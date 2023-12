Wer hat die längsten Haare der Welt?

Jeder kennt das Märchen von Rapunzel mit ihrer üppigen, schier endlosen Haarmähne. So manche Frau (und vielleicht auch so mancher Mann) wünscht sich vermutlich eine ebenso lange Haarpracht.

Der Mönch und zugleich Leiter eines Klosters in Thanjavur (Tamil Nadu, Indien) trug seine Haare als Rastalocken. Abgestorbene Haare konnten bei ihm nicht ausfallen und wuchsen in unzähligen kleinen Zöpfen weiter.

Selbst Teenager sind bereits im Rekordfieber. Denn auch unter den Jugendlichen gibt es einen weiblichen und einen männlichen Titelträger.

Die längsten Haare im Teenager-Alter als Mädchen hat:

Name: Nilanshi Patel

Herkunft: Modasa (Gujarat, Indien)

Datum des Rekords: 29. Juli 2020

Gemessene Haarlänge: zwei Meter

Die mittlerweile Anfang-20-jährige Studentin hat sich 2021 kurz vor ihrem 18. Geburtstag ihre lange Mähne nach über zwölfjährigem Wachstum abschneiden lassen. Das Gewicht des Bündels betrug 266 Gramm und wurde zuerst im Guinness World Records Museum in Hollywood (USA) und später im Ripley's Believe it or Not! Museum in Hollywood (USA) ausgestellt, wo es noch heute zu bestaunen ist.