Mit Hygge wohnen: Gemütlichkeit und Wohnglück dank Scandi Style

Hygge - ein tatsächlich ursprünglich norwegisches Wort, das allerdings die Dänen zum Begriff gemacht haben und das seit 2017 sogar im Duden steht. Doch was bedeutet dieses Trendwort eigentlich und wie kann man hygge wohnen?

Weiß ist dabei Grundfarbe, aber auch beige oder cremefarbene Möbel und Wände sorgen in der dunklen Jahreszeit im Norden für eine angemessene Helligkeit im Raum. Blickfänger können fröhliche Pastellfarben, wie blasses Rosa, Hellblau oder Hellgrün sowie graue bis schwarze Akzente sein.

Ob in Wohnzimmer, Bad, Küche oder Schlafzimmer - Grundlage für ein hyggeliges Zuhause sind helle Farben.

Generell wird die Wohnung minimalistisch eingerichtet, also auf unnötige Möbelstücke, Schnörkel und Kitsch verzichtet, sodass der Raum nicht voll gestellt wird und luftig bleibt.

Passende Böden für ein hyggeliges Wohnen sind helle Holzböden. Generell wird viel helles Holz im Zimmer verarbeitet, was die weißen Wände und Möbel nicht mehr so kühl wirken lässt. Dabei wird vor allem auf Birke, Eiche, Esche, Kiefer oder Fichte zurückgegriffen.

Ideal sind auch viele kleine Leuchten für indirekte Beleuchtung, aber auch Kerzen gehören zum hyggeligen Wohnen. So ist die Wohnung auch in der dunklen Jahreszeit mit nicht viel Licht ausreichend ausgeleuchtet.

Sehr gut ausgestattet für den hyggeligen Scandi Style ist man zudem mit Vasen und Schalen aus Keramik, Porzellan oder Steingut. Plastik und Kunststoff sind dagegen fehl am Platz.

Fehlen dürfen dennoch auch keine Zimmerpflanzen. Das hyggelige Gefühl könnte man durch das Knistern und das flackernde Licht eines Kamins komplettieren. Wer diesen Luxus nicht hat, verteilt stattdessen einfach Grüppchen an Kerzen - ob Teelichter, Stumpenkerzen oder Kerzenhalter.

Weiterhin essenziell für die hyggelige Gemütlichkeit sind kuschelige Textilien. Befinden sich schon weiche und flauschige Kissen und Strickdecken auf dem Sofa? Liegen einladende Teppiche auf dem Boden, hängt Häkelschmuck oder Makramee an der Wand? Auch flauschige (Fake-)Schaffelle, ob auf dem Boden oder als Überwurf auf dem Stuhl, eignen sich hervorragend, um sein Reich hyggelig einzurichten.

Nicht nur durch Einrichtung und Deko: Hygge muss man leben. Zu der dänischen Lebensphilosophie gehört das bewusste Genießen und Zelebrieren von kleinen Momenten.

Ob in die eigene Gesellschaft zurückgezogen, eingemummelt in einem warmen Pulli oder einer kuscheligen Decke mit einer dampfenden Tasse Kaffee oder Tee, Gebäck und einem guten Buch, oder aber in der belebenden Gesellschaft von Freunden und Familie, zum gemeinsamen Kochen, Essen oder für gute Gespräche - das alles kann hyggelig sein.

Auf Hygge wird daher auch nicht nur in der kalten Jahreszeit Wert gelegt und darunter die kuschelige Atmosphäre verstanden, sondern auch gemeinsame Sommerabende und alles, was sonst glücklich macht.