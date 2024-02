Rankende Zimmerpflanzen: 7 grüne Kletterer für Dein Zuhause

Welche dieser schicken Pflanzen einfach zu pflegen sind und was Du noch beachten solltest, erfährst Du von TAG24.

Einige rankende Zimmerpflanzen sind sogar mit wunderschönen Blüten ausgestattet, die überwiegend in der wärmeren Jahreszeit blühen.

Da die meisten Rankpflanzen ursprünglich aus den Tropen kommen, entsteht automatisch auch ein tropisches Ambiente, wenn man diese Arten in seiner Wohnung aufstellt.

Schöne Zimmerpflanzen verleihen einem Raum ein ganz besonderes Ambiente. Der Natur ein kleines Stück näher kann man seine eigenen vier Wände in einen wunderschönen Urban Jungle verwandeln.

Die folgenden sieben Pflanzen ranken Wände oder Stäbe hoch. Eine davon ist dabei eine richtige Rankpflanze, die auch Ranken ausbildet. Bei den anderen Pflanzen handelt es sich um Kletterpflanzen, die mit Rankstäben oder Kletterhilfen ebenso in die Höhe wachsen können.

Insgesamt ist die Passionsblume eine der wenigen, rankenden Zimmerpflanzen. Mit regelmäßigen Düngungen sowie hoher Luftfeuchtigkeit und Helligkeit fühlt sie sich am wohlsten und bildet sogar ganz besonders schöne Blüten.

Eine sehr beliebte Art ist die blaue Passionsblume, allerdings eignen sich ebenso die Zitronen-Passionsblume, die goldene Passionsblume sowie die Weinlaubblättrige Passionsblume. Sie bilden Ranken an ihren Blattachseln und kann diese als Kletterhilfen in Richtung Licht verwenden.

Befestigt man sie allerdings an Rankhilfen, kann man sie daran klettern lassen. Dadurch lässt sich außerdem beobachten, dass ihre Blätter mit voranschreitendem Wachstum größer werden.

Nicht nur rankend, sondern auch extrem pflegeleicht ist die Efeutute, die sich bereits in vielen Haushalten findet. Sie ist keine rankende Pflanze im klassischen Sinn, da sie keine Ranken ausbildet.

Auch ihre "große Schwester", die Monstera Deliciosa, die wohl der absolute Klassiker der Zimmerpflanzen ist, ist eigentlich eine Kletterpflanze und kann mit einem Rankstab in der richtigen Größe weit in die Höhe wachsen.

Der große Vorteil am Zimmerefeu bzw. Gemeinen Efeu liegt also definitiv darin, dass er robust ist und die falsche Pflege auch einmal verzeihen kann.

Wer es wirklich pflegeleicht mag, sollte auf Zimmerefeu zurückgreifen. Er kann durch seine Haftwurzeln die Wände empor wachsen. Da die Ansprüche der Pflanze in Bezug auf ihren Standort eher gering sind, reicht es aus, auf eine höhere Luftfeuchtigkeit zu achten. Dann fühlt sich Zimmerefeu schon wohl.

Die langen Triebe, roten Blüten und von einer Wachsschicht überzogenen Blätter der Schamblume gedeihen besonders gut an einem warmen, hellen Ort in der Wohnung. Die schöne Blütenpracht zeigt sich vor allem im Sommer. Um das zu erreichen, sollte man Schamblumen im Winter etwa einen Monat an einen kühlen Ort stellen und aufs Gießen verzichten.

Staunässe, starke Trockenheit und kaltes Wasser verträgt die Rankpflanze nicht.