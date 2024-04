Diese 7 verführerischen Kurznachrichten steigern sein Interesse - sofort

"Rate mal, was ich heute erlebt habe. So wie ich Dich einschätze, würde Dir das auch richtig gut gefallen..."

"In Deinem Posting sieht man die pure Lebensfreude in Deinen Augen! Das hat mich nicht nur fasziniert, sondern auch inspiriert."

Humor kommt sowohl bei Männern als auch bei Frauen gut an. Witzige Nachrichten lockern die Stimmung auf, regen zum Schmunzeln an und stellen eine Verbindung zueinander her.

"Ich finde es richtig cool, dass Du auch so gerne Klettern gehst. Ich war am Wochenende wieder in den Baumkronen unterwegs und es war so fabelhaft."

Apropos Verbindung zueinander: Gemeinsamkeiten zu finden und auf diese einzugehen, kann dafür sorgen, dass man sich miteinander wohlfühlt und dieses Gefühl ausbauen möchte. Zudem öffnen Gemeinsamkeiten weitere Gespräche, in denen man über sich erzählen und viel über den anderen erfahren kann.

Euer Gegenüber wird sicher darüber nachdenken, das demnächst mit Euch gemeinsam zu unternehmen. Möglicherweise hat er oder sie somit schon ein erstes Date im Sinn.