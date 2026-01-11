Hat eine Aloe vera braune Spitzen, vermutet man Wassermangel - Aber stimmt das?

Wird sie nicht ausreichend gegossen, bekommt die Aloe vera braune Spitzen. Ist das die einzige Ursache? TAG24 verrät, was Du tun kannst.

Von Nele Fischer

Da sie so selten Pflege benötigt, ist sie eine beliebte Sukkulente in vielen Haushalten. Daher ist es umso überraschender, wenn eine Aloe vera braune Spitzen bekommt. Was bedeuten sie wirklich? Ähnliche Artikel findest Du im Zimmerpflanzenratgeber.

Warum bekommt die Aloe vera braune Spitzen?

Die Aloe vera bekommt braune Spitzen, wenn sie bei Wassermangel von der Blattspitze aus vertrocknet. © 123RF/natakoch Als Sukkulente braucht eine Aloe vera nur wenig Wasser. Dieses speichert sie nämlich in ihren dicken, gelartigen Blättern. Damit ihr Wurzelballen nicht komplett austrocknet, benötigt sie von April bis Oktober etwa alle zwei bis vier Wochen Wasser, ab Herbst und im Winter jedoch noch weniger. Bekommt sie diese Flüssigkeit nicht, kann sie von den Enden aus vertrocknen. Wenn sich an der Aloe vera braune Spitzen zeigen und diese zusätzlich trocken und leicht nach innen gerollt sind, spricht das also für Wassermangel. Dann sollte sie in Zukunft großzügiger gegossen werden. Auch eine Rotfärbung kann für Stress durch Feuchtigkeitsmangel sprechen. Nach plötzlichem Standortwechsel in pralle Sonne färbt sich eine Aloe zum Schutz vorübergehend rot.

Die Aloe vera bekommt braune Blätter? Das kannst Du jetzt tun

Scheint eine Aloe zu vertrocknen, sollte man zunächst die Erde überprüfen. Nur wenn Substrat trocken ist, solltest Du die Pflanze großzügig gießen und das Wasser anschließend gründlich abtropfen lassen. Da sich vertrocknete Spitzen nicht mehr erholen, können sie aus ästhetischen Gründen abgeschnitten werden. Verwende dazu unbedingt ein scharfes und sauberes Messer. Daraufhin bildet sich ein dünner Film des Pflanzensafts auf der Wunde, der zu einer gummiartigen Schicht wird. Sie schützt die Wunde, wodurch Feuchtigkeitsverlust und Eintritt von Keimen verhindert werden.

Stört man sich optisch an ihnen, kann man von der Aloe vera die braunen Spitzen abschneiden. © 123RF/tatjana130192

Achtung: Nicht jede Braunfärbung spricht für Wassermangel

Nicht jede Braunfärbung deutet auf einen Wassermangel hin! Viel häufiger kommt es vor, dass eine Sukkulente zu großzügig gegossen wurde. Dann wird die Aloe vera braun und weich. Es ist wichtig, seine Pflege zu reflektieren und Symptome richtig einzuschätzen, damit Wurzeln nicht verfaulen und sich der Zustand nicht verschlimmert.

