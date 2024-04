Welche Erde für Zimmerpflanzen? Hobbygärtner sollten auf diese Details achten

Welche Erde für Deine Zimmerpflanzen am besten geeignet ist und was es zu beachten gibt, erfährst Du im TAG24 Ratgeber.

Jede Pflanzenart hat unterschiedliche Bedürfnisse, was das Substrat betrifft. Bei Pflanzen wie Kakteen, Orchideen oder Sukkulenten sollte man besonders auf die Wahl der richtigen Erde oder des richtigen Erdgemisches achten.

Dabei ist grundsätzlich wichtig, dass die Pflanzen bestmöglich mit den notwendigen Nährstoffen versorgt werden können. Das hängt unter anderem vom Substrat an sich, aber auch von dessen Durchlässigkeit ab.

Ist man um die Pflege seiner Zimmerpflanzen bemüht, stellt sich rasch die Frage, welche Erde, beziehungsweise welches Substrat sich am besten für die grünen Mitbewohner eignet.

Je nach Pflanzenart sollte man unbedingt unterscheiden, welche Erde, beziehungsweise welches Erdgemisch geeignet ist, denn auf die Art kommt's an.

Ein recht durchlässiges Substrat eignet sich gut, um Staunässe vorzubeugen.

Eine Substratmischung ist für unkomplizierte Zimmerpflanzen meistens ausreichend:

Viele der gängigen Zimmerpflanzen wachsen und gedeihen in einer klassischen Substratmischung. Oft wird diese bereits gemischt in Gartencentern und Baumärkten angeboten und beinhaltet in der Regel Kokos- oder Holzfaser, Kompost und Rindenhumus.

Je nach Hersteller, ist ebenso Langzeitdünger enthalten. Der Vorteil daran ist, dass man für einen gewissen Zeitraum, meist auf der Verpackung einsehbar, nicht ans Düngen denken muss und die Pflanze trotzdem mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt wird.

Möchte man kein fertig gemischtes Substrat kaufen, hat man die Möglichkeit, sich das Gemisch selbst zu erstellen. Gängige Zutaten sind dafür Pinienrinde, Kokoserde, Perlite, Kalk und Kompost.

Eine Möglichkeit, das Substrat zu mischen, ist folgende: