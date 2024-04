Mit diesen 10 Tipps wird das Online-Dating erfolgreich und sicher

10 Online-Dating-Tipps: So wird das virtuelle Flirten nicht nur erfolgreicher, sondern Gefahren auch schneller sichtbar ► Klickt hier für mehr!

Von Alexa Moustaka

Die Welt ist auf Digitalisierung gepolt - alles ist nur noch einen Klick entfernt. Manchmal soll die Liebe dazugehören. Um aber nicht nur erfolgreicher beim virtuellen Flirten zu sein, sondern auch Gefahren schneller zu erkennen, hat TAG24 zehn Online-Dating-Tipps für Euch. Mehr spannende Infos im Ratgeber zur Liebe und Partnerschaft.



Die Vorteile des Online-Datings

Viele Menschen suchen online ihre große Liebe. © 123RF/liudmilachernetska Man sucht online Produkte, liest Nachrichten, checkt den Aktienkurs und recherchiert über Gesundheit. Und weil das alles so fabelhaft funktioniert, ist die moderne Suche nach Liebe ebenfalls durch Swipen und Klicken gekennzeichnet. Online-Dating funktioniert problemlos über Apps mittels Smartphone in der Bahn, via Tablet auf der Couch oder am Computer in einem Café. Über diese orts- und zeitunabhängigen Faktoren hinaus, bietet Online-Dating einige weitere Vorteile: Große Auswahl : Internetplattformen und Apps zeigen viele Singles in der näheren Umgebung, die man höchstwahrscheinlich im realen Leben niemals so schnell kennengelernt hätte.

: Internetplattformen und Apps zeigen viele Singles in der näheren Umgebung, die man höchstwahrscheinlich im realen Leben niemals so schnell kennengelernt hätte. Filtermöglichkeit : Beim Online-Dating kann man persönliche Interessen und diverse Suchkriterien eingeben und somit schneller Singles kennenlernen, welche die eigenen Anforderungen erfüllen.

: Beim Online-Dating kann man persönliche Interessen und diverse Suchkriterien eingeben und somit schneller Singles kennenlernen, welche die eigenen Anforderungen erfüllen. Zeitersparnis : Weil man anfänglich mit vielen Menschen gleichzeitig texten kann, findet man schnell heraus, wo die Chemie zu stimmen scheint. Die "natürliche Selektion" kann somit bereits nach einigen Stunden oder wenigen Tagen abgeschlossen sein.

: Weil man anfänglich mit vielen Menschen gleichzeitig texten kann, findet man schnell heraus, wo die Chemie zu stimmen scheint. Die "natürliche Selektion" kann somit bereits nach einigen Stunden oder wenigen Tagen abgeschlossen sein. Bedachte Kommunikation : Weil man sich noch nicht live gegenübersitzt, kann man sich beim Texten die Zeit nehmen, die man braucht, um die richtigen Worte zu finden. Vielen Menschen fällt das zunächst leichter, als sich sofort in einer Face-to-Face-Situation wiederzufinden.

: Weil man sich noch nicht live gegenübersitzt, kann man sich beim Texten die Zeit nehmen, die man braucht, um die richtigen Worte zu finden. Vielen Menschen fällt das zunächst leichter, als sich sofort in einer Face-to-Face-Situation wiederzufinden. Privatsphäreneinstellungen: Allein man selbst entscheidet, was man preisgibt und was man (zunächst) im Verborgenen hält. Das gibt nicht nur Sicherheit, sondern kann auch anziehend geheimnisvoll wirken. Hundeverhalten Dein Hund jagt seinen Schwanz - Spiel oder Stress? Um sich diese Vorteile zunutze zu machen, erfolgreich beim digitalen Flirten zu sein und potenzielle Gefahren schneller erkennen kann, hat TAG24 zehn Online-Dating-Tipps für Euch - los geht's!

7 Tricks und Tipps fürs Online-Dating

Mit ein paar Tipps und Tricks hebt man sich positiv von der Masse im Online-Dating ab. © 123rf/andreypopov

Wie auch bei der Suche nach einem neuen Job bewirbt man sich beim Online-Dating selbst. Man zeigt seine Schokoladenseite, gibt ansprechende Persönlichkeitsmerkmale preis und wartet auf positives Feedback. Damit diese Selbstwerbung weder langweilig noch aufdringlich wird, können die folgenden sieben Online-Dating-Tipps helfen:

1. Interessantes und ehrliches Profil erstellen

Der erste Schritt ist das eigene Profil. Es sollte einiges über einen selbst erzählen und authentisch sein. Beantwortet man die Profilfragen ehrlich und stellt ansprechende Fotos hinein, erleichtert es anderen Singles, und letzten Endes auch sich selbst, die erfolgreiche Partnersuche im Internet. Denn Lügen werden spätestens während des ersten Treffens auffliegen und sowohl dem Gegenüber als auch sich selbst eine negative Erfahrung bescheren.

Foto-Tipp: Lächelnde Menschen wirken auf Bildern immer attraktiver und vertrauenswürdiger. Am besten schaut man in die Kamera, denn so blickt man seinem potenziellen Date direkt in die Augen. Zeigt das Lächeln Zähne, wirkt das meistens noch authentischer und strahlt Positivität aus.

2. Mutig sein und Initiative ergreifen

Besonders Frauen werden beim Online-Dating oft mit Nachrichten überflutet. Aber das ist kein Grund, sich darauf auszuruhen. Sobald man ein ansprechendes Profil entdeckt, sollte man die Initiative ergreifen und Kontakt aufnehmen. So erhöht man seine Chancen, einen passenden Menschen kennenzulernen.

3. Nicht unter Druck setzen (lassen) und Körbe nicht persönlich nehmen

Wie auch im realen Leben brauchen gewisse Dinge Zeit: Das Suchen von Liebe gehört dazu. Selbst wenn es beim ersten Date nicht funkt, wird vielleicht eine Freundschaft draus. Nur weil man aktiv datet, muss es schließlich nicht sofort klappen. Druck nimmt nur die Freude und führt zu innerem Stress. Auch Körbe sollte man niemals persönlich nehmen. Denn besonders, weil die Flut an potenziellen Partnern oder Partnerinnen groß ist, werden viele Kontakte nicht vertieft. Das hat nichts per se mit einem selbst zu tun. Also: Erfahrungen sammeln und an ihnen wachsen.

4. Interesse zeigen und respektvoll bleiben

Zeigt man respektvolles Interesse, kommt man in die engere Auswahl. © 123RF/Vadymvdrobot

Möchte man erfolgreich online daten, sollte man seinem Gegenüber aufmerksam zuhören und auf Gesagtes eingehen. Das können vertiefende Fragen und interessierte Worte sein. Dabei sollte man immer respektvoll agieren, um deutlich zu machen, dass man diesen Kontakt ernst nimmt. Das unaufgeforderte Zusenden oder das Einfordern von anzüglichen Fotos sollte bei einem erwachsenen und positivem Miteinander keinen Platz finden. Eine Konversation auf Augenhöhe trägt dazu bei, dass sich beide wohlfühlen und sich schon auf das erste persönliche Treffen freuen - ohne ambivalente Gefühle.

5. Das Bauchgefühl sprechen lassen

Das Bauchgefühl kann man als siebten Sinn betrachten, das nahezu immer Recht behält. Wird man nach einem persönlichen Date gefragt und das Bauchgefühl spricht eine eindeutig negative Sprache, dann sollte man höflich absagen. Schließlich soll man sich beim Daten wohlfühlen und sich auf nichts einlassen, das einem widerstrebt.

Zahlreiche Nachrichten, lange Telefonate und vielleicht auch schon ein Videocall sind schön und gut, aber irgendwann sollte man sich unbedingt persönlich treffen. Denn nur dann sieht und spürt man, ob es wirklich miteinander passen könnte. Umso früher das erste Date stattfindet, desto schneller kann man abwägen, ob es funkt und dieser Funke auch überspringt. Denn die besten Dinge im Leben passieren immer noch offline.

7. Auf die eigene Sicherheit achten

Der Schutz der persönlichen Daten ist beim Online-Dating wichtig, wichtiger ist allerdings die Sicherheit beim ersten Treffen. Denn egal, wie lieb, freundlich und zuvorkommend das Gegenüber online war, sollte man immer achtsam und vorsichtig bleiben. Deshalb ist ein erstes Date an einem öffentlichen Ort wärmstens zu empfehlen. Das kann ein hübsches Café, der idyllische Park oder eine gut besuchte Einkaufsstraße sein. Des Weiteren ist es ratsam, Freunden oder Familienmitgliedern über das Date und den Treffpunkt zu informieren. Schließlich ist Vorsicht besser als Nachsicht. Dieser Punkt führt direkt zum nächsten wichtigen Aspekt: Gefahren vermeiden. Drei Tipps dazu im Folgenden.



3 Tipps, um Risiken beim Online-Dating zu minimieren

Das erste Date sollte immer in der Öffentlichkeit stattfinden. © 123rf/mangostar

Seriöse Online-Dating Plattformen legen großen Wert auf Sicherheit. Dennoch können sie nicht alles überwachen. Aus diesem Grund ist das eigene wachsame Auge wichtig, um nicht auf dubiose Menschen und faule Tricks hereinzufallen. Die folgenden drei Online-Dating-Tipps beziehen sich auf das Vermeiden bestimmter "Liebesfallen im Internet".

1. Fake-Profile erkennen

Online-Dating ist anonym und jeder kann Dinge in sein Profil schreiben, die nicht der Wahrheit entsprechen. Es kann also schnell passieren, dass man mit jemandem schreibt, der eigentlich kein Single ist oder vollkommen andere Absichten verfolgt, als jene, die er in seinem Profil bekundet. Folgende Anzeichen können auf ein Fake-Profil hindeuten: verdächtige Fotos (extrem retuschiert, andere Person abgebildet etc.)

widersprüchliche Informationen

Fragen nach persönlichen Daten Sollten solche Anzeichen merkbar werden, ist Vorsicht geboten. Hat man ein extrem negatives Gefühl, sollte man den User blockieren und das Dating-Portal auf diese Person aufmerksam machen. So schützt man nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen.

Online-Dating-Plattformen werden nicht immer für die ehrliche Suche nach Liebe verwendet, sondern für betrügerische Maschen missbraucht. Wird man nach sensiblen persönlichen Daten wie Mailadresse, Anschrift oder gar Bankdaten gefragt, sollte man sofort handeln und diese Person blockieren und melden.

Achtung: Identitätsdiebstahl Natürlich sind Fragen nach sensiblen Daten seltsam, aber manche Menschen sind quasi darauf geschult, solche Informationen charismatisch zu entlocken und anschließend für betrügerische Zwecke zu verwenden. Sie können die Identität ihrer Chat-Opfer annehmen, Produkte online bestellen, Verträge abschließen oder sogar Bankdarlehen beantragen - alles ohne das eigene Wissen, bis es zu spät ist und man sukzessive merkt, dass diverse Dinge im eigenen Namen geschehen sind. An dieser Stelle helfen nur noch eine Strafanzeige bei der Polizei, viel Geduld und starke Nerven.

3. (Online-)Schutz vor Belästigung

Sobald man sich für das Online-Dating anmeldet, sollten die Privatsphäre-Einstellungen lückenlos eingerichtet werden. Seriöse Plattformen legen zwar großen Wert auf Datenschutz und Diskretion, dennoch sollte man auch selbst alle Einstellungsmöglichkeiten nutzen, um sich auf einen sicheren virtuellen Flirtkurs zu begeben. Wenn es dann endlich zum ersten realen Date kommt, ist auch hier Vorsicht geboten. Ein öffentlicher Ort bietet einen gewissen Schutz vor Belästigung. Um auf Nummer sicher zu gehen, kann man sich im Café gegenüber sitzen, anstatt direkt nebeneinander Platz zu nehmen. Egal, ob on- oder offline: Kommt es zu Belästigungen jeglicher Art, sollte man niemals schweigen. Respekt und Grenzen sind wichtig und sollten immer und von jeder Person eingehalten werden.