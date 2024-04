Getrennt wohnen, aber zusammen sein? So funktioniert die LAT-Beziehung

LAT bedeutet "Living Apart Together" und meint, dass man zwar fest zusammen ist, aber nicht zusammen wohnt. Dieses Beziehungsmodell bringt sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich und ist nicht für jedes Paar ideal. Eine LAT-Beziehung erscheint zunächst unkonventionell, kann aber die Liebe frisch halten.

Aber wo Vorteile sind, existieren auch Nachteile. Was für und was gegen eine LAT-Partnerschaft spricht, erfahrt Ihr jetzt.

Für die meisten Paare stellt sich irgendwann die Frage, ob man zusammenziehen soll und will. Grundsätzlich gehört dieser Schritt in eine konventionelle Partnerschaft. Aber einige Menschen möchten ihre vier Wände lieber für sich behalten und ihren Schatz regelmäßig besuchen oder von ihm oder ihr besucht werden.

Grundsätzlich kann jeder Mensch eine LAT-Beziehung eingehen. Sie eignet sich besonders für Personen, die sich zwar eine feste Partnerschaft wünschen, sich aber ihre räumliche Autonomie und Unabhängigkeit bewahren wollen.

Das können Menschen mit Bindungsängsten sein oder auch ältere Personen, die bereits ein Eigenheim besitzen und dieses weder vermieten noch verkaufen möchten. Vielleicht befindet man sich auch erst kürzlich in einer neuen Beziehung und möchte alles deutlich langsamer angehen als in der Vergangenheit. So oder so, Living-Apart-Together-Beziehungen richten sich an alle Personen, die sich mit diesem Konzept wohlfühlen.

Damit eine LAT-Beziehung langfristig funktionieren kann, ist eine transparente Kommunikation sehr wichtig. Das Paar muss über die Bedürfnisse des anderen Bescheid wissen und seine eigenen sorglos äußern können. Zudem ist Vertrauen und Ehrlichkeit essenziell, denn nur so kann das Paar trotz getrennter Wohnungen eine Einheit bilden.