Goethes bedeutendstem Werk "Faust I" gelangte das beliebte Traditionslokal zu weltweiter Bekanntheit. Auch heutzutage ist Auerbachs Keller eine gute Adresse zum Schlemmen, Staunen und Feiern - nicht nur unter der Erde. Die Mephisto Bar, der jüngste Teil des Auerbachs Keller, ist oberirdisch gelegen und wurde 1989 eröffnet. Wo man tagsüber auch hausgemachte Kuchen und Kaffee genießen kann, werden abends extravagante Cocktailkreationen gereicht. Ein Abend in der Mephisto Bar ist oft ein heiteres und unvergessliches Erlebnis in Leipzig. Freitags und samstags wird das gemütliche Ambiente ab 20 Uhr zusätzlich mit Livemusik untermalt. Informativer Überblick zur Mephisto Bar: Adresse: Grimmaische Straße 2-4, 04109 Leipzig

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 12 bis 23 Uhr; freitags und samstags von 12 bis 0 Uhr; sonntags von 12 bis 20 Uhr

Website: auerbachs-keller-leipzig.de/de/mephisto-bar

3) IMPERII

In der stilvollen und ebenso zwanglosen IMPERII Bar können die Gäste moderne Speise- und Getränkekultur erleben. © Jonas Rinne Seit 2015 kann man in der IMPERII Bar am Leipziger Brühl moderne Speise- und Getränkekultur erleben. Wer in einer stilvollen Bar mit einer zwanglosen Atmosphäre und ohne speziellen Dresscode einen exzellenten Drink genießen möchte, ist bei der IMPERII Bar in Leipzig an der richtigen Adresse. In dieser Cocktailbar konzentriert man sich auf das Wesentliche - den Genuss. Probiere fast vergessene Klassiker, ausgewählte Eigenkreationen, experimentelle Cocktails und Spirituosen aus der ganzen Welt. Das aufstrebende Team hinter der Bar rund um Barchef André Pintz legt großen Wert auf Qualität und möchte die Gäste mit ausgezeichneter Cocktailkunst begeistern. Erlebe moderne Barkultur und das Leipziger Lebensgefühl auf eine neue einzigartige Art. Das Wichtigste zur IMPERII Bar Leipzig: Adresse: Brühl 72, 04109 Leipzig

Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags von 16 bis 24 Uhr; freitags und samstags von 16 bis 1 Uhr

Website: home.imperii.de

4) Brick's der Cocktail

Lass Dich vom Team der Leipziger Kult-Bar Brick's der Cocktail mit verschiedenen Cocktails verwöhnen. © Bricks der Cocktail In Leipzig auf keinen Fall übersehen sollte man das Brick's, welches nach eigenen Angaben die älteste bestehende Cocktailbar der Stadt ist. Die kultige Cocktailbar im Keller ist durch den Eingang mit blauem Neonschriftzug über eine Wendeltreppe zu erreichen. Farbige Wände, Tabakrauch und gedämpfte Beleuchtung verleihen der Bar mit 80 Sitzplätzen eine einzigartige Atmosphäre. Wer sich hier einen Cocktail bestellt, bekommt ein echtes Erlebnis. Das Team hinter der Bar versteht sein Handwerk und begeistert die Gäste mit einer eindrucksvollen Mixtechnik und leckeren Cocktails. Seien es klassische Cocktails wie "Mint Julep", knallige Gin-Highball oder schokoladige Verführungen. Auf Wunsch wird gerne zum Geschmack beraten. Kontaktdaten von Brick's der Cocktail: Adresse: Am Brühl 52, Eingang Nikolaistraße, 04109 Leipzig

Öffnungszeiten: täglich ab 20 Uhr

Website: facebook.com/people/Bricks-der-Cocktail

5) Jamboree

In der Jamboree Bar kann man in geselliger Runde entspannt Cocktails trinken. (Symbolbild) © Unsplash/Himanshu Choudhary Ein wunderbarer Ort für einen geselligen Abend mit leckeren Cocktails ist die Jamboree Bar in Leipzig. Das Motto der Bar "Best of Nightlife" (zu Deutsch "Das Beste des Nachtlebens") ist hier Programm. Es werden auch Sportevents übertragen und Themenabende veranstaltet. Das umfangreiche Getränkeangebot beinhaltet Cocktails, Longdrinks, Bier, Wein und andere Getränke. Da die Auswahl an Cocktails und weiteren Mischgetränken überfordernd sein kann, ist man beim Barpersonal gut beraten. Die Räumlichkeiten der Jamboree Bar sind schlicht und dennoch schick eingerichtet. Man sollte bedenken, dass das Rauchen in der Bar erlaubt ist. Nützliche Informationen zur Jamboree Bar: Adresse: Käthe-Kollwitz-Straße 11, 04109 Leipzig

Öffnungszeiten: täglich ab 18 Uhr

Website: jamboree.bar

6) Lulu Lottenstein

Auf der umfangreichen Getränkekarte von Lulu Lottenstein ist für jeden Geschmack etwas zu finden. (Symbolbild) © unsplash/Andrea Huls Pareja Ob für einen Mittagssnack, ein leckeres Abendessen oder einen entspannten Cocktailabend - die Bar Lulu Lottenstein auf der KarLi Leipzig ist dafür die passende Adresse. Das Lokal wurde nach der verstorbenen Künstlerin Lulu Lottenstein benannt, deren Werke man auch in den Räumlichkeiten bewundern kann. Auf der umfangreichen Getränkekarte findet sich "Flüssiges" in allen Varianten. So kann man bei Bier, Wein, hausgemachter Limonade, Tee oder verschiedensten Cocktails einen entspannten Abend genießen. Wer sich bei der großen Auswahl an Cocktails und besonderen Gins nicht entscheiden kann, wird gern von den Barkeepern beraten. Das Wichtigste zu Lulu Lottenstein:

Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 63, 04275 Leipzig

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags ab 15 Uhr (Küchenschluss ist 22 Uhr)

Website: lulu-lottenstein.de

7) Cáo Bar & Restaurant

Einzigartige Cocktails kannst Du in der Cáo Bar entdecken. (Symbolbild) © unsplash/Ben Yang Im vietnamesischen Restaurant Cáo Leipzig kann man nicht nur leckeres Essen genießen, sondern auch wunderbare Cocktails trinken. Das Speisen- und Getränkeangebot ist sehr umfangreich. Wie die außergewöhnlichen Namen der Cocktails (z. B. "Einhornblut") schon vermuten lassen, handelt es sich bei den Drinks um einzigartige Geschmackskombinationen. Außerdem sind die Cocktails besonders schön anzusehen. Obwohl die Einrichtung eher dezent gehalten wurde, ist das Cáo Leipzig sehr gemütlich. Bei schönem Wetter kann man es sich auch auf dem Freisitz bequem machen. Das Wichtigste zur Cáo Bar: Adresse: Dresdner Straße 51, 04317 Leipzig

Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 17.30 bis 22 Uhr; freitags und samstags von 17.30 bis 23 Uhr

Website: cao-leipzig.de

8) VODKARIA

Vodka und Cocktails in zahlreichen Varianten gibt es in der VODKARIA Leipzig. (Symbolbild) © unsplash/brands&People Die VODKARIA in Leipzig ist für viele ihrer Gäste schon wie ein "Wohnzimmer", wo sie gemütlich zusammensitzen und köstliche Drinks genießen können. Die "Kneipe mit Anspruch" verfügt mittlerweile auch über ein "Esszimmer", in welchem man russische und skandinavische Speisen von der wechselnden Wochenkarte serviert bekommt. Wie der Name VODKARIA schon verrät, liegt der Schwerpunkt der Getränkekarte auf Vodka. Unter den 600 qualitativ hochwertigen Sorten Vodka ist so manche Überraschung, Herausforderung oder Entdeckung für die Geschmacksnerven dabei. Zur Auswahl stehen auch etwa 200 verschiedene Cocktails. Wer bei dem großen Angebot nicht weiß, was er bestellen soll, kann sich vom Personal beraten lassen. Die wichtigsten Informationen zur VODKARIA: Adresse: Gottschedstraße 15, 04109 Leipzig

Öffnungszeiten "Wohnzimmer": dienstags bis samstags ab 19 Uhr

Öffnungszeiten "Esszimmer": täglich ab 17 Uhr

Website: vodkaria.de