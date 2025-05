Die Sahara ist gar nicht die größte Wüste der Welt?

Über weitere extreme Orte und Phänomene kannst Du in der Rubrik " Naturrekorde " lesen.

Was ist eine Wüste?

Nein, tatsächlich ist die Sahara nicht ganz die größte Wüste der Welt. Um diesen verbreiteten Irrtum zu klären, muss die Definition von Wüsten geklärt werden. Was zählt also alles als Wüste?

Auch in Medien werden Wüsten fast ausschließlich mit Bildern von Sand und Dünen repräsentiert und die Sahara somit als Symbolbild für Wüsten verstanden.

Bei Diskussionen über die größte Wüste der Erde zieht man weitaus größere Eiswüsten daher oft gar nicht in Betracht.

Den Titel als größte heiße Wüste der Welt verdient die Sahara tatsächlich. Denn auch wenn bekannt ist, dass selbst an extrem kalten Orten solch öde Landschaften entstehen können, werden Wüsten in der Regel mit Hitze und Sand assoziiert.

Die Temperaturen liegen im Jahresdurchschnitt bei etwa minus 55 Grad Celsius. Im antarktischen Sommer (Januar) können sie in Küstennähe jedoch kurzfristig bis in den Bereich des Gefrierpunkts steigen.

Die Eiswüste der Antarktis gilt als kälteste und trockenste Region der Welt. Im Inneren des Kontinents fällt jährlich weniger als 50 Millimeter Niederschlag, was die Region klar als Wüste definiert.

Die Antarktis ist nicht bewachsen. Trotz fehlender Vegetation ist die Landschaft nicht eintönig. Neben Gletschern gibt es in der Eiswüste Vulkane.

Warum gilt die Sahara oft fälschlicherweise als größte Wüste der Welt?

Da man bei Wüsten meist nur an heiße, sandige Gebiete denkt, werden Eiswüsten im Vergleich oft gar nicht in Betracht gezogen. Die Kältewüsten der Arktis und Antarktis sind zwar größer, jedoch weniger bereist, erforscht und in Medien häufig unterrepräsentiert.

Welche Wüste ist die kälteste?

Wüsten sind nicht notwendigerweise heiß. Die kälteste (und gleichzeitig größte) Wüste ist die Antarktis, wo die Temperaturen bis auf minus 80 Grad Celsius sinken können. Die niedrigste jemals aufgezeichnete Temperatur von minus 89,2 Grad wurde 1983 an der Station Wostok gemessen.

Warum ist die Antarktis eine Wüste?

Die Temperatur ist für die Definition von Wüsten nicht entscheidend. Ausschlaggebend ist die Trockenheit aufgrund eines Jahresniederschlags von weniger als 250 Millimetern.

Die Antarktis mit ihrer extrem kalten und trockenen Luft ist daher eine Eis- oder Kältewüste.

Gibt es Wüsten in Europa?

Offiziell gibt es in Europa keine “echten” Vollwüsten. Alle Gebiete weisen einen Jahresniederschlag von mindestens 250 Millimetern pro Jahr auf. Stattdessen gibt es halbwüstenartige Regionen mit sehr trockenem Klima.

Die Desierto de Tabernas in Andalusien (Spanien) gilt als trockenste Region sowie manchmal "einzige Wüste Europas", befindet sich jedoch leicht über der oberen Grenze des Jahresniederschlages.