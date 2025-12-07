Regelmäßig, ab und zu oder gar nicht - Sollte man seine Aloe vera schneiden?

Obwohl es keine klassische Pflegemaßnahme ist, kann man die Blätter einer Aloe vera schneiden: ✓ Zeitpunkt, ✓ Anleitung und ✓ Tipps.

Von Nele Fischer

Von vielen Garten- und Zimmerpflanzen weiß man, dass sie einen gelegentlichen Pflegeschnitt benötigen, um vital und in Form zu bleiben. Muss man auch eine Aloe vera schneiden? Wann und wie wäre ein Rückschnitt wirklich sinnvoll? Ähnliche Artikel findest Du übrigens im Zimmerpflanzenratgeber.

Sollte man eine Aloe vera schneiden?

In bestimmten Fällen kann man eine Aloe vera schneiden. © 123RF/pattkittima Die Pflanze benötigt generell keinen Pflege- oder Verjüngungsschnitt. Es kann aber gelegentlich hilfreich sein, einzelne Blätter einer Aloe vera abzuschneiden, wenn sie alt, welk oder kaputt sind. Dann ist die Zimmerpflanze nicht unnötig anfällig für Schädlinge, Krankheiten oder Fäulnis. Theoretisch ist es auch möglich, nur Teile des Blattes abzuschneiden, wenn der Anblick nicht stört. Außerdem wächst die Pflanze relativ schnell und kann daher zügig groß werden. Wird sie sehr ausladend, kann man die äußeren, unteren Blätter entfernen. Manchmal gerät die Pflanze in Schieflage, beispielsweise wenn sie sich in Richtung Sonne neigt oder sie durch Übergewicht auf eine Seite kippt. Um sie etwas tiefer und stabiler einzupflanzen, sollte man das unterste Aloe-vera-Blatt abschneiden, damit die Pflanze beim Umtopfen gleichmäßig und tief genug in die Erde gesetzt werden kann. Will man Aloe-vera-Gel selber machen, muss man die Pflanze auch schneiden.

Übrigens: Blattstecklinge kann man nicht aus der Aloe vera schneiden. Trotzdem kann man eine Aloe vera vermehren.

Wann sollte man eine Aloe vera schneiden?

Wenn nötig, kann man eine Aloe theoretisch das ganze Jahr über schneiden. Für Aloe-vera-Gel Schneidet man die Blätter zur Ernte des Gels ab, lohnt sich der Herbst, weil sich nach der Wachstumsphase im Sommer große reife Blätter gebildet haben. Für eine stabile Pflanze Will man Aloe vera schneiden, um sie zu balancieren oder anschließend wieder stabiler einzupflanzen, sollte man das etwa eine Woche vor dem Umtopfen tun. Dann können Schnittstellen einige Tage trocknen, wodurch das Risiko von Fäulnis reduziert wird.

Wie sollte man eine Aloe-vera-Pflanze schneiden?

Generell sollte man die unteren, also älteren Blätter entfernen. Das ist auch für die Weiterverwendung praktisch, weil sie das meiste Gel enthalten, sofern sie noch gesund sind. Verwende für den Schnitt ein sauberes, scharfes Messer und schneide möglichst dicht an der Basis. Du kannst das Blatt auch nur etwas einritzen und dann drehen oder abknicken. Alte oder kranke Blätter lassen sich oft sogar einfach abtrennen, ohne sie vorher einzuschneiden. Bei empfindlicher Haut sollte man gegebenenfalls Handschuhe tragen, weil im gelben Pflanzensaft direkt unter der Blattrinde der reizende Stoff Aloin enthalten ist.

Um eine Aloe vera stabiler einzupflanzen, kann man ihr unteres Blatt abschneiden. © 123RF/tatjana130192