Die teuerste Pizza der Welt kostet vermutlich mehr, als Du im Monat verdienst!

Sie ist nicht in einem Luxus-Restaurant in Italien erhältlich, sondern wird exklusiv bei der Kundschaft vor Ort zubereitet und serviert.

Bei dem Preis kommen Pizzaliebhaber allerdings an ihre Grenzen. Denn mit aktuell 8300 Euro (umgerechnet 9140 US-Dollar - in der Vergangenheit sogar bis zu 12.000 USD) bezahlt man für das Geschmackserlebnis mehr als die meisten Menschen monatlich verdienen.

Übrigens: Einen Eintrag im Guinness Buch der Weltrekorde hat die Pizza noch nicht. Als teuerste gewerblich erhältliche Pizza gilt seit 2017 die in New York bei "Industry Kitchen" verkaufte Pizza für 2700 US-Dollar. Sie ist unter anderem mit White-Stilton-Käse, Foie Gras, Kaviar, Trüffeln und Blattgold belegt.

Das Cateringteam, das einem das Erlebnis beschert, besteht aus dem Chefkoch, dem Pizzabäcker Renato Viola selbst sowie einem Sommelier. All das macht die Pizza so exklusiv.

In der original italienischen Pizzeria PAPI in Offenbach bekommt man eine Pizza Hawaii für 99 Euro.

Am 22. Mai 2010 erwarb Laszlo Hanyecz mit 10.000 Bitcoins zwei Pizzen. Was damals nur 41 US-Dollar (also fast 31 Euro) entsprach, gewann massiv an Wert und hat heute (Stand: April 2025) einen Wert von über 745 Millionen US-Dollar (680 Millionen Euro).

Bei der Transaktion handelte es sich um den ersten Kauf eines physischen Produktes mit Bitcoin. Seitdem wird dieser jährlich am 22. Mai von Bitcoin-Enthusiasten als Bitcoin Pizza Day gefeiert.