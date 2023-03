Sexuelle Unlust bei Frauen: Ursachen und Tipps

"Schatz, heute nicht, sorry." Ein Satz, der Männeraugen zum Rollen und Frauengemüter zum Grübeln bringt. Wenn Frauen fortwährend keine Lust auf Sex verspüren, sorgt das auf beiden Seiten für Verdruss. Woran liegt der weibliche Libidoverlust und was hilft gegen sexuelle Unlust bei Frauen? TAG24 klärt Euch über Ursachen, Auswirkungen und mögliche Hilfsmittel auf.

Die Lust auf Sex zu verlieren, kann sehr beunruhigend sein - sowohl für Frauen selbst als auch für ihre Männer. Libidoverlust ist ein häufiges Problem, das Frauen und Männer im Laufe ihres Lebens ereilen kann. Experten schätzen, dass etwa 30 bis 40 Prozent der Frauen eine Phase in ihrem Leben durchmachen, in der sie den sexuellen Hunger vollends verlieren. Das kann durchaus an körperlichen oder psychischen Erkrankungen liegen, aber auch beruflicher Stress oder familiäre Belastungen können ursächlich sein.

Da hormonelle Verhütungsmittel in den natürlichen Hormonhaushalt eingreifen, kann das auch zu Libidoverlust führen. Wo manche Frauen eine gesteigerte Lust auf Sex verspüren, nimmt sie bei anderen Frauen ab. Das ist sehr individuell und von persönlichen körperlichen Eigenschaften abhängig. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass jedes hormonelle Verhütungsmittel die Gefahr birgt, die Libido zu beeinträchtigen.

Folgende Verhütungsmittel zählen dazu:

Antibabypille

Progesteronpille (auch als Minipille bekannt)

Verhütungspflaster

Vaginalring

Verhütungsimplantat

Drei-Monats-Spritze

Hormonspirale

Tipp: Hat man den Verdacht, das Verhütungsmittel ist an der sexuellen Unlust schuld, sollte man sich umgehend an seine Gynäkologin/ seinen Gynäkologen wenden. In manchen Fällen legt sich die Unlust nach wenigen Monaten von ganz allein. Bleibt sie hingegen konstant abwesend oder sinkt sogar weiter, sollte eine Verhütungsalternative in Betracht gezogen werden.