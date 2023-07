Deshalb ist eine emotionale Affäre schlimmer als Sex

Affäre, Seitensprung, Untreue, Betrug, Fremdgehen: All diese Begriffe werden häufig sofort mit Sex verbunden. Aber es gibt noch eine weitere, deutlich gefährlicherer Form des Betruges in einer festen Beziehung: die emotionale Affäre. Warum sie schlimmer als Sex ist und welche Ursachen, Anzeichen und Lösungswege es gibt, erklärt Euch TAG24.

Nur beste Freunde oder vielleicht doch mehr? © 123RF/peopleimages12

Wo fängt Untreue an? Sobald man sich körperlich nahe kommt oder womöglich bereits auf der Gefühlsebene? Gefühle spielen immer eine wesentliche Rolle in einer Partnerschaft. Aber nicht nur füreinander, sondern auch für das soziale Umfeld. Nicht grundlos werden beste Freunde und tolle Kollegen oft zur Zerreißprobe in einer festen Liebesbeziehung.

Geht man eine emotionale Affäre ein, betrügt man seinen Schatz, ohne ihn körperlich zu hintergehen. Denn emotionale Affären missbrauchen das Vertrauen, riskieren emotionale Verletzungen und gefährden somit ernsthaft die Beziehung.

Glücklicherweise gibt es für eine emotionale Affäre explizite Anzeichen und Lösungen, wie man den emotionalen Betrug hinter sich lassen kann.

