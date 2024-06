Orchideen richtig schneiden - So geht's

Soll man Orchideen schneiden, nachdem sie verblüht sind oder lieber nicht? Was es zu beachten gibt, wenn man Blütenstängel, Blätter oder Wurzeln einer Orchidee zurückschneiden möchte, erklärt der folgende Ratgeber.

Darüber hinaus ist es hilfreich zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um Orchideen zu schneiden und welche Pflanzenteile man überhaupt entfernen kann. Dann hat man gute Chancen, dass die Pflanze auch in Zukunft einen prächtigen Blütenstand erhält.

Je nach Art wird ein Orchideenstiel über einem Auge abgeschnitten oder direkt am Ansatz (r.). © Fotomontage: 123rf/alexytrener

Eintriebige Arten

Bei diesen Orchideen blühen Stängel jeweils nur einmal. Neue Blüten wachsen nur an einem neuen Trieb. Daher kann der Stängel nach der letzten abgefallenen Blüte entfernt werden. Am besten schneidet man ihn direkt am Ansatz ab.

Beispiele: Dendrobium-Orchideen, Frauenschuh

Mehrtriebige Arten

Diese Orchideen sind in der Lage, an einem abgeblühten Stiel neue Blüten auszutreiben. Der Stängel sollte hier also keineswegs ganz unten abgetrennt werden. Besser ist es, ihn über dem zweiten oder dritten Auge zu kappen. Das gilt auch für ausgeblühte Seitentriebe, die noch grün sind.