Frauen sind untreuer als Männer: Gründe und Verhalten

Studien belegen: Frauen gehen häufiger fremd als Männer - wenn auch aus anderen Gründen. Typisches Verhalten nach dem Fremdgehen bringt Licht ins Dunkel.

Von Alexa Moustaka

Dass Männer ihre Partner und Partnerinnen früher oder später betrügen, ist eine weitverbreitete Ansicht. Aber aus einer Studie geht hervor, dass Untreue anscheinend kein typisches Männerverhalten ist, sondern Frauen weit häufiger fremdgehen. Zudem verrät typisches Verhalten nach dem Fremdgehen oft, wer sich in fremden Laken wälzte. TAG24 erklärt Euch die Gründe und das Verhalten der untreuen Damenwelt.

Frauen werden zunehmend untreuer

Immer mehr Frauen betrügen ihre Partner. © 123rf/antoniodiaz Der Klassiker in vielen heterosexuellen Beziehungen: Viele Frauen sind der Ansicht, ihrem Partner nicht trauen zu können. Schließlich würden Männer nur mit ihrem Geschlechtsteil denken. Allein die Angst vor dem Betrug stellt viele Beziehungen auf eine harte Probe. Passiert es hingegen wirklich und der Partner war mit einer Anderen im Bett, wirft das die betroffene Frau meist total aus der Bahn. Das "Böser-Mann-Arme-Frau-Konzept" findet somit wieder eine neue Anhängerin. Aber dieses Szenario scheint nicht mehr geschlechtsspezifisch zu sein und betrifft natürlich nicht nur heterosexuelle Beziehungen. Denn Forscher fanden heraus, dass Frauen ihre Partner oder Partnerinnen inzwischen häufiger betrügen. Sind die Beziehungen der Neuzeit monotoner und liebloser geworden als die unserer Eltern- und Großelterngeneration? Oder liegt es am steigenden weiblichen Selbstbewusstsein und der zunehmenden finanziellen Unabhängigkeit?

Fremdgehen: Statistik und Ergebnis

Frauen in den Dreißigern gehen am häufigsten fremd. © 123rf/diy13 Die Partnervermittlungsplattform Elitepartner wollte neueste Erhebungen in Sachen Untreue erforschen und hat im Jahr 2020 dazu 5600 Personen zu ihrer Studie eingeladen. Diese Studie bezieht sich in erster Linie auf den österreichischen Raum, aber ob die Untreue-Kurve in Deutschland so sehr abweicht, lässt Raum für Spekulationen. Die Teilnehmer waren entweder vergeben oder hatten bereits eine feste Partnerschaft. Die Studie ging insbesondere den Fragen nach, ob die Personen bereits untreu waren und wenn ja, weshalb sie es waren. Wo im Jahr 2012 bereits 20 Prozent der Frauen angaben, bereits untreu gewesen zu sein, sagten 2020 schon 30 Prozent der befragten Teilnehmerinnen aus, ihren Partner/ihre Partnerin schon einmal betrogen zu haben. Es lässt sich also sagen, dass im Durchschnitt fast jede dritte Frau untreu war oder ist. Da es bei Männern aktuell "nur" 27 Prozent sind, haben Frauen unserer Zeit inzwischen die Untreue-Nase vorne. Dennoch sagte eine Vergleichsstudie aus, dass auch Männer häufiger fremdgehen als noch vor einigen Jahren, in denen 23 Prozent der Männer ein außereheliches Abenteuer eingingen. Übrigens: Frauen in den Dreißigern gehen anscheinend am häufigsten fremd. Das sagten stolze 39 Prozent der Befragten aus.

Wo in der Damenwelt die Untreue-Kurve in der Blüte des Lebens ansteigt, nimmt sie bei Männern erst im Alter zwischen 60 bis 69 Jahren Fahrt auf. 33 Prozent der Männer in diesem Alter erkunden hin und wieder fremde Betten. Kommt daher vielleicht der Spruch "Je oller, desto doller"?

Warum gehen Frauen fremd?

Frauen des 21. Jahrhunderts nehmen sich das, was sie brauchen. Der Grund für die weibliche Untreue liegt, laut Psychologen, in der Emanzipation. Karrieresprünge, Selbstständigkeit und ein finanziell unabhängiges Dasein sorgen dafür, dass sich die moderne Damenwelt das nimmt, was sie braucht, um im (Sexual-)Leben zufrieden zu sein. Frauen der heutigen Zeit sind zudem sexuell aufgeklärter und aufgeschlossener. Das hat auch zur Folge, dass die Untreue zunimmt, sobald das Sexleben nicht mehr erfüllend genug ist. Neben der sexuellen Offen- und Unbefangenheit der Frauen spielt auch das eigene Gehalt eine große Rolle. Will meinen: Die finanzielle Unabhängigkeit kann dazu führen, sich selbst und seine (sexuellen) Bedürfnisse ernst zu nehmen und diese zu befriedigen. Eine Affäre mit dem hinreißenden Nachbarn ist also deutlich realisierbarer, als es bei wirtschaftlich abhängigen (Haus-)Frauen der 40er-Jahre der Fall war.

Was denken Frauen beim Fremdgehen?

Eine unglückliche Beziehung treibt die meisten Frauen in fremde Betten. Neben den Fragen nach dem Ob und Warum widmete sich die Studie den expliziten Gründen der weiblichen Untreue. Mit 52 Prozent gab über die Hälfte der Befragten an, sie seien nicht mehr glücklich in ihrer Beziehung gewesen. Jede dritte Frau beklagte zu wenig Zuwendung seitens ihres Partners/ ihrer Partnerin (33 Prozent) und Liebe für eine andere Person gaben vergleichsweise wenig Teilnehmerinnen an. Da Frauen tendenziell nicht impulsartig fremdgehen und sich seit geraumer Zeit in einer unglücklichen Beziehung sehen, gehen sie häufig mit ihrem Seitensprung konform. Sie haben weit seltener ein schlechtes Gewissen, da sie sich ganz bewusst für die Untreue entscheiden. Bei Männern sehen die Beweggründe für ihr Fremdgehen hingegen anders aus. "Der Reiz des Neuen" ist mit 38 Prozent die Nummer eins unter den Untreue-Gründen. "Sexuelle Anziehung" und "eine sich bietende Gelegenheit" teilen sich mit je 32 Prozent die zweithäufigste Motivation für einen Seitensprung. Männer mögen hiermit das Klischee der triebhaften Steuerung ihrer Leistengegend erfüllen, aber auch Frauen machen ihrem Ruf alle Ehre, denn sie gehen vermehrt aus emotionalen Gründen fremd.

Typisches Verhalten nach dem Fremdgehen: 5 Anzeichen

Lügen werden zunehmend wichtiger, um die Untreue geheimzuhalten. © 123RF/gballgiggs

Um untreue Frauen zu erkennen, muss man(n) kein Gedankenleser oder Handystalker sein. Oft spürt man bereits, dass irgendetwas anders ist. Egal ob es sich um einen einmaligen Seitensprung oder eine länger andauernde Affäre der Partnerin oder auch des Partners handelt: Es gibt einige Anzeichen, die auf die Untreue der oder des Liebsten hindeuten. Anhand typischen Verhaltens nach dem Fremdgehen kann man erkennen, dass man mit seinem Bauchgefühl anscheinend richtig liegt.

1. Nachlassende partnerschaftliche Intimität

Sind Frauen untreu, so lässt oft ihr Bedürfnis nach Sex mit ihrem Partner nach. Das liegt zum einen an der sexuellen Ausgelassenheit im Rahmen der Affäre, aber zum anderen können untreue Frauen ihrem Partner nicht länger die gewohnte Leidenschaft entgegenbringen. Ob es nun am schlechten Gewissen oder aber an der gewachsenen emotionalen Distanz liegt, ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Frauen können ihren Partner zwar weiterhin lieben, aber um sich (sexuell) auf einen anderen Mann einzulassen, schwingt schon seit einiger Zeit (sexuelle) Frustration innerhalb der Partnerschaft mit.

2. Später Feierabend

Wenn der Schatz immer später nach Hause kommt, kann das durchaus ein Alarmzeichen sein. Wenn er oder sie regelmäßig später Feierabend macht, kann das zwei Gründe haben. Einerseits kann die Zeit im Büro ein Vorwand sein, nicht so viel Zeit zu Hause verbringen und die "heile Welt" aufrechterhalten zu müssen. Andererseits wird diese Lüge gerne verwendet, um sich Zeit für die geheime Liebschaft nehmen zu können.

3. Geheimnisse im Alltag

Untreue Frauen erkennt man häufig daran, dass sie nicht mehr viel über ihre alltäglichen Pläne preisgeben. Wo sie einst alles erzählten, halten sie sich nun bedeckt. Bei Männern ist das übrigens ähnlich. Denn: Sobald Menschen Lügengebilde bauen, dürfen sie sich nicht in diesen verstricken. Wenn also ein spätes Meeting oder der Geburtstag eines alten Schulfreundes erfunden wird, muss diese Lüge auch noch Wochen später im Geist präsent sein. Um diese Herausforderung zu umgehen, wird sich oft fürs Schweigen entschieden.

4. Smartphone wird nicht aus den Augen gelassen

Ein weiteres typisches Verhalten nach oder während dem Fremdgehen ist, dass das Smartphone nicht unbeaufsichtigt bleibt. Der Fremdgehende ändert womöglich die PIN oder trifft andere Sicherheitsvorkehrungen, damit der Partner oder die Partnerin keinen Blick ins Handy werfen kann. Auch hastiges Ausschalten des Displays oder das Ringen nach Worten, wenn nach dem Absender einer Nachricht gefragt wird, kann ein Zeichen für Untreue sein.

5. Plötzliche romantische Gesten

Dieses Szenario wird vermutlich jeder kennen - wenn auch nur aus Sitcoms oder Filmen: Der Mann bringt seiner Frau einen riesigen und wunderschönen Blumenstrauß mit und sagt ihr beim Überreichen: "Weil ich dich so sehr liebe!" Die Frau schaut ihn skeptisch an und erwidert streng: "Was hast du angestellt?" Solche Klischees entstehen nicht grundlos. Denn: Ein weiteres verdächtiges Anzeichen für Untreue sind plötzliche romantische Gesten, die vorher nie Bestandteil der Partnerschaft waren. Solche Verhaltensweisen nach dem Fremdgehen rühren meistens von einem schlechten Gewissen. Hierbei kann es sich sowohl um imposante Blumensträuße und hübsche Geschenke als auch um übermäßig viele Komplimente handeln.

Fazit: Typisches Verhalten nach dem Fremdgehen ist erkennbar

Untreue kann erkannt werden, wenn man auf gewisse Anzeichen achtet. © 123rf/budabar