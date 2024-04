Klebrige Blätter an Orchidee und anderen Zimmerpflanzen - Was ist das?

Hast Du schon mal klebrige Blätter an Orchideen bemerkt oder eine andere Pflanze sondert klebrige Flüssigkeit ab? Dann fragt man sich natürlich, ob das ein Grund zur Besorgnis ist. Die Antwort liefert dieser Beitrag.

Was bedeuten die klebrigen Tröpfchen an Orchideen oder anderen Pflanzen? © TAG24 / JH

So gut wie jede Person, die Pflanzen zu Hause hat, konnte schon einmal bei der regelmäßigen Pflanzenpflege und -kontrolle kleine klebrige Tropfen feststellen - z. B. auf der Blattoberseite, Blattspitze oder sogar am Stiel. Was haben diese Tropfen zu bedeuten?

Oft kommt erst mal die Sorge auf, dass es der Pflanze nicht gut geht und man begibt sich auf die Suche nach der Ursache.

Doch die kleinen Tröpfchen müssen nicht immer von schlechter Natur sein. Ganz im Gegenteil: Manchmal ist der austretende Pflanzensaft sogar ganz nützlich.

Was es mit den kleinen, klebrigen Tropfen einer Pflanze auf sich hat und was man dagegen unternehmen kann, erfährst Du von TAG24.