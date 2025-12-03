Diese längste Einkaufsstraße der Welt ermöglicht ein Shopping-Erlebnis der Superlative

Hättest Du das gedacht? Hier findest Du die längste Einkaufsstraße der Welt. Außerdem: Weitere nennenswerte Shoppingmeilen.

Von Nele Fischer

Ein Paradies für jede Shopping-Queen und jeden Shopping-King: Das ist die längste Einkaufsstraße der Welt. Weitere Meisterwerke und Spitzenleistungen findest Du unter: menschliche Rekorde.

Wo befindet sich die längste Einkaufsstraße der Welt? © 123rf/rabbit75123 In Zeiten von Online-Shopping könnte man meinen, das klassische Bummeln hätte an Reiz verloren. Trotzdem wird vielerorts ein anderes Bild deutlich: Weltweit zieht es Menschen weiterhin auf die Einkaufsmeilen. Auch im Urlaub scheint die Kauflust hoch. Vor allem durch die längsten Einkaufsstraßen der Welt strömen unzählige Shopping-Enthusiasten. Dort schlendern sie durch Fußgängermeilen, lassen ihr Geld in verschiedenen Geschäften und Cafés und genießen das Treiben. Einige Einkaufsstraßen der Superlative sind dabei besonders faszinierend. Deshalb liefert TAG24 die passenden Infos dazu. Auf den folgenden Shoppingmeilen gibt es quasi Angebote ohne Grenzen.

Längste Shoppingmeile der Welt: Einkaufsstraße von Lido di Jesolo, Italien

Ganze 13 Kilometer lang, etwa vom Leuchtturm bis zum Strandabschnitt Pineta di Jesolo, zieht sich die Einkaufsstraße der Strandstadt Jesolo. Die Einkaufsmeile besteht dabei aus mehreren Straßen - die bekanntesten Abschnitte sind unter anderem die Straße Via Bafile sowie die Piazza Mazzini. Mit 1300 Geschäften gibt es eine Vielzahl an Shops verschiedener Marken, Restaurants, Bars, Cafés und Eisdielen in unterschiedlichen Farben und Styles. In verdienten Shopping-Pausen kann man sich von Künstlern wie Musikern, Tänzern und Akrobaten unterhalten lassen.

Die längste Einkaufsstraße Europas befindet sich in Italien. © Wikimedia Commons/CC-BY-4.0/Julian Wurzer

Die längste Fußgängerzone Abhängig von der Tageszeit handelt es sich bei ihr auch um die längste Fußgängerzone der Welt. Von Mai bis September wird sie täglich von 19 bis 6 Uhr zu einer reinen Fußgängerzone. In der autofreien Zone tummeln sich die Menschen besonders zum Abend hin und genießen die lebhafte Atmosphäre. Tagsüber hält sich der Betrieb auf der Shoppingmeile jedoch in Grenzen, weil man die Menschen dann häufig am parallel verlaufenden Strand findet.

Weitere der längsten Einkaufsstraßen

So wie es sich beim italienischen Rekordhalter nicht um einen offiziell anerkannten Weltrekord handelt, ist auch die folgende Liste kein offizielles Ranking. Eine Nennung verdienen die schicken Flaniermeilen trotzdem.

Nanjing-Straße, Shanghai (China)

Die Nanjing-Straße - übrigens Chinas erste moderne Einkaufsstraße - zieht sich 5,5 Kilometer lang von der Uferpromenade bis zum Jingan-Tempel durch Shanghai. Auf ihr findet man rund 600 Geschäfte - darunter auch traditionelle Läden, Restaurants und Kinos. Bei dieser Straße handelt es sich aber um keine reine Fußgängerzone. Sie ist in einen westlichen und einen östlichen Abschnitt eingeteilt, wobei nur letzterer ausschließlich für Fußgänger zugänglich ist.

Diese lange Shoppingmeile befindet sich in Shanghai. © 123rf/4045qd

Tenjinbashi-suji Einkaufsstraße, Osaka (Japan)

Mit mehr als 2,5 Kilometern Strecke ist die Tenjinbashi-suji Einkaufsstraße in Osaka dauerhaft die längste Fußgängerzone der Welt. Wie viele andere japanische Einkaufsstraßen ist sie sogar überdacht. Statt international bekannter Marken findet man dort vor allem lokale Unternehmen.

In Osaka befindet sich die längste überdachte Fußgängerzone. © 123rf/bee32

Champs-Élysées, Paris (Frankreich)

Die Champs-Élysées ist wohl eine der bekanntesten Straßen Frankreichs und vielleicht sogar der Welt und gleichzeitig eine der längsten Einkaufsstraßen. Auf etwa 1,9 Kilometern Strecke findet man in Paris besonders luxuriöse Produkte. Sie gehört damit zu den teuersten Einkaufsstraßen der Welt.

Champs-Élysées - eine Prachtstraße mit Kilometern an Luxusgeschäften. © 123RF/mikkiorso

Oxford-Street, London (England)

Eine weitere bekannte europäische Einkaufsstraße ist ebenfalls circa 1900 Meter lang. In der Oxford Street findet man alles, was das Shopper-Herz begehrt - in verschiedenen Preisklassen. Mit täglich bis zu einer halben Million Besuchern zählt sie zu den belebtesten Einkaufsstraßen der Welt.

Die Oxford Street gehört zu den belebtesten und beliebtesten Einkaufsstraßen der Welt. © 123RF/alexeyfedoren

Central Street, Harbin (China)

Zhongyang Dajie oder Central Street in Harbin war 1997 laut Guinness World Records noch die längste Fußgänger-Einkaufsstraße. Heute gehört sie mit 1450 Metern zwar noch zu den längsten Einkaufsstraßen, sticht in China jedoch eher mit ihrer europäischen und vor allem russischen Architektur und entsprechenden Angeboten heraus. Der russische Fokus ist dabei nicht allzu überraschend, da Russen 1898 für den Bau verantwortlich waren.

Die Central Street in Harbin galt mal als längste Einkaufsstraße für Fußgänger. © 123RF/pxhidalgo

Strøget, Kopenhagen (Dänemark)

In Kopenhagen ergeben mehrere Straßenabschnitte die 1100 Meter lange Einkaufsstraße Strøget (Dänisch für "der Strich"). Sie gehört zu den längsten Fußgängerzonen Europas. Auf ihr findet man Abschnitte mit großen luxuriösen Marken sowie internationale und beliebte, aber preiswertere Geschäfte.

Strøget in Kopenhagen ist eine der längsten Fußgängerzonen in Europa. © 123rf/olli0815