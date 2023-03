Kein Verlangen mehr nach dem Partner? Mögliche Gründe und 5 Tipps

Kein Verlangen mehr nach dem Partner zu spüren, ist eine harte Erkenntnis. Denn beide Seiten können unter dieser sexuellen Unlust leiden. Dieses Problem kommt in vielen Partnerschaften vor, aber kaum jemand spricht darüber. Der Lust & Liebe-Ratgeber klärt Euch über mögliche Gründe auf und hat fünf Tipps für Euch, wie Ihr am besten damit umgehen könnt.

In erster Linie kommt es darauf an, ob das Paar mit dem Sexleben zufrieden ist. Unbändige Lust wie am ersten Tag oder eine platonische Beziehung: Beides kann funktionieren.

Fehlende sexuelle Lust auf den Partner hat nicht immer etwas mit schwindender Liebe zu tun. Oft liegen die Gründe dafür in anderen, sehr vielfältigen Ursachen . Tatsächlich kommt es in vielen Partnerschaften vor, dass die Liebe nach wie vor groß ist, das Verlangen jedoch rapide sinkt. Umso verwirrender ist es, wenn man plötzlich keine Lust mehr hat, mit seinem Partner/seiner Partnerin zu schlafen. Hilf- und Ratlosigkeit können dann zu Frustration führen. Diese wiederum kann ein Auslöser für ernsthafte Beziehungsprobleme werden.

Jedoch liegt es in der menschlichen Natur, nicht ein Leben lang auf ein und denselben Menschen scharf zu sein. Mutter Natur sah etwas anderes für uns vor: den Erhalt der menschlichen Spezies. Das ist mit wechselnden Partnern deutlich leichter als in einer monogamen Partnerschaft.

Man sieht also: Für viele Verhaltensweisen können wir Menschen nichts, sie liegen buchstäblich in unserer Natur. Wenn wir uns das vor Augen führen, können wir gewisse Haltungen und Reaktionen unserer Partner besser einordnen und verstehen sie seltener falsch.

Vieles, das Menschen in ihrem (partnerschaftlichen) Sexualleben empfinden, ist den Hormonen zu verdanken. Nach einer Trennung produzieren Männer sogar vermehrt Sperma, weshalb das sexuelle Verlangen kurzfristig ansteigt. Das männliche Sexualhormon Testosteron ist für dieses Verhalten verantwortlich. Das hat also nichts mit bewusstem Nachholbedarf oder Casanova-Verhalten zu tun, sondern ist tatsächlich biologisch begründet. Je mehr Frauen ein Mann begattet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit auf eine Befruchtung und dient somit dem Erhalt der Spezies.

In mancherlei Hinsicht sind Menschen auch nur Tiere, die ihrem rudimentären Instinkt folgen. Fakt ist, dass sowohl Männer als auch Frauen ihrer Biologie nachkommen und Sexualität in erster Linie dem Fortpflanzungszweck dient.

Um sich selbst zu reflektieren und herauszufinden, was für die eigene Unlust verantwortlich sein mag, können diese fünf Fragen an sich selbst helfen:

Bevor man das offene Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin sucht, sollte man zunächst herausfinden, was man selbst wirklich will. Nur so kann die Kommunikation über ein so sensibles Thema zielführend sein.

Wäre es eine Option, eine Beziehung ohne partnerschaftlichen Sex weiterzuführen, oder will man an der Wiederbelebung des gemeinsamen Sexlebens arbeiten? Möglicherweise ist auch eine offene Beziehung eine Möglichkeit, die für beide Partner funktioniert. Oder ist eine Trennung das Beste für das Paar, damit es neue Lebens- und Liebeswege einschlagen kann?