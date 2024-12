Bromelien richtig pflegen, pflanzen und vermehren

Sie ist ein beliebtes Gewächs in Wohnungen und Büros: die Bromelie. Pflege und Vermehrung der Zimmerpflanze sind dabei ganz einfach. Wie genau man vorgeht, verrät TAG24.

Was gehört zur Bromelien-Pflege und was macht man mit den Zierpflanzen, wenn sie verblüht sind?

Sie sind pflegeleicht und aufgrund ihrer Anspruchslosigkeit und farbenfrohen Blüten sowohl in Wohnungen als auch in Büros zu finden.

Eingepflanzt wird das epiphytische Bromeliengewächs in grobe, durchlässige Orchideenerde.

Dazu legt man ein paar Apfelstücke oder etwas Apfelschale für einige Wochen in den Blatttrichter und deckt die Pflanze mit Folie oder Ähnlichem ab. Alternativ kann eine Bromelie auch zusammen mit einem ganzen Apfel in eine Plastiktüte gegeben werden.

Ein wichtiger Aspekt der Bromelienpflege: das Gießen von oben in den Blütenkelch. © 123RF/wagnercampelo

Eine Bromelie braucht nicht viel Wasser. In der Natur nimmt sie dieses größtenteils aus der Luft auf und speichert es in ihren Blüten.

#1 - Richtiges Gießen

Die farbenprächtige Zierpflanze wird direkt in den Blütenkelch, in dem auch immer etwas Wasser stehen sollte, gegossen. So lässt sich einfach nachvollziehen, ob die Pflanze neues Wasser benötigt.

#2 - Mit Wasser besprühen

Wächst die Bromelie auf Steinen, müssen diese nicht extra gegossen werden. Stattdessen sollten die Blätter - insbesondere im Winter bei trockener Luft - zwei- bis dreimal wöchentlich mit etwas Wasser besprüht werden. Bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit färben sich die Blattspitzen ansonsten braun.

#3 - Substrat feucht halten

Wächst die Pflanze in Substrat, sollte dieses immer leicht feucht sein.

#4 - Gießverhalten im Winter

Im Winter wird generell seltener gegossen. Daher sollte altes Wasser gelegentlich aus Kelchen beseitigt und gegen neues ausgetauscht werden.

Zum Gießen verwendet man möglichst kalkarmes, zimmerwarmes Wasser - idealerweise Regenwasser.