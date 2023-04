Bilder richtig aufhängen: Tipps & Ideen, damit nichts schiefgeht

TAG24 erklärt Dir, wie Du Deine Bilder am besten in Szene setzt, und stellt Dir verschiedene Varianten für Deine individuelle Bildwand vor.

Bevor Du also mit Nagel und Hammer loslegst und Deine Bilder wild an der Wand befestigst, solltest Du Dir zunächst überlegen, wie die Bilder am besten zur Geltung kommen könnten.

Welche Motive zeigen die Bilder, die Du aufhängen möchtest? Du kannst entscheiden, ob Du Motive in einem Stil z. B. nur selbstgemachte Fotos in Schwarz-Weiß darstellen möchtest oder Motive in unterschiedlichen Stilen, also eine Mischung aus Fotos, Zeichnungen, Gemälden, etc. miteinander kombinieren möchtest.



Wenn Du Dich für einen Motiv-Mix entscheidest, dann versuche Dich an eine Linie zu halten, indem Du z. B. einen Farbton wählst, der in verschiedenen Bildern vorkommt und bestenfalls auch in Deiner Wohnung hervorsticht.

Eine weitere Möglichkeit ist es, ein Motiv auf mehrere Bilder aufzuteilen und versetzt neben- oder untereinander anzubringen.