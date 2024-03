Fremdflirten: 7 Gründe, warum Männer Bestätigung suchen

Humorvoll, eloquent, freundlich und aufmerksam: Adjektive, die einen hinreißenden Mann beschreiben. Aber was ist los, wenn er mit diesen Attribute plötzlich andere Frauen umgarnt und die eigene Partnerin immer mehr in den Hintergrund zu rücken scheint? Warum suchen Männer Bestätigung bei anderen Frauen?

Fremdflirten kann großen Schmerz bei der Partnerin auslösen. © 123RF/wavebreakmediamicro

Manche Männer haben ein unverwechselbares Charisma und kommen beim anderen Geschlecht überaus gut an. Blöd nur, wenn der eigene Partner diese Magie auch bei anderen Frauen spielen lässt.

Vergebene Frauen fragen sich dann oft: Warum suchen Männer Bestätigung bei anderen Frauen? Reiche ich ihm nicht mehr? Ist er nicht mehr glücklich in unserer Beziehung? Oder steckt in ihm jemand, den ich nicht kenne? Nun ja, all diese Fragen könnten mit einem Ja beantwortet werden.

Aber bevor Frauen jetzt ängstlicher und gefühlt einsamer werden, hier ein Wermutstropfen:

Hinter dem Fremdflirten kann weit mehr stecken, als nur sein rudimentärer Jagdinstinkt. Möglicherweise ist er "nur" auf der Suche nach Liebe und Anerkennung - von seiner Partnerin.

Das Fremdflirten ist ein facettenreiches psychologisches Phänomen, für das es viele Gründe geben kann. TAG24 eröffnet nachfolgend einige Einblicke in dieses undurchsichtige Verhalten und gibt Antworten.