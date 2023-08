Polyamorie: Wichtige Tipps für die Liebe zu dritt

Eine romantische Zweierbeziehung, die zudem höchst exklusiv ist: Für manche Menschen ist das ein (Liebes-)Leben in Ketten. Denn sie lieben mehr als einen Menschen und wollen mit all diesen Besonderheiten eine Beziehung führen. Polyamorie nennt sich dieses Liebes- und Lebenskonzept.

Polyamore Beziehungen gehen über die klassische Zweierbeziehung hinaus. © 123rf/serezniy

Gesellschaftliche Normen, anerzogene Moralvorstellungen und das Konzept der klassischen Ehe schreiben einem vor, dass man sich nur für einen Partner oder eine Partnerin zur selben Zeit entscheiden darf. Ergo: Man kann nur einen Menschen zur selben Zeit lieben - so viel zur Ratio.

Aber hört auch das Herz auf diese gesellschaftlichen Konventionen, oder will es vielmehr, was bzw. wen es will? Schließlich "darf" man verschiedene Menschen auf verschiedene Arten lieben: Eltern, Geschwister, Freunde und Partner. All diese Personenkreise werden geliebt, aber nur mit einem wird eine feste Partnerschaft eingegangen.

Viele Menschen kehren diesen Normen den Rücken und leben einen polyamoren Lifestyle, der es ihnen erlaubt, mit mehr als einem Menschen zusammen zu sein.

Wie die sogenannte Polyamorie funktioniert, was genau dahinter steckt und ob Ihr überhaupt der Typ für ein solches Beziehungsmodell seid, hat TAG24 für Euch zusammengestellt.

