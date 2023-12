Der älteste Mensch der Welt hat Pandemien und drei Kriege überlebt

Der älteste Mensch der Welt hat schon so viel erlebt. Den Titel hat seit Anfang 2023 eine neue Person.

Von Nele Fischer

Viele wollen es werden, aber nicht sein: alt. Und wie unglaublich alt ein Mensch werden kann, das zeigt der älteste Mensch der Welt, der sogar weit über 100 Jahre alt geworden ist.



Die ältesten Menschen: Supercentenarians

Bis zu ihrem Tod Anfang 2023 galt sie als ältester Mensch der Welt: Lucile Randon. © dpa/AFP/Nicolas Tucat Dass die Lebenserwartung global tendenziell eher steigt, ist nichts Neues. Höhere Lebensstandards sowie eine bessere medizinische Versorgung erlauben es, deutlich länger zu leben als noch vor Jahrzehnten oder -hunderten. Frauen leben dabei durchschnittlich länger - ein Trend, der auch von der Liste der ältesten Menschen der Welt widergespiegelt wird. Nur drei Männer finden sich in der Liste der 100 erfassten ältesten Menschen. Rekordträchtige "Supercentenarians" - Menschen, die älter als 110 Jahre sind - werden im Folgenden präsentiert.

Maria Branyas Morera - Der aktuell älteste Mensch

Seit Januar 2023 ist Maria Branyas Morera laut dem Guinness-Buch der Weltrekorde die älteste lebende Person der Welt. Sie löste ihre Vorgängerin Lucile Randon ab, die bis zu ihrem Tod im Alter von 118 Jahren und 340 Tagen die älteste lebende Person war.

Maria Branyas Morera wurde am 4. März 1907 in San Francisco geboren, ein Jahr nachdem ihre Eltern aus Spanien in die Vereinigten Staaten gezogen sind. Mit acht Jahren zog sie mit ihrer Familie wieder nach Spanien zurück. Ihr Vater überlebte diese Reise nicht und auch sie verletzte sich auf dem Schiff und verlor das Gehör auf einem Ohr. Die zurzeit 116-Jährige überlebte sowohl den Ersten und Zweiten Weltkrieg als auch den Spanischen Bürgerkrieg. Auch Pandemien wie die Spanische Grippe sowie das Coronavirus überstand sie. So hielt sie sogar den Rekord als älteste Corona-Überlebende. Dieser Rekord wurde einige Monate später gebrochen, und zwar von der Frau, deren Weltrekord Morera später selber brechen sollte: Lucile Randon, die sich später mit dem Virus infizierte und ebenfalls wieder genas.

Jeanne Louise Calment - Der älteste Mensch aller Zeiten

Die Französin Jeanne Calment gilt offiziell als ältester Mensch aller Zeiten. © dpa/Georges Gobet

Noch älter als Maria Branyas Morera und Lucile Randon wurde Jeanne Louise Calment. Geboren wurde sie am 21. Februar 1875 in Arles, Frankreich, wo sie am 4. August 1997 mit 122 Jahren starb. Jeanne Calment begann erst mit 85 Jahren das Fechten. Mit 100 Jahren konnte sie noch Fahrrad fahren. Zudem war sie Raucherin. Abgesehen von einer kurzen Pause hörte sie erst mit 119 Jahren endgültig mit dem Rauchen auf, weil sie nicht ständig um Hilfe beim Anzünden etc. bitten wollte.

Vor ihrem Tod war sie nur noch 1,39 Meter groß und 39 Kilogramm schwer. Sie war der erste Mensch, der nachgewiesen 116 Jahre alt wurde und der einzige Mensch, der 122 Jahre alt wurde. Zudem ist sie die am besten dokumentierte Supercentenarian. Dennoch äußerten Wissenschaftler Zweifel an ihrer Langlebigkeit und unterstellten einen Identitätstausch mit ihrer Tochter, die jung gestorben ist. Diese Anschuldigungen wurden jedoch widerlegt.

Über 150 Jahre alt - drei erfundene Altersrekorde?

Mbah Gotho aus Indonesien starb 2017 mit angeblich 145 Jahren. Sein Alter konnte nicht offiziell bestätigt werden. © dpa/epa/Ali Lutfi

Anders ist der Fall von Mbah Gotho. Er soll angeblich am 31. Dezember 1870 in Indonesien geboren und am 30. April 2017 mit ganzen 146 Jahren gestorben sein. Daran zweifelte jedoch eine Gerontologische Forschungsgruppe und auch Gutachter konnten die Geburtsurkunde nicht bestätigen. Einen Personalausweis besitzt Gotho jedoch. Auch der Nigerianer James Olofintuyi und der Äthiopier Dhaqabo Ebba behaupten, jeweils 163 und 171 Jahre alt zu sein, können dies allerdings nicht nachweisen.