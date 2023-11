So einfach kannst Du Dir einen Adventskranz basteln

Egal ob an der Wand, der Tür oder auf dem Tisch - ein Adventskranz ist ein echtes Highlight in Sachen Weihnachtsdekoration und sorgt für ordentlich Weihnachtsstimmung.

1. Schritt: Zuerst werden die Tannenzweige mit der Gartenschere zurechtgeschnitten. Schneide die Tannenspitzen in Stückchen, die in etwa so lang sind wie eine Hand. Die Mittelstücke werden nicht verwendet, weil das nicht so schön aussieht. Kürzere Stücke sind für die Innenseite, längere für die Außenseite des Kranzes geeignet.

2. Schritt: Um den Draht zu befestigen, wickelt man diesen zweimal um den Strohring. Dann Anfang und Ende miteinander verzwirbeln und das Ende in den Strohring stecken.

3. Schritt: Nun kann man mit dem Binden beginnen. Dazu nimmt man etwa drei der geschnittenen Zweige und drapiert sie in der Hand zu einem Strauß. Dann legt man diesen auf den Kranz, fixiert ihn mit einer Hand und wickelt den Draht fest darum.

Anschließend nimmt man weitere Zweige, legt diese neben die ersten und befestigt sie wieder mit dem Draht. Der Strohring sollte vollständig bedeckt sein. Nur die Unterseite bleibt frei.

4. Schritt: Mit dieser Vorgehensweise arbeitet man sich um den ganzen Strohkranz. Die neuen Zweige werden über die Enden der bereits befestigten gelegt, sodass diese und auch der Draht bedeckt sind. Wichtig ist, dass der Draht stets fest angezogen wird.

5. Schritt: Ist man am Schluss angelangt, schiebt man die letzten Zweige unter die ersten und befestigt diese mit Draht, den man ebenfalls unter den ersten Zweigen versteckt. Den Draht zweimal um den Schluss wickeln, abschneiden und auf der Unterseite unter den Drahtsträngen durchziehen. Das Ende des Drahtes in den Strohkranz stecken.

Das war's: Der Adventskranz ist fertig und kann nach Belieben dekoriert werden.