Makramee Blumenampel: So kannst Du die schöne Deko selber machen

Wer seine Wohnung im Boho-Style dekoriert, wird nicht ohne sie auskommen, aber auch jeder, der ein kleines Deko-Highlight präsentieren möchte, sollte sie in Betracht ziehen: die Makramee-Blumenampel.

1. Schritt: Nimm jeweils einen Faden in die Hand und ermittle die Hälfte. Bilde dort eine Schlaufe und führe sie durch den Holzring.

Dieser Knoten eignet sich hervorragend, um die Fäden am Holzring zu befestigen.

So machst Du einen Abbindeknoten. © TAG24/JH

1. Schritt: Hängen alle Fäden an der gewünschten Stelle, so nimmt man einen weiteren Faden und formt damit eine Schlaufe, die nach oben hin geöffnet ist. Danach werden alle Fäden, die zusammengewickelt werden sollten, gehalten und die Schlaufe darauf gelegt.

2. Schritt: Nun wird alles mit dem längeren Teil der Schlaufe straff nach unten umwickelt.

3. Schritt: Nach ca. einem bis zwei Zentimetern kannst Du das Garn in die Schlaufe stecken, die sich unterhalb der Wickelung befindet, um dann am Garnende, welches oben herausschaut, zu ziehen und den entstandenen Knoten in der Wickelung zu verstecken.

4. Schritt: Zum Schluss sollten die herausstehenden Enden für ein sauberes Ergebnis noch abgeschnitten werden.