Männer verführen - 11 Tipps, die Euch unwiderstehlich machen

Männer verführen ist eine Kunst, die man erlernen kann. Mit diesen Tipps wird aus Interesse ein Kuss und aus einem Kuss viel, viel mehr.

Von Alexa Moustaka

Flirten ist der erste Schritt in viele Richtungen: Ob unverbindlicher One-Night-Stand, anhaltendes Verhältnis oder eine feste Beziehung. Aber aller Anfang kann schwer sein. Mit dem richtigen Verhalten - und den richtigen Dessous - wird es zu einem aufregenden und heißen Spiel aller Sinne, Männer zu verführen. Weitere interessante Infos über Sex und Beziehungen unter: Lust und Liebe.

Männer zu verführen ist eine erlernbare Kunst

Auch Männer wollen erobert werden. © 123RF/lightfieldstudios Verführung wird oft mit Sex in Verbindung gebracht. Und ja, oft geht es genau darum. Aber manchmal will man flirten, sich begehrt fühlen, den Verführer oder die Verführerin in sich spüren und warten, was daraus entsteht. Denn Männer zu verführen kann nicht nur körperlichen Spaß bringen, sondern auch mentale Freude bereiten. Was dafür wichtig ist, wie man seine inneres Feuer auslebt und sich zudem unwiderstehlich für Männer macht, ist zwar kein Hexenwerk, aber eine erlesene Kunst, die man lernen kann. Wichtig hierbei ist, dass man sich wohl in seiner Haut fühlt. Denn nur so kann man zeigen, wer man ist, was man will und vor allem, was man kann. In diesem Artikel warten elf Erfolgsstrategien auf Euch, die dabei helfen können, die Herausforderung, Männer zu verführen, erfolgreich zu meistern.

Eines vorweg: Dabei geht es nicht darum, Männern etwas vorzuspielen oder mit manipulativen Tricks um den Finger zu wickeln. Ganz im Gegenteil: Hier geht es darum, Männer mit Persönlichkeit und Verführungskunst für sich zu begeistern.

11 Erfolgsstrategien beim Flirt mit einem Mann

Mit dem richtigen Verhalten und den richtigen Dessous ist er schon bald Wachs in ihren Händen. © 123RF/lightfieldstudios

Eloquent flirten, hübsch aussehen, sich geheimnisvoll geben und zudem noch eine Granate im Bett sein - so möchten viele Menschen die Herren der Schöpfung umgarnen.Denn auch wenn Männer visuelle Wesen sind, die schnell auf optische Reize anspringen, wollen sie mehr als nur eine hübsche Hülle - Authentizität ist mindestens genauso wichtig. Wie kann man also Männer verführen, ohne sich komplett zu blamieren? Eine Frage, auf die es viele Antworten gibt. Denn Männer flirty von sich zu überzeugen und sie, wenn erwünscht, auch nach dem Sex weiterhin interessiert zu halten, ist gar nicht so schwer. Mit diesen elf Strategien macht man sich für Männer unwiderstehlich - von subtiler Verführung über sexuelle Anziehungskraft bis hin zu körperlichem Verlangen.

1. Blickkontakt aufbauen und halten

Um einen Flirt aufzubauen, müssen sich erstmal die Blicke treffen. Ein kurzes Hin- und sofort wieder Wegschauen ist allerdings nicht zielführend. Anstarren, mit den Blicken ausziehen oder übertriebenes Zwinkern ist hingegen zu viel des Guten. Beim Aufbauen von Blickkontakt geht es viel mehr darum, den Menschen mit Blicken auf sich aufmerksam zu machen. Ein paar verstohlene Blicke reichen aus, um seine Aufmerksamkeit zu wecken. Sobald sich die Blicke treffen, sollte der Blickkontakt für circa zwei Sekunden gehalten werden. Denn durch intensiven Augenkontakt werden Interesse und der Wunsch nach mehr deutlich kommuniziert.

Blickkontakt beim Sex Auch während des Sex ist Augenkontakt heiß und kann Männer um den Verstand bringen. Egal, ob Missionar- oder Reiterstellung: Schaut man ihm intensiv in die Augen und lässt ihn deutlich sehen, wie groß die eigene sexuelle Lust ist, kann das den Sex noch inniger, intensiver und erotischer werden lassen.

2. Die Magie des Lächelns

Der Mann der Begierde hat ebenfalls Interesse - seine Blicke verraten es. Um ihn nun mit den Augen erfolgreich anzulocken, kann eines enorm hilfreich sein: ein Lächeln. Viele Umfragen zeigen nach wie vor, dass ein bezauberndes Lächeln ein wahrer Männermagnet ist. Verruchte Blicke, laszive Gesichtsausdrücke und das vermeintlich betörende Duckface sind hingegen Mimiken, welche die Männer nur vereinzelt wirklich überzeugen. Freundlich, fröhlich, positiv: Frauen mit einer optimistischen Ausstrahlung kommen bei Männern unheimlich gut an. Sowohl bei der Blickkontaktaufnahme als auch während des Flirtens und Kennenlernens sprechen die Augen oft eine eindeutige Sprache - ist das Lächeln unecht, lächeln die Augen nicht mit. Beim Männer verführen geht es nicht darum, eine Persönlichkeit zu mimen, sondern ihm seine eigene zu zeigen.

3. Auf Körpersprache achten

In jeder Bewegung und jedem Gesichtsausdruck sind nonverbale Hinweise zu sehen, die dem Gegenüber viel über einen erzählen. Vieles geschieht vollkommen unbewusst und wird auch unbewusst wahrgenommen, aber richtig gedeutet. Auch deshalb ist es enorm wichtig, sich in seiner Haut und seinem Outfit wirklich wohlzufühlen. Da Anziehungskraft und Erotik nichts mit Körpermaßen zu tun haben, sollte man sich vielmehr darauf konzentrieren, die richtigen Signale zu senden, als zu überlegen, wie tief der Ausschnitt sein soll. Denn auch wenn Männer sehr empfänglich für optische Reize sind, eine positive Grundausstrahlung ist am Ende doch ausschlaggebender, als ein Dekolleté, das bis zum Bauchnabel reicht.

Extratipp: Kinn hoch, Brust raus, Bauch rein: Eine aufrechte Körperhaltung, die Selbstbewusstsein ausstrahlt, wirkt nicht nur im Berufsleben Wunder, sondern auch beim Männerverführen. Selbstbewusste Menschen wecken schnell männliches Interesse, denn sie wissen offenbar, wer sie sind und scheuen es nicht, sich zu präsentieren.

4. Weibliche Reize gekonnt in Szene setzen

Es wäre allerdings irrsinnig zu behaupten, dass aufreizende Kleidung, sexy Dessous und erotische Nachtwäsche nicht wahre Wunderwaffen der Frauenwelt sind. Jede Frau hat andere Vorzüge, die sie betonen will und auch soll. Ein offenes Dekolleté, ein kurzer Rock oder eine hautenge Jeans sorgen bei Männern für Aufmerksamkeit und können äußerst hilfreich beim Verführen sein. Nichtsdestotrotz ist eine aufreizende Verpackung nicht das Wichtigste beim Männer verführen. Um zwar viel, aber nicht zu viel Engagement zu zeigen, sollte man seine Vorzüge gekonnt in den Fokus rücken und nicht sofort alles zeigen, was man hat. Eine enge Jeans und ein edles Top, unter dem ein sexy BH mit sinnlichen Highlights zum Vorschein kommt, können da schon deutlich aufreizender sein - Stil trifft auf Erotik. Rot ist eine feurige Farbe, die oft große Aufmerksamkeit erregt. Warum? Rot wird von Männern mit sexueller Erregung assoziiert - unbewusst, aber dennoch verlässlich. Wenn man sich also in rote Kleidung hüllt, steigen die Chancen für einen heißen Flirt. Egal, ob ein eng anliegendes rotes Kleid oder eine sexy rote Bluse mit V-Ausschnitt: Männer verführen beginnt mit einem feurigen Blickfang.

Tipp für Vergebene: Auch innerhalb einer festen Beziehung können handverlesene Dessous neues Feuer im Bett entfachen. Wirft man sich in neue Schale und überrascht seinen Liebsten mit aufregender Wäsche, wird das eine Abwechslung, die er so schnell nicht vergessen wird. Er wird sich überaus erkenntlich zeigen und für explosive Lustmomente sorgen.

5. "Zufällige" Berührungen bringen ihn um den Verstand

Kleine Berührungen können eine große Wirkung erzielen. © 123RF/zoomteam Es liegt in der menschlichen Natur, sich nach körperlicher Nähe zu sehnen. Möchten Frauen Männer verführen, ist dieser Körperkontakt natürlich auch ein wesentlicher Aspekt beim Flirten. Dabei soll es nicht zur inadäquaten und völlig übereilten Fummelei kommen, sondern vielmehr eine dezente Tuchfühlung darstellen, die Männerknie weich werden lässt. Vermeintlich zufällige Berührungen an der Schulter, den Armen oder auch Beinen können die ersten körperlichen Kontakte sein, die ernstes Interesse suggerieren und gleichzeitig eine Aufforderung sind, etwas offensiver zu werden. Stößt dieses Verhalten auf Anklang, kann man auch seinen Oberkörper berühren - vorerst rein zufällig, versteht sich. Der "imaginäre Fussel" ist immer eine Möglichkeit, eine dezente Tuchfühlung einzuleiten. Das Adrenalin pumpt durch die Adern, die Kopfhaut beginnt zu kribbeln und die Lust wird größer - kleine Berührungen sind der Funke, der das Spiel zum Lodern bringt.

6. Aktiv zuhören und erzählen

Weil Männer zwar sehr empfänglich für optische und taktile Reize sind, aber auch Persönlichkeit sehr überzeugend finden, ist eine eloquente Kommunikation wichtig. Männer verführen schließlich auch nicht nur mit Muskeln, sondern auch mit Humor und Intellekt. Demzufolge sollten Frauen sowohl ernstes Interesse an ihrem Objekt der Begierde zeigen als auch tiefe Einblicke in ihr eigenes Wesen gewähren. Eine ausbalancierte Mischung aus Zuhören und Erzählen ist daher das Fundament, auf dem alles Weitere aufgebaut wird. Und wer weiß, vielleicht will man diesen einen Mann nicht nur ins Bett bekommen, sondern ihn dort nie wieder herauslassen. Will meinen, dass erst durch Kommunikation eine Ebene entsteht, die Lust auf mehr macht - vielleicht sogar mehr als nur Sex. Aber: Knirscht die Konversation, wird das Gegenüber plötzlich deutlich unattraktiver. Umso wichtiger ist Kommunikation - für beide Seiten.

7. Seine (sexuelle) Fantasie anregen

Frauen reden tendenziell deutlich mehr als Männer und viele Männer hören Frauen gerne zu. Das lässt sich hervorragend beim Männer verführen nutzen. Denn einige Worte können ausreichen, um sein Kopfkino anzuregen. Das können kreative Zweideutigkeiten sein, aber auch Optionen mit der Aussicht auf mehr können den männlichen Jagdtrieb animieren. Hat man sich beispielsweise auf einen gemeinsamen Kinobesuch verständigt, kann man "nebenbei" einfließen lassen, im Anschluss vielleicht noch etwas trinken zu gehen. Das zeigt die Möglichkeit auf einen flirtreichen Abend und offenbart gleichzeitig das eigene Interesse auf mehr als nur den Film. Sein Kopfkino wird laufen, denn seine Gedankenspiele reichen vom Kinosaal über die Drinks bis hin zu dem Moment, in dem man sich in seinem Bett befindet - nackt und lüstern.

8. Auf Natürlichkeit setzen

Make-up ist ein verlässlicher Freund, insbesondere vieler Frauen. Er setzt die Vorzüge in den Fokus und kaschiert subjektiv empfundene Unzulänglichkeiten - völlig klar. Dennoch kommt ein natürlicher Look bei vielen Männern deutlich besser an, als ein auffälliges Make-up. Schließlich will man(n) seine Auserwählte auch ungeschminkt noch erkennen können - egal, ob nach einem One-Night-Stand oder in einer festen Beziehung.

9. Die ersten Lippenbekenntnisse

Der Moment ist gekommen und die Funken springen über, die Blicke werden intensiver, die Atmung tiefer und der Augenblick vor dem ersten Kuss löst ein inneres Feuer aus. Die Lippen treffen sich und jetzt wird klar, dass diese Nacht feurig enden wird. Aber feurig muss nicht bedeuten, dass man sich sofort auf den Weg in die nächstgelegene Wohnung macht. Ein erster sexy Talk über die eigenen Vorlieben kann ein sehr prickelndes und vielversprechendes Vorspiel sein. Frauen sollten sich nicht scheuen, Männern ihre sexuellen Wünsche und Präferenzen mitzuteilen und sie dürfen natürlich auch nach seinen fragen. Das Repertoire reicht von romantischer Liebeskunst bei Kaminfeuer und Musik über einen heißen Quickie am Küchentresen während des Kochens bis hin zu schmutzigem Sex voller animalischen Stellungen und versauten Worten. Egal was die Lippen tun, sie sollten es ausdauernd und leidenschaftlich tun, denn sowohl Worte als auch Küsse sind ideale Verführungskünstler.

One-Night-Stand oder große Liebe: Alles beginnt mit erfolgreicher Verführung. © 123RF/Spectral

10. Selbstbewusstsein (im Bett)

Sobald man mit sich selbst im Reinen ist, sich wohl in seiner Haut fühlt und eine gesunde Beziehung zu seinem Körper hat, strahlt man diese Selbstliebe aus. Und wer sich selbst liebt, ist auch imstande, andere zu lieben. Diese Kausalität wirkt anziehend auf Männer. Denn Männer äußern sich immer wieder ähnlich, sobald sie gefragt werden, was sie beim Sex mögen. "Es ist sexy, wenn die Frau selbstbewusst im Bett ist", "Es turnt an, wenn Frauen wissen, was sie wollen" und "Es ist heiß, wenn Frauen sich nehmen, was sie brauchen" sind Aussagen, die im Kern dasselbe aussagen: Sobald Frauen positiv zu sich selbst stehen, strahlen sie das aus und diese Ausstrahlung ist Verführung pur. Natürlich strebt jede Frau nach einem prallen Busen, einer schlanken Taille, einem flachen Bauch, wohlgeformten Beinen und einem knackigen Po. Aber auch wenn das Ein oder Andere nicht seinem eigenen Ideal entspricht, so sollte man seine Problemzonen nicht zu ernst nehmen. Denn Männer verführen bedeutet nicht, den perfekten Körper zu präsentieren, sondern eine sexuelle Symbiose mit einem echten Menschen zu erschaffen. Sobald der Kopf frei von Selbstzweifeln und der Körper auf Leidenschaft gepolt ist, ist der Weg für sinnliche Erotik offen, die unwiderstehlich macht. Zwei Körper verschmelzen miteinander, spüren und begehren einander - Sinnlichkeit mit Suchtpotenzial.

11. Lust auf Wiederholung nähren

Erfolgreich Männer verführen hat auch etwas mit emotionaler Bindung zu tun. Bereits beim Küssen wird das Hormon Oxytocin freigesetzt, dass bei Frauen sowie Männern die innere Bindung zweier Menschen fördert. Zudem macht Knutschen unheimlich viel Spaß und weckt das Verlangen nach Wiederholung und Vertiefung. Ist man bereits viele erotisierende Schritte weitergegangen und hatte womöglich schon Sex, kann auch das ein Grund sein, weshalb Männer Frauen wiedersehen möchten. Und ja, Frauen sollten sich nicht scheuen, Sex dafür zu nutzen, einem Mann den Verstand zu rauben. Schließlich ist Sex etwas Natürliches, etwas Unvergleichbares und etwas sehr Wichtiges im Leben. Männer verführen muss nicht sofort im Bett enden, aber es ist vollkommen in Ordnung, wenn es das tut.

Fazit: Männer verführen - in der Liebe und im (Sex-)Spiel ist fast alles erlaubt