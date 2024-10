Monsterwellen und Tsunamis: Wie groß war die höchste Welle der Welt?

Riesenwellen auf dem Meer galten in der Geschichte lange Zeit als Mythos. Erforscht werden sie erst seit 1995. Heute kann man sie beispielsweise mit Bojen und Satelliten messen. Aber wie hoch war die höchste Welle der Welt?

Um eine sogenannte Monsterwelle handelt es sich, wenn diese zwei- bis dreimal so hoch ist wie die durchschnittliche Umgebungswelle.

Riesenwellen - auf dem Wasser sorgen sie für Schrecken bei Seeleuten, weil sie sogar Schiffe zum Kentern bringen können. Auch an Land können sie ein Bild der Verwüstung anrichten.

Für Monsterwellen ist die Relation zu Umgebungswellen bedeutend. Die bisher größte gemessene Monsterwelle wurde im November 2020 bei Ucluelet, einem Küstenort bei Vancouver in Kanada, verzeichnet.

Sie wurde am 29. Oktober 2020 von dem deutschen Big-Wave-Surfer Sebastian Steudtner vor der kleinen Küstenstadt Nazaré in Portugal gesurft. Die Gegend ist inzwischen für ihre hohen Wellen bei Surfenden und enthusiastischen Zuschauenden bekannt.

So ist beispielsweise von 30 Meter hohen Tsunamiwellen die Rede, wenn ihre bereits verheerenden drei Meter hohen Wellen letztendlich auf Land treffen und die Wassermengen großen Schaden anrichten.

Wenn in den Medien von der Höhe einer Tsunamiwelle geredet wird, ist damit in der Regel nicht die Höhe gemeint, mit der sie auf Land trifft, sondern ihre Auflaufhöhe - die maximale Höhe der Welle, bevor sie das Festland erreicht.

Am 9. Juli 1958 kam es in der Bucht Lituya Bay (Alaska) zu einem Mega- oder Impakt-Tsunami. Dabei handelt es sich um Tsunamis mit weitaus größeren Wellen, als sie in der Regel von Erdbeben ausgelöst werden können.

Der höchste Tsunami der Welt hatte wohl eine gewaltige Höhe von 524 Metern.

Ein Erdbeben sorgte für einen Erdrutsch, der 90 Millionen Tonnen Eis und Gestein in die Bucht stürzen lassen hat. Dabei wurde die umliegende Landschaft bis auf eine Höhe von 520 Metern weggespült.

Glücklicherweise war die Gegend nicht besiedelt, sodass neben einer stark beschädigten Umgebung nicht mehr als zwei Fischer ums Leben kamen.