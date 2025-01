Kleinstes Säugetier der Welt ist kleiner als ein Streichholz

In Kalksteinhöhlen in Teilen von Myanmar und im Sai-Yok-Nationalpark Thailand ist die Hummelfledermaus (Craseonycteris thonglongyai), auch Schweinsnasenfledermaus genannt, zu Hause. Entdeckt und benannt wurde sie 1973 vom thailändischen Zoologen Kitti Thonglongya.

Die nachtaktive Fledermaus trägt zur Schädlingsbekämpfung bei, weil sie hauptsächlich Insekten frisst, die sie durch Echoortung jagt.

Am Tag schläft sie in kleinen Kolonien von etwa zehn bis fünfzehn Tieren in Kalksteinhöhlen. Dort findet man sie vor allem in kleinen Höhlen oder Spalten. Den Großteil der Zeit lebt sie allerdings allein, besitzt sogar ein eigenes Territorium, das sie gegenüber Artgenossen verteidigt.

Gefährdung der Schweinsnasenfledermaus

Entwaldung, Höhlentourismus und weitere Störfaktoren, die vom Menschen herbeigeführt sind, gefährden den ohnehin schon begrenzten Lebensraum der kleinen Säugetiere. Die Weltnaturschutzunion stuft die Schweinsnasenfledermaus daher als gefährdet ein.

Man bemühe sich aber um geeignete Schutzmaßnahmen wie Naturschutzgesetze, das Schaffen von Schutzgebieten oder gezielte Forschungen und Nachzuchtprogramme.