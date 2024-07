Am heißesten Ort der Welt können Menschen nicht lange überleben

Wo ist es am heißesten auf der Welt? Der heißeste Ort auf der Erde ist die Wüste Dascht-e Lut. Das Ranking der heißesten Orte der Welt - auf TAG24!

Von Clara Danneberg

Wo herrschen weltweit die höchsten Temperaturen? An welchen Stellen auf der Erde die Temperaturen rekordverdächtig hoch sind, verrät Dir das Ranking der zehn heißesten Orte der Welt. Weitere rekordverdächtige Phänomene dieser Erde findest Du unter "Naturrekorde".

An den heißesten Orten der Welt können Menschen nicht lange überleben. (Symbolbild) © unsplash/Tobias Jelskov Menschen können nur Temperaturen bis 40 Grad aushalten. Ab 42 Grad besteht Lebensgefahr. Überschreitet das Thermometer diese Grenze, würde ein Mensch innerhalb weniger Minuten an Überhitzung sterben.

Es gibt Regionen auf der Erde, an denen die Temperaturen wesentlich höher liegen. Menschen können dort nur schwer bis überhaupt nicht überleben.

Einer dieser solcher ist die Wüste Dascht-e Lut, welche mit über 70 Grad der heißeste Ort der Welt ist. Es gibt aber noch weitere Orte, an denen die Temperaturen für Menschen unerträglich sind. Die zehn heißesten Orte der Welt und ihre Besonderheiten stellt Dir TAG24 vor.

Die heißesten Orte der Erde

Wo ist es am heißesten auf der Welt? Wie hoch die Temperaturen an Orten wie dem "Eingang zur Hölle", dem "Tal des Todes" und den "Flammenden Bergen" sind, erfährst Du in der folgenden Liste der heißesten Orte der Erde.

1. Platz: Wüste Dascht-e Lut im Iran

Den Rekord für den heißesten Ort der Welt hält die Wüste Dascht-e Lut im Iran, wo im Jahr 2005 die Bodentemperatur 70,7 Grad gemessen wurde. Die Rekordtemperatur der Wüste Dascht-e Lut wurde vom Satellit "Modis" gemessen, mit welchem dort im Zeitraum von 2003 bis 2009 regelmäßig Messungen durchgeführt wurden. Die Region wird auch nur kurz Wüste Lut oder Lut genannt. Bei einer GEO-Expedition in die Wüste Lut wurde sogar eine Temperatur von 78,2 Grad gemessen. Der Name der Wüste heißt ins Deutsche übersetzt "nackte Wüste" oder "leeres Plateau". Wie dieser Name schon verrät, wächst und lebt dort nur sehr wenig. Im Jahr 2016 wurde die Wüste als erster Ort im Iran in die Liste des Weltnaturerbes der UNESCO aufgenommen. Am heißesten Ort der Welt ist es sogar so heiß, dass dort angeblich Zugvögel tot vom Himmel fallen.

Der heißeste Ort der Welt ist die Wüste Dascht-e Lut im Iran. © 123RF/delbars

2. Platz: Flammende Berge in China

Ebenfalls sehr heiß werden kann es auf den Flammenden Bergen in China, wo im Jahr 2008 die bisherige Höchsttemperatur von 66,8 Grad gemessen wurde. Bei den Flammenden Bergen handelt es sich um dürre, rote Sandsteinhügel, welche zum Tian-Shan-Gebirge gehören. Das Gebirge befindet sich im Gebiet Xinjiang im Nordwesten Chinas.

Im Sommer sind die Flammenden Berge der heißeste Punkt Chinas. © 123RF/moonfish7

Die durch Erosion entstandenen Gräben lassen die Berge bei bestimmten Lichtverhältnissen wie Flammen aussehen. In China sind die Flammenden Berge und die dort herrschenden Temperaturen als beliebtes Ausflugsziel etabliert. Neben einem der Flammenden Berge gibt es sogar eins der größten Thermometer Chinas, das die aktuelle Umgebungstemperatur anzeigt.

3. Platz: Death Valley in den USA

Der heißeste Ort in den USA und einer der heißesten weltweit ist der Death-Valley-Nationalpark in der Mojave-Wüste. Der Park ist ebenso der trockenste Nationalpark in den USA. Laut der offiziellen Website des Parks wurde am 10. Juli 1913 eine Höchsttemperatur von 57 Grad im Death Valley gemessen. Im Sommer steigen die Temperaturen im Death Valley oft auf über 49 Grad. Das Tal des Todes, wie es auf Deutsch übersetzt heißt, macht seinem Namen also alle Ehre, denn diese hohen Temperaturen sind eher lebensfeindlich.

Das Jahr 1913 war in Bezug auf die Temperaturen für den Death-Valley-Nationalpark ein außergewöhnliches Jahr, denn es wurde nicht nur die höchste, sondern auch die niedrigste Temperatur jemals gemessen. Am 8. Januar 1913 sank die Temperatur auf für die Region absolut ungewöhnliche minus zehn Grad.

Im Death-Valley-Nationalpark wird es im Sommer heißer als 49 Grad. © unsplash/Carter Baran

4. Platz: Al'Aziziyah in Libyen

Auch erwähnenswert ist die Stadt Al'Aziziyah in Libyen im Norden Afrikas, wo im Jahr 1922 während eines Sandsturms eine Temperatur von 57,7 Grad aufgezeichnet wurde. Aufgrund der Umstände ist diese Messung jedoch umstritten und die Angabe wird nicht offiziell anerkannt.

5. Platz: Ghadames in Libyen und Kebili in Tunesien

Den fünften Platz teilen sich zwei Orte, an denen jeweils eine Temperatur von 55 Grad gemessen wurde. Der eine Ort ist die Oasenstadt Ghadames im westlichen Libyen und der andere ist die Stadt Kebili im südlichen Tunesien, wo die 55 Grad im Juli 1931 gemessen wurden. Der Hitze zum Trotz sind beide Städte bewohnt. Die Bevölkerung der Stadt setzt sich größtenteils aus sieben Berberclans zusammen. Seit 1986 ist der ummauerte Altstadtkern der Oasenstadt übrigens als UNESCO-Welterbe anerkannt.

Die Altstadt der Oasenstadt Ghadames in Libyen trägt den Titel Weltkulturerbe der UNESCO. © 123RF/styve

6. Platz: Mitribah in Kuwait

Die Wetterstation Mitribah in Kuwait zeichnete am 21. Juli 2016 eine Höchsttemperatur von 54 Grad auf. Im Staat Kuwait können die Temperaturen in der heißen Jahreszeit von Mai bis September auf bis zu 50 Grad steigen.

7. Platz: Turbat in Pakistan

Richtig ins Schwitzen kommt man auch in Turbat, einer Stadt in Pakistan, wo im Jahr 2017 stolze 53,7 Grad gemessen wurden. Der durchschnittlich heißeste Monat in Turbat ist der Juni, in welchem die Temperaturen auf bis zu 44 Grad steigen können. Die örtliche Bevölkerung Turbats lebt hauptsächlich von der Bewirtschaftung des Tals des Ketsch. Der wirtschaftliche Schwerpunkt liegt dabei in der Produktion und Verarbeitung von Datteln.

Turbat ist ein Städtchen im Tal des Ketsch in Pakistan. © 123RF/dinozzaver

8. Platz: Wadi Halfa im Sundan

Etwas verschlafen und abgelegen vom Weltgeschehen wirkt die Stadt Wadi Halfa im Norden des Sudans. Im Jahr 1967 wurde dort die Höchsttemperatur von 53 Grad gemessen. Wadi Halfa liegt im trockensten Teil der Nubischen Wüste. Sie ist die einzige Stadt am Nubia-See, einem Teil des Assuan-Staudamms, welcher den Nil zum Nassersee aufstaut. Am lebhaftesten wirkt die Stadt, wenn Passagier- und Frachtschiffe am Hafen einlaufen. Aufgrund der klimatischen Bedingungen und der geografischen Lage gibt es in Wadi Halfa nur wenige Möglichkeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wer nicht im Hafen oder in der Fischindustrie arbeitet, versucht sich als Landwirt oder Goldgräber. In den heißen Monaten Juni und Juli liegt die Tageshöchsttemperatur in Wadi Halfa bei um die 40 Grad.

9. Platz: Bandar-e Mahshahr im Iran

Stets richtig heiße Sommer erlebt man in der iranischen Hafenstadt Bandar-e Mahshahr, dort steigen die Temperaturen regelmäßig auf bis zu 50 Grad. Bandar-e Mahshahr liegt in der iranischen Provinz Chuzestan nahe der Grenze zum Irak. Da sich mehrere der wichtigsten Häfen des Irans mit Verbindung zum Persischen Golf in und um Bandar-e Mahshahr befinden, ist die Stadt vor allem in Bezug auf den Export von Gas und Öl einer der bedeutendsten Wirtschaftsstandorte des Landes. Die höchste jemals gemessene Temperatur in Bandar-e Mahshahr lag bei 51 Grad.

Die Nähe zum Persischen Golf macht Bandar-e Mahshahr zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort. © 123RF/innafinchenko88

10. Platz: Dallol in Äthiopien

Einer der außergewöhnlichsten und heißesten Orte der Welt ist Dallol in der Danakil-Salzwüste im Nordosten Äthiopiens, wo im Jahr 2020 eine Temperatur von 44 Grad gemessen wurde. Den Namen Dallol kann man mit "Ort ohne Wiederkehr" oder "Eingang zur Hölle" übersetzen. Die Region ist ein saures Vulkangebiet mit zahlreichen heißen Salzwasserquellen. In Dallol steigt an mehreren Stellen heißes Grundwasser auf und die darin gelösten Minerale lagern sich an der Oberfläche ab. Die Austrittstemperatur beträgt circa 70 Grad, weshalb das Wasser verdampft und die Luft sauer wird. In den so entstehenden schwefelhaltigen Tümpeln können selbst die widerstandsfähigsten Mikroben nicht überleben. Die Durchschnittstemperatur beträgt dort 34,7 Grad, was höher als an jedem anderen Ort auf der Welt ist. Dallols Durchschnittstemperatur ist mit 34,7 Grad höher als an jedem anderen Ort auf der Welt. Auch wird es dort nur selten kälter als 24 Grad.

In Dallol gibt es viele schwefelhaltige Tümpel mit Salzablagerungen, in denen kein Leben existieren kann. © 123RF/maraduchetti