Keine Lust auf ständiges Gießen? 13 Pflanzen, die wenig Wasser brauchen

Gerade beim Gießen kann man in Sachen Zimmerpflanzenpflege einiges falsch machen. Für alle, die das Gießen gerne vergessen, eignen sich daher Pflanzen, die wenig Wasser brauchen.

Viele Pflanzen sollte man lieber zu wenig als zu viel gießen. Denn wenn sie erst mal durch Staunässe an Wurzelfäule leiden, lassen sie sich häufig nicht so einfach retten wie trockene Gewächse.

Viel hilft viel, könnte man meinen. Was die Bewässerung von Zimmerpflanzen angeht, ist dem aber nicht so. Für die richtige Pflege braucht man häufig etwas Fingerspitzengefühl. Geht man falsch vor, kann das für die Zimmerbegrünung böse enden.

Neben Wassermangel scheitert die Zimmerbegrünung häufig auch am mangelnden Licht. Die folgenden Pflanzen kommen sowohl mit wenig Licht als auch wenig Wasser gut aus.

Bogenhanf bevorzugt einen hellen Standort. Allerdings geht es ihm auch im Schatten sehr gut, sofern er in warmen Räumen mit über 15 Grad steht. Pflanzen dieser Art eignen sich daher auch für dunkle Ecken in der Wohnung.

Bogenhanf ( Sansevieria trifasciata ), auch Sansevieria genannt, zählt zu den Sukkulenten. In ihren Blättern speichern diese Zimmerpflanzen Wasser, sodass man eine Weile nicht ans Gießen denken muss. Es reicht, sie etwa alle zwei Wochen zu gießen, wobei sie einem auch längere Trockenphasen verzeihen.

Auch die Glücksfeder eignet sich für etwas dunklere Räume. In ihnen färben sich Blätter besonders dunkel. Trockene Heizungsluft ist auch kein Problem. Direkte Sonne vertragen sie nicht.

Wer Pflanzen für den hellen Wintergarten oder das freie Fensterbrett am Südfenster sucht, findet ebenfalls geeignete Pflanzen, die wenig Wasser brauchen.

Sie wird nur sparsam gegossen, sobald die Erde durchgetrocknet ist - am besten auch von unten über einen Untersetzer. Beim Gießen darf nämlich kein Wasser in das Innere der Pflanze gelangen.

Die Aloe vera, auch Echte Aloe genannt, ist eine Sukkulente, die vollsonnig im warmen Wintergarten oder am Südfenster stehen sollte.

Die Echeverie ( Echeveria agavoides ) ist ein schönes Dickblattgewächs. In den dicken Blättern speichert die Sukkulente Wasser. Je nach Art sind sie außerdem fein behaart oder mit einer Wachsschicht bedeckt, sodass sie vor praller Sonne geschützt sind.

Der Elefantenfuß ist eine beliebte Zimmerpflanze, die Wasser im Stamm speichern kann. © 123RF/renataka

Der Elefantenfuß (Beaucarnea recurvata), auch Elefantenbaum, Flaschenbaum, Wasserpalme oder Nolina genannt, ist eine weitere pflegeleichte Pflanze, die gut für Anfänger oder ein Büro geeignet ist.

In ihrem sukkulenten Stamm kann sie Wasser speichern, sodass sie selbst an ihrem bevorzugten sonnigen Platz nur sehr zaghaft gegossen werden muss. Wann es Zeit für das Wässern wird, erkennt man an trockener Erde im Kübel. Das kann auch schon mal einige Wochen dauern.

Als Pflanze mit Ursprung in der mexikanischen Wüste braucht sie einen sehr sonnigen Platz, sollte jedoch schrittweise an diesen gewöhnt werden, wenn sie zuvor schattig stand.

Im Winter steht sie bestenfalls bei etwa 12 bis 15 Grad.