Küssen ist wie eine "Schluckimpfung" - So gesund ist das Zungenspiel

Küssen ist gesund. Wenn es im Bauch kribbelt und die Knie weich werden, wird in unserem Körper ein regelrechter "Drogencocktail" ausgeschüttet. Der sorgt erst für positiven Stress und dann für Entspannung.

Außerdem ist Küssen so eine Art "Schluckimpfung". Wir tauschen unfassbar viele Bakterien miteinander aus. Es wimmelt wirklich. Bei einem zehnsekündigen Kuss mit Zunge sind es in etwa 80 Millionen Bakterien, die wir hin- und herschicken. Das klingt erst einmal nicht so lecker, stärkt aber unser Immunsystem. Denn das muss jetzt wirklich ran und arbeiten.