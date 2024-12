Eisige Extreme! Das ist der kälteste Ort der Welt

Das Leben in eisiger Kälte: Ist es überhaupt möglich, am kältesten Ort der Welt zu leben und wo liegt der kälteste, bewohnte Ort der Welt? TAG24 stellt frostigste Rekorde vor.

In derselben Region wurde am 10. August 2010 der vorherige Temperatur-Tiefpunkt von minus 93,2 Grad Celsius gemessen. Auch diese Messung ist nicht als offizieller Rekord anerkannt.

Der eisige Spitzenwert wurde allerdings nicht als offizieller Weltrekord anerkannt, da er nur durch Satellitendaten erhoben wurde und jene die Temperatur auf der Eisoberfläche registrierten. Für einen anerkannten Rekord der World Meterological Organization (WMO) müsste diese Temperatur in der Luft mit einer erdgebundenen Messstation erhoben werden.

Das Polarplateau befindet sich in den Senken, entlang einer Gebirgskette zwischen den Bergen Dome Argus und Dome Fuji. Dabei liegt deren höchster Gipfel 4093 Meter über dem Meeresspiegel.

Am 24. Juli 2004 wurde der Kälterekord von minus 98,6 Grad Celsius mittels Satellitendaten von US-Forschern gemessen.

Der aktuelle und offiziell bestätigte Rekord der World Meterological Organization liegt bei minus 89,2 Grad Celsius.

Am 21. Juli 1983 wurde die Rekordtemperatur an der Wostock-Forschungsstation, etwa zwei Meter über dem Boden der Antarktis gemessen. Die Forschungsstation liegt fast 3500 Meter über dem Meeresspiegel. Für die Forscher an dieser Station sind die Lebensbedingungen nicht leicht. Nur mit spezieller Schutzausrüstung ist es möglich, dort zu leben und zu arbeiten.