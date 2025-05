Die größten Casinos der Welt: Wo Du Millionen verzocken kannst

Karten, Kugeln und Kaviar: Diese Casinos sind nicht einfach nur Spielhallen. Wer hier spielt, zockt mit seinem Geld in wahren Tempeln des Glücksspiels. TAG24 stellt Dir die fünf größten Casinos der Welt vor.

Die fünf größten Casinos der Welt gemessen an ihrer Spielfläche lernst Du im Folgenden kennen.

Egal ob man in die Glückspiel-Metropole Macau oder ins ländliche Oklahoma reist: Hier wird deutlich, dass Menschen das weltweite Geschäft im XXL-Format lieben.

Nervenaufreibende Spannung, Chips, die klirren und glitzernde Lichter: Menschen werden seit Jahrzehnten in den Bann von Casinos gezogen.

Neben dem Casino schließt sich außerdem ein Hotelkomplex an, der insgesamt 408 Zimmer für Übernachtungsgäste bereitstellt.

32.000 Quadratmeter Spielfläche bietet der vierte Platz der größten Casinos der Welt, das Foxwood Resort Casino in Connecticut, USA.

Seit 2009 gibt es das Casino City of Dreams, das sich wie Platz fünf in Macau befindet. Auf einer Fläche von 39.000 Quadratmetern kann man dort sein Hab und Gut verzocken.

Beeindruckende 51.000 Quadratmeter Spielfläche bietet der zweite Platz der größten Casinos der Welt, The Venetian in Macau. Das 2007 eröffnete Casino ist Teil eines riesigen Hotel- und Resortkomplexes.

Wer sein Geld im größten Casino der Welt verzocken möchte, muss nach Oklahoma reisen. Der US-Bundesstaat beherbergt das Winstar World Casino mit insgesamt 54.000 Quadratmetern Spielfläche.

Seit Eröffnung im Jahr 2004 wurden bereits mehrere Erweiterungen vorgenommen, wodurch es mittlerweile den Superlativ unter den Glücksspieltempeln darstellt.

Unglaubliche 8500 Spielautomaten, 100 Spieltische und ein separater Pokerraum lassen keine Wünsche offen.

Das Innere des Casinos ist thematisch in diverse internationale Metropolen wie London, Paris und New York unterteilt. Auch an das größte Casino der Welt ist ein Ressort angeschlossen, das den Gästen außerhalb des Spielgeschehens einiges zu bieten hat.

circa 1400 Hotelzimmer

zahlreiche Restaurants

Golfplatz

Eventcenter mit 1500 Zuschauerplätzen

Hier kommt jeder Besucher auf seine Kosten.