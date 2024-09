Die 7 teuersten Hotels der Welt: Luxus pur für unglaubliche Preise

Das teuerste Hotel der Welt vereint Luxus und Exklusivität. Alles zur Lover's Deep Luxury Submarine und sechs weiteren Hotels ➤ Jetzt bei TAG24.

Von Jenny Hochmuth

Wie viel kostet eine Nacht in purem Luxus und mit allem, was das Herz begehrt? TAG24 zeigt Dir die top sieben der teuersten Hotels der Welt.

Was ist das teuerste Hotel der Welt und wie viel kostet es? © 123RF / altitudevisual Viele Menschen begeistern sich für schöne Reisen: Egal ob man Abenteuerurlaub oder die pure Entspannung bevorzugt, man kann damit dem Alltag entfliehen und das Leben genießen. Bei der Auswahl einer Unterkunft könnte - spaßeshalber oder aus echtem Interesse - die Frage aufkommen, welches wohl das teuerste Hotel der Welt ist. In solchen Sphären geht es um keine gewöhnlichen Hotels, sondern um exklusive Orte, bei denen eine Übernachtung teilweise sechsstellige Beträge kostet. Meist handelt es sich dabei um ihre teuersten Suiten und Preise die während der Hochsaison verlangt werden. Aber auch unabhängig davon strotzen diese Unterkünfte nur so vor purem Luxus, maßgeschneidertem Service und atemberaubenden Ausblicken. Was kostet wohl eine Nacht im teuersten Zimmer dieser Hotels und was können sie wirklich bieten? Die sieben teuersten Hotels der Welt lernst Du im Folgenden kennen.

Top 7: Welches ist das teuerste Hotel der Welt?

Diese sieben prachtvollen Hotels kann sich nicht jeder leisten. Hier gibt es nur das Beste vom Besten. Raj Palace in Jaipur (Indien)

Hôtel Martinez in Cannes (Frankreich)

Four Seasons Hotel in New York City (USA)

The Mark Hotel in New York City (USA)

Hotel President Wilson Royal am Genfer See (Schweiz)

Palms Casino Resort in Las Vegas (USA)

Lover's Deep Luxury Submarine in St. Lucia (Karibik) Aber wie viel muss man denn wirklich für ein solches Erlebnis zahlen? Es folgen Preise und Infos zu den sieben teuersten Hotels der Welt.

7. Maharajah’s Pavillon im Raj Palace in Jaipur

Erstklassigen Service, atemberaubende Architektur und Übernachtungskosten von umgerechnet bis zu 33.000 Euro findet man im Hotel Raj Palace im indischen Jaipur.

Die teuerste Suite des Hotels, Maharajah's Pavillon, liegt in einem historischen Gebäude und ist mit kunstvoll geschnitzten Möbeln und verzierten Wänden sowie Decken ausgestattet. In der Suite finden sich außerdem ein eigener Pool, ein Fitnessraum und eine Bibliothek. Ein privater Butler und eine persönliche Betreuung sind im Preis inklusive.

6. Penthouse Suite im Hôtel Martinez in Cannes

Bei der Penthouse-Suite im Hotel Martinez in Cannes (Frankreich) handelt es sich mit über 1000 Quadratmetern Fläche um eine der größten Suiten Europas. Neben mehreren Schlafzimmern, Badezimmern und luxuriös eingerichtetem Wohnzimmer sowie Esszimmer, verfügt die Suite außerdem über eine private Sauna, Hammam und eine Terrasse mit Blick aufs Mittelmeer.

Natürlich dürfen ein persönlicher Butler und Koch sowie ein Concierge-Service in dieser Luxussuite nicht fehlen. Die Kosten für dieses unglaubliche Erlebnis belaufen sich in der Hochsaison auf bis zu 35.000 Euro pro Nacht.

Das Hôtel Martinez gehört zu den teuersten Hotels der Welt. © Hôtel Martinez

5. Ty Warner Penthouse Suite im Four Seasons Hotel in New York City

In der 52. Etage des Four Seasons Hotel in New York befindet sich die Ty Warner Penthouse Suite für etwa 50.000 Euro pro Nacht. Auf etwa 400 Quadratmetern und mehreren hochwertig eingerichteten Zimmern, die sich über die gesamte Etage erstrecken, hat man einen 360-Grad-Blick über New York. Auch in diesem Luxushotel können sich Gäste der Suite über einen privaten Butler und einen Concierge freuen. Außerdem steht ihnen ein Personal Trainer, ein Therapeut für Massagen und Spa-Behandlungen sowie ein Chauffeur mit Rolls-Royce zur Verfügung.

4. The Mark Hotel in New York City

Die größte Hotelsuite in den USA befindet sich im The Mark Hotel in New York. Für umgerechnet bis zu 70.000 Euro übernachtet man auf circa 1115 Quadratmetern mit fünf Schlafzimmern, sechs Bädern, einem Wohnzimmer und zwei Puderzimmern, einer Bibliothek sowie Speisegalerie und Küche.

Neben einem persönlichen Butler, Koch sowie Cocierge-Service kann man auf der großen Terrasse der Suite außerdem eine wunderschöne Aussicht über den Central Park und die Skyline von Manhattan genießen.

3. Penthouse Suite im Hotel President Wilson Royal am Genfer See

Zu den top drei der luxuriösesten und teuersten Hotels gehört das Hotel President Wilson Royal in der Schweiz am Genfer See. Die teuerste Suite des Hotels befindet sich auf der gesamten achten Etage und erstreckt sich auf eine Fläche von etwa 1680 Quadratmetern. Für bis zu 72.800 Euro pro Nacht kann man hier in zwölf Schlafzimmern, zwölf Marmorbädern, einem Wohnzimmer, einem Esszimmer und privatem Fitness- sowie Medienraum wohnen und nächtigen. Mit atemberaubendem Ausblick auf den Genfer See und die Alpen bietet das Hotel für die Gäste der Suite außerdem einen privaten Butler, Koch und Assistenten an, die rund um die Uhr abrufbar sind.

2. Empathy Suite im Palms Casino Resort in Las Vegas

Etwas kleiner, aber weitaus teurer als der dritte Platz: In der Empathy Suite des Palm Casino Resort in Las Vegas kann man für etwa 100.000 Euro nächtigen. Die Suite ist mit zwei Schlafzimmern, einem Wohnzimmer und mehreren Bädern sowie einem Fitnessstudio, Massageraum und Meditationszimmern ausgestattet. Die Terrasse verfügt über einen Infinitypool. Mit Blick auf den Las Vegas Strip kann man sich von einem persönlichen Butler, Koch und Concierge verwöhnen lassen.

1. Lover's Deep Luxury Submarine in St. Lucia: Das teuerste Hotel der Welt

Die Lover's Deep Luxury Submarine ist nicht nur das teuerste Hotel weltweit, sondern auch ein spektakuläres Erlebnis.

In einem extra angefertigten U-Boot kann man für etwa 200.000 Euro pro Nacht die Unterwasserwelt an verschiedenen Orten der Karibik, Barbados und den Virgin Islands ganz nach den persönlichen Wünschen erkunden. Mit einem privaten Kapitän, Butler und Koch bekommt man während seines Aufenthaltes alles, was das Herz begehrt. Das U-Boot ist außerdem mit einem Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad und kleiner Küche luxuriös ausgestattet. Hauptsächlich ist die Lover's Deep Luxury Submarine für Paare ausgerichtet, die einen exklusiven Aufenthalt erleben wollen.