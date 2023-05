Was willst Du im Bett - Kennst Du Deine Love-Map?

Deine Love-Map zeigt Dir Deine Expertisen und Fantasien. © 123RF/vectorv

Deine Love-Map umfasst Deine Erfahrungen, also all das, was Du bereits kennst. Deine Aktivität zeigt an, was Du bereits verwirklichst. Bestimmte Haltungen und Werte spiegeln Deine Einstellung wider, was im Bett geht oder eben auch nicht.

Hinzu kommt all das, was Du magst oder eher abtörnend findest. Neben Deinen Vorlieben und Abneigungen spielen auch Deine Wünsche und Fantasien eine große Rolle.

Du darfst Dich also ehrlich fragen: Was habe ich bisher (noch) nicht gelebt? Im letzten Baustein Deiner Love-Map geht es um Deine sexuellen Fähigkeiten. Also darum, was Du kannst.



